Vlad442 написав:

vitaliian написав: вы подменяете понятие. Уехать и убежать не одно и то же. К отъезду человек готовится, прежде всего морально, учит язык, обдумывает обосновывает разные варианты, взвешивает все плюсы и минусы (для каждого они свои, не пытайтесь выдать опыт своего окружения за Истину, чем вы кстати злоупотребляете).



Когда человек понимает, что он делает и зачем, результат на выходе - качественно другой. вы подменяете понятие. Уехать и убежать не одно и то же. К отъезду человек готовится, прежде всего морально, учит язык, обдумывает обосновывает разные варианты, взвешивает все плюсы и минусы (для каждого они свои, не пытайтесь выдать опыт своего окружения за Истину, чем вы кстати злоупотребляете).Когда человек понимает, что он делает и зачем, результат на выходе - качественно другой.

Согласен. На выборке по своим знакомым (не очень большая и репрезентативная) могу сказать, что те, кто готовился и был на чемоданах, те уехали и устроились нормально. У них был базовый язык, понимание специфики страны - жилье, налоги, работа. Временная защита для них был подарок судьбы. Бухгалтерша с ребенком, работающая в ПФ, жила обычной жизнью, а через 5 дней оказалась на двухярусной койке в спортзале в Германии. Языка нет и не предвидится, физически работать трудно. Есть у нее шанс построить новую жизнь? Как только снимут "все бесплатно и еще деньги даем", вернется она домой в свой хрущик.Так что останутся в большинстве те, кто и так планировал выезжать. С другой стороны таких, особенно среди молодежи, было достаточно много.