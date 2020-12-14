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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 06:18
Vlad442 написав: Frant написав:
Манікюрщиці ... підуть працювати на завод
Чомусь здається що вам за 70, та у вас не має жінки.
Доречи ваши багаторічні прогнози на обвал, а потім постфактум хрущіки під оренду теж натякають, що це "родина рада" прийняла рішення що до купівлі. Ви були проти, але якщо є, то требо захищати квіточку.
Коли так, мої привітання. Дожити до таких років та ще й писати хоч як на финансовому форуми не кожен тут зможе.
Радянська малоповерхова газифікована забудова під час війни показала себе краще, ніж сучасні 25-поверхові "неохрущі".
Хрущ з ремонтом в Києві біля метро здається легше і вигідніше, ніж квартири на високих поверхах в 25-поверхових "неохрущах". Це надовго, до речі. Можливо, на десятки років.
Що стосується "індустрії краси", кількості кабаків , виплавки чавуну, копання бурштину на душу населення - тут ми були попереду всієї планети. Це допомогло нам уникнути війни? Розробити і тиражувати сучасну зброю? Вирішити демографічну проблему? Підняти рівень життя до середньоєвропейського? Зламати корупційну систему, яка нищить державу?
Люди видумують якісь примітивні дії, тому що управлінська еліта - простаки-трієшники-деграданти. Які підміняють смисли, замінюють сенс на зовнішній вигляд і маніпулюють простими людьми з селянським менталітетом
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 22 гру, 2022 07:15, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 06:24
rjkz написав: vitaliian написав: slonomag написав:
Летел в Испанию с Венгрии - 50евро билет. На 4х в 2 конца 400евро + 200евро добраться до Венгрии. Если в Украине все наладится то можно будет и из Киева летать +/- за те же деньги наверное
соседи по коммерции купили помещение, сделали ремонт и куда то уехали. А тут война, городская канализация не работала, но кто знал, короче их затопили. Пишут им в домовом чате, из под вашей двери текут фекалии, хозяйка отвечает я с грудным ребенком в Германии а муж в ВСУ. Оба приехать не можем. Терпите. Передавали ключи, дистанционно искали людей кто бы взялся хотя бы фекалии отмыть. Круто, когда есть недвижимость черти где, а приехать не можешь.
У фекалий есть одна особенность - она течет только из нижней точки.
Хотя в принципе проектируется так, чтобы уходило самотеком.
Что-то в вашей коммерции не так если пришлось ставить говнонасос, который без люстричества не работает.
Ту комерційну нерухомість проектували і робили люди з так званої "індустрії краси", наманікюреними ручками, а не професійні дядьки-будівельники. Головне, щоб "було гарно"))))
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Додано: Чет 22 гру, 2022 07:03
43% українських дітей через війну навчаються в школах ЄС, - про це розповіла член групи досліджень у галузі політики розвитку людського капіталу Центру економічної стратегії Ганна Сахно
Станом на вересень цього року 2,25 мільйона школярів України навчаються в країнах Євросоюзу. Іще в вересні 2021 в українських школах і дитсадках вчилися 5,4 мільйона дітей.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 07:08
rjkz написав:
У фекалий есть одна особенность - она течет только из нижней точки.
Хотя в принципе проектируется так, чтобы уходило самотеком.
Что-то в вашей коммерции не так если пришлось ставить говнонасос, который без люстричества не работает
хочется выпендриться какой вы великий знаток? зачем вам эти детали того, что произошло с моими соседями. Посмоктать чужое горе? В США проблем с канализацией не бывает да, только в Украине? Не работала канализация по всёму Ирпеню. Самотёком оно и текло ещё некоторое время, до первого насоса, потом начало забиваться не в помещении соседей. Так понятнее? Идёте в ЧС за глупость и деструктив. Спасибо
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 22 гру, 2022 07:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 07:13
vitaliian написав: rjkz написав:
У фекалий есть одна особенность - она течет только из нижней точки.
Хотя в принципе проектируется так, чтобы уходило самотеком.
Что-то в вашей коммерции не так если пришлось ставить говнонасос, который без люстричества не работает
хочется выпендриться? зачем вам эти детали того что произошло с моими соседями? Посмоктать чужое горе? В США проблем с канализацией не бывает да, только в Украине? Не работала канализация по всёму Ирпеню. Самотёком оно и текло ещё некоторое время, до первого насоса. Так понятнее? Идёте в ЧС за глупость и деструктив. Спасибо
Навіщо ти взагалі пишеш про каналізацію? Пиши краще про салони краси і повій, про їх вклад в індустріалізацію держави((((
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