Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Полистал местную группу для понаехавших из Украины за последнюю неделю. В основном народ рекламирует свои услуги или ищет сотрудников: 2 СТО, 2 мастерских по ремонту электроники, несколько лендлордов, 1 рыл, 2 кондитера, 2-3 кафе/пиццерии, 1 мебель на заказ, несколько агентств по трудоустройству, 2-3 массажиста, около десятка (!) всяких маникюрщиц/парикмахерш/наращивательниц растительности на лице.
Манікюрщиці і рили підуть працювати на завод чи на СТО. Не думаю, що в Європі їх робочі вміння фарбувати нігті та впарювати пінопластові 25-поверхівки - комусь потрібні.
Frant написав:Манікюрщиці ... підуть працювати на завод
Чомусь здається що вам за 70, та у вас не має жінки. Доречи ваши багаторічні прогнози на обвал, а потім постфактум хрущіки під оренду теж натякають, що це "родина рада" прийняла рішення що до купівлі. Ви були проти, але якщо є, то требо захищати квіточку. Коли так, мої привітання. Дожити до таких років та ще й писати хоч як на финансовому форуми не кожен тут зможе.
Gastarbaiter написав:Полистал местную группу для понаехавших из Украины за последнюю неделю. В основном народ рекламирует свои услуги или ищет сотрудников: 2 СТО, 2 мастерских по ремонту электроники, несколько лендлордов, 1 рыл, 2 кондитера, 2-3 кафе/пиццерии, 1 мебель на заказ, несколько агентств по трудоустройству, 2-3 массажиста, около десятка (!) всяких маникюрщиц/парикмахерш/наращивательниц растительности на лице.
Манікюрщиці і рили підуть працювати на завод чи на СТО. Не думаю, що в Європі їх робочі вміння фарбувати нігті та впарювати пінопластові 25-поверхівки - комусь потрібні.
Vlad442 написав:. В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде
это как байки что во Львове квартиры по 1куе в начале войны сдавались. читаю Вайбер группу переселенцев, правда местную, ищут где бесплатно подстричься, сделать маникюр, получить одежду, продукты, мед.помощь, попутчиков переехать из города в город. А заграничные беженцы ищут это же, но за евро?. Да туда ехали ради халявы, потому что селили и кормили бесплатно, а не ради того чтобы платить за стрижку кино кофе по 10-20 евро.
Охотно верю Vlad442. Стрижка и маникюр - это святое для украинок, не важно дома они или за границей. Ухоженная внешность отличает наших за границей от всех остальных. Это не раз подтверждалось из разных источников информации.
Вот интересно, местные дамы в Европах тоже активно пользуются этим? Или украинки друг друга разукрашивают только? Меня наш менталитет всегда поражал, надо кичиться обязательно, ничего, что обстановка дома Хрущева помнит, зато на улице - царь.
rjkz написав:Она мне с пеной у рта - вокруг меня живет много людей, которые выиграли в Лотерею. И она была права. Вокруг нее были те кто выиграл, а вокруг меня в Украине оставались те, кто не выиграл. И их было на порядки больше.
Это называется "ошибка выжившего".
rjkz написав:Так и у вас. Та что уехала - лузер, а вы сдали другим. А вы у нее спросили - она себя считает лузером или нет? Я очень мало знаю людей в США, которые жалеют о приезде.
Это тоже ошибка выжившего - те, кто жалеет, вернулись. И таких достаточно.
Я знаю про "ошибку выживщего". От Вас, кстати. Спасибо Что касается первого -да. А вот касательно возвращенцев, то по не знаю откуда взявшейся, но постоянно всплывающей то там то здесь упоминанием на какую-то статистику, возвращается 3-5%. Не сказал-бы что это много. Обычно связано это с неготовностью людей бороться с трудностями. Трудности есть везде. Но они бывают разные. А еще они бывают временные и постоянные. Так вот в эмиграции самые тяжелые первые 2-3 года. Обычно, кто их прохродит, тот не возвращается.
vitaliian написав:вы подменяете понятие. Уехать и убежать не одно и то же. К отъезду человек готовится, прежде всего морально, учит язык, обдумывает обосновывает разные варианты, взвешивает все плюсы и минусы (для каждого они свои, не пытайтесь выдать опыт своего окружения за Истину, чем вы кстати злоупотребляете).
Когда человек понимает, что он делает и зачем, результат на выходе - качественно другой.
Согласен. На выборке по своим знакомым (не очень большая и репрезентативная) могу сказать, что те, кто готовился и был на чемоданах, те уехали и устроились нормально. У них был базовый язык, понимание специфики страны - жилье, налоги, работа. Временная защита для них был подарок судьбы. Бухгалтерша с ребенком, работающая в ПФ, жила обычной жизнью, а через 5 дней оказалась на двухярусной койке в спортзале в Германии. Языка нет и не предвидится, физически работать трудно. Есть у нее шанс построить новую жизнь? Как только снимут "все бесплатно и еще деньги даем", вернется она домой в свой хрущик. Так что останутся в большинстве те, кто и так планировал выезжать. С другой стороны таких, особенно среди молодежи, было достаточно много.
С этим тоже пожалуй соглашусь. Но сделаю одно уточнение. Есть статистический госресурс США, сейчас не помню название, но если захотеть, то найти можно. Там разные данные, в том числе, есть статистика по участникам лотереи Гринкард. Мои наблюдения закончились в году эдак 2017 или 2018, но по Украине стабильно 1,3-1,5 млн участников. То есть, это люди в той или иной мере настроенные на делать ноги в США. Выиграть - почти нереально. И тут такое. Я думаю, что не многие из этих 1,5 млн не попробуют воспользоваться ситуацией. И это только США и только те, кто лениво играл в лотерею. Потому как пути еще есть другие.
vitaliian написав:GastarbaiterVlad442rjkz спасибо убедили, все выехавшие становятся успешными бизнесменами.
Так по Вашему все эмигранты - должны работать чернорабочими, но вот незадача - наши люди очень предприимчивы, кто открывает свое дело, кто в ИТ работает. Ейрмакс вообще на 8 куе мес. поехал - и довольный как слон.
Заздрю цьому ейрмаксу. Я до Києва хочу повернутись. Рівень життя у Відні, у порівнянні із довоєнним Києвом, сакс.
Ви як той хлопчик зі старого анекдоту, що крізь сльози казав-"хочу в радянський союз!"
flyman написав:У Вас поки що "перша фаза еміграції"
это точно, выехавшие на первой стадии такие счастливые. Но когда эйфория проходит, начинают аттаковать украинские форуме оффтопом, тип "вы вот тут сидите недвижимость обсуждаете, а где то на Майями теплый океан нежно ласкает мое голодное тело". Потом и эта стадия проходит, начинаются суровые маямские будни, оказывается красивые столики в ресторане только для его гостей, а для работников кухни - вонючая коморка, вчерашняя еда без устриц и назойливый беззубый мексиканец/вьетнамец - эмигрант с аналогичной судьбой.
Эйфория - да, есть такое явление первых месяцев. Потом депрессия, потом еще что-то. А потом просто жизнь. И если уж про Майами, то есть США, то это совсем другое качество жизни нежели в Украине. К сожалению. И доходы другие. Одно но. Надо работать и зарабатывать. Тут это синонимы. В Украине - далеко не всегда. И если останавливаешься до того как обеспечил себе пассивный доход, то начинаешь быстро сбрасывать "подкожный жирок". То есть, фактически, тут "забег на длинную дистанцию". Иногда такое выдержать непросто.
slonomag написав:Летел в Испанию с Венгрии - 50евро билет. На 4х в 2 конца 400евро + 200евро добраться до Венгрии. Если в Украине все наладится то можно будет и из Киева летать +/- за те же деньги наверное
соседи по коммерции купили помещение, сделали ремонт и куда то уехали. А тут война, городская канализация не работала, но кто знал, короче их затопили. Пишут им в домовом чате, из под вашей двери текут фекалии, хозяйка отвечает я с грудным ребенком в Германии а муж в ВСУ. Оба приехать не можем. Терпите. Передавали ключи, дистанционно искали людей кто бы взялся хотя бы фекалии отмыть. Круто, когда есть недвижимость черти где, а приехать не можешь.
У фекалий есть одна особенность - она течет только из нижней точки. Хотя в принципе проектируется так, чтобы уходило самотеком. Что-то в вашей коммерции не так если пришлось ставить говнонасос, который без люстричества не работает.