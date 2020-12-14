Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Манікюрщиці ... підуть працювати на завод
Чомусь здається що вам за 70, та у вас не має жінки. Доречи ваши багаторічні прогнози на обвал, а потім постфактум хрущіки під оренду теж натякають, що це "родина рада" прийняла рішення що до купівлі. Ви були проти, але якщо є, то требо захищати квіточку. Коли так, мої привітання. Дожити до таких років та ще й писати хоч як на финансовому форуми не кожен тут зможе.
Радянська малоповерхова газифікована забудова під час війни показала себе краще, ніж сучасні 25-поверхові "неохрущі". Хрущ з ремонтом в Києві біля метро здається легше і вигідніше, ніж квартири на високих поверхах в 25-поверхових "неохрущах". Це надовго, до речі. Можливо, на десятки років. Що стосується "індустрії краси", кількості кабаків , виплавки чавуну, копання бурштину на душу населення - тут ми були попереду всієї планети. Це допомогло нам уникнути війни? Розробити і тиражувати сучасну зброю? Вирішити демографічну проблему? Підняти рівень життя до середньоєвропейського? Зламати корупційну систему, яка нищить державу? Люди видумують якісь примітивні дії, тому що управлінська еліта - простаки-трієшники-деграданти. Які підміняють смисли, замінюють сенс на зовнішній вигляд і маніпулюють простими людьми з селянським менталітетом
Востаннє редагувалось Frant в Чет 22 гру, 2022 07:15, всього редагувалось 3 разів.
slonomag написав:Летел в Испанию с Венгрии - 50евро билет. На 4х в 2 конца 400евро + 200евро добраться до Венгрии. Если в Украине все наладится то можно будет и из Киева летать +/- за те же деньги наверное
соседи по коммерции купили помещение, сделали ремонт и куда то уехали. А тут война, городская канализация не работала, но кто знал, короче их затопили. Пишут им в домовом чате, из под вашей двери текут фекалии, хозяйка отвечает я с грудным ребенком в Германии а муж в ВСУ. Оба приехать не можем. Терпите. Передавали ключи, дистанционно искали людей кто бы взялся хотя бы фекалии отмыть. Круто, когда есть недвижимость черти где, а приехать не можешь.
У фекалий есть одна особенность - она течет только из нижней точки. Хотя в принципе проектируется так, чтобы уходило самотеком. Что-то в вашей коммерции не так если пришлось ставить говнонасос, который без люстричества не работает.
Ту комерційну нерухомість проектували і робили люди з так званої "індустрії краси", наманікюреними ручками, з купленими дипломами, а не професійні дядьки-будівельники. Головне, щоб "було гарно"))))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 22 гру, 2022 07:23, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:У фекалий есть одна особенность - она течет только из нижней точки. Хотя в принципе проектируется так, чтобы уходило самотеком. Что-то в вашей коммерции не так если пришлось ставить говнонасос, который без люстричества не работает
хочется выпендриться какой вы великий знаток? зачем вам эти детали того, что произошло с моими соседями. Посмоктать чужое горе? В США проблем с канализацией не бывает да, только в Украине?
Не работала канализация по всёму Ирпеню. Самотёком оно и текло ещё некоторое время, до первого насоса, потом начало забиваться далеко за пределами помещения соседей. Так понятнее что было не так с коммерцией?
Можете объяснить зачем 22 апреля надо было запускать канализацию которая по вашему и так работала "самотёком"?
Идёте в ЧС за глупость и деструктив. Спасибо
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 22 гру, 2022 07:27, всього редагувалось 6 разів.
rjkz написав:У фекалий есть одна особенность - она течет только из нижней точки. Хотя в принципе проектируется так, чтобы уходило самотеком. Что-то в вашей коммерции не так если пришлось ставить говнонасос, который без люстричества не работает
хочется выпендриться? зачем вам эти детали того что произошло с моими соседями? Посмоктать чужое горе? В США проблем с канализацией не бывает да, только в Украине? Не работала канализация по всёму Ирпеню. Самотёком оно и текло ещё некоторое время, до первого насоса. Так понятнее? Идёте в ЧС за глупость и деструктив. Спасибо
Навіщо ти взагалі пишеш про каналізацію? Пиши краще про салони краси, хвойд і повій, про їх "вклад" в індустріалізацію і осучаснення держави((((
Як там здача нерухомості під салони краси в Єпенях - буржуйку і генератор вже поставили? Чи все таки прийдеться їхати працювати на чеські машинобудівні заводи, заради шматка хліба???
Я от тільки не розумію, чого ви кожен день приходите розказати нам усім, що нам нічого не світить? Якщо все добре, то тихенько насолоджуються життям, а не чіпляються до прохожих з меседжем " а ти знаєш, що в мене є за що випити?(с). Ви себе вмовляєте, що все правильно зробили? Хоча це люта брехня? Навіщо себе дурити? Якщо тут нам усім опа і нічого не світить, то навіщо повторювати одне і теж 1000 разів тільки різними словами? Ви трус і втікач як Макс, для нас ви перегорнута сторінка, ми тут самі в усьому розберемся. А ви сходіть дл психолога, щоб звикнути з думкою, що ви вже назавжди там і ніхто, а тут себе відчували кимось, а там ніхто і життя не вистачить це виправити...крапка!
rjkz написав:Девушка из Хмельницкого приходит заниматься к детям знакомых.У ребенка типа отклонения в развитии. Как по мне - нормальный ребенок. По какой-то программе от Сити. То есть, у нее сити-джаб. 80 долларов в час. Это 160 куе в год. ЧТо ей светило в ее Хмельницком?
Frant написав:Що стосується "індустрії краси", кількості кабаків , виплавки чавуну, копання бурштину на душу населення - тут ми були попереду всієї планети. Це допомогло нам уникнути війни? Розробити і тиражувати сучасну зброю? Вирішити демографічну проблему? Підняти рівень життя до середньоєвропейського? Зламати корупційну систему, яка нищить державу? Люди видумують якісь примітивні дії, тому що управлінська еліта - простаки-трієшники-деграданти. Які підміняють смисли, замінюють сенс на зовнішній вигляд і маніпулюють простими людьми з селянським менталітетом
Нажаль ті люди, що випадково опинилися у владі не думають на віть на 1 рік вперед. Але це вже зовсім інша тема.