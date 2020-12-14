Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Полистал местную группу для понаехавших из Украины за последнюю неделю. В основном народ рекламирует свои услуги или ищет сотрудников: 2 СТО, 2 мастерских по ремонту электроники, несколько лендлордов, 1 рыл, 2 кондитера, 2-3 кафе/пиццерии, 1 мебель на заказ, несколько агентств по трудоустройству, 2-3 массажиста, около десятка (!) всяких маникюрщиц/парикмахерш/наращивательниц растительности на лице.
Манікюрщиці і рили підуть працювати на завод чи на СТО. Не думаю, що в Європі їх робочі вміння фарбувати нігті та впарювати пінопластові 25-поверхівки - комусь потрібні.
Frant написав:Манікюрщиці ... підуть працювати на завод
Чомусь здається що вам за 70, та у вас не має жінки. Доречи ваши багаторічні прогнози на обвал, а потім постфактум хрущіки під оренду теж натякають, що це "родина рада" прийняла рішення що до купівлі. Ви були проти, але якщо є, то требо захищати квіточку. Коли так, мої привітання. Дожити до таких років та ще й писати хоч як на финансовому форуми не кожен тут зможе.
Gastarbaiter написав:Полистал местную группу для понаехавших из Украины за последнюю неделю. В основном народ рекламирует свои услуги или ищет сотрудников: 2 СТО, 2 мастерских по ремонту электроники, несколько лендлордов, 1 рыл, 2 кондитера, 2-3 кафе/пиццерии, 1 мебель на заказ, несколько агентств по трудоустройству, 2-3 массажиста, около десятка (!) всяких маникюрщиц/парикмахерш/наращивательниц растительности на лице.
Манікюрщиці і рили підуть працювати на завод чи на СТО. Не думаю, що в Європі їх робочі вміння фарбувати нігті та впарювати пінопластові 25-поверхівки - комусь потрібні.
Vlad442 написав:. В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде
это как байки что во Львове квартиры по 1куе в начале войны сдавались. читаю Вайбер группу переселенцев, правда местную, ищут где бесплатно подстричься, сделать маникюр, получить одежду, продукты, мед.помощь, попутчиков переехать из города в город. А заграничные беженцы ищут это же, но за евро?. Да туда ехали ради халявы, потому что селили и кормили бесплатно, а не ради того чтобы платить за стрижку кино кофе по 10-20 евро.
Охотно верю Vlad442. Стрижка и маникюр - это святое для украинок, не важно дома они или за границей. Ухоженная внешность отличает наших за границей от всех остальных. Это не раз подтверждалось из разных источников информации.
Вот интересно, местные дамы в Европах тоже активно пользуются этим? Или украинки друг друга разукрашивают только? Меня наш менталитет всегда поражал, надо кичиться обязательно, ничего, что обстановка дома Хрущева помнит, зато на улице - царь.
rjkz написав:Она мне с пеной у рта - вокруг меня живет много людей, которые выиграли в Лотерею. И она была права. Вокруг нее были те кто выиграл, а вокруг меня в Украине оставались те, кто не выиграл. И их было на порядки больше.
Это называется "ошибка выжившего".
rjkz написав:Так и у вас. Та что уехала - лузер, а вы сдали другим. А вы у нее спросили - она себя считает лузером или нет? Я очень мало знаю людей в США, которые жалеют о приезде.
Это тоже ошибка выжившего - те, кто жалеет, вернулись. И таких достаточно.
Я знаю про "ошибку выживщего". От Вас, кстати. Спасибо Что касается первого -да. А вот касательно возвращенцев, то по не знаю откуда взявшейся, но постоянно всплывающей то там то здесь упоминанием на какую-то статистику, возвращается 3-5%. Не сказал-бы что это много. Обычно связано это с неготовностью людей бороться с трудностями. Трудности есть везде. Но они бывают разные. А еще они бывают временные и постоянные. Так вот в эмиграции самые тяжелые первые 2-3 года. Обычно, кто их прохродит, тот не возвращается.