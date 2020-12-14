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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 06:18
Vlad442 написав: Frant написав:
Манікюрщиці ... підуть працювати на завод
Чомусь здається що вам за 70, та у вас не має жінки.
Доречи ваши багаторічні прогнози на обвал, а потім постфактум хрущіки під оренду теж натякають, що це "родина рада" прийняла рішення що до купівлі. Ви були проти, але якщо є, то требо захищати квіточку.
Коли так, мої привітання. Дожити до таких років та ще й писати хоч як на финансовому форуми не кожен тут зможе.
Радянська малоповерхова газифікована забудова під час війни показала себе краще, ніж сучасні 25-поверхові "неохрущі".
Хрущ з ремонтом в Києві біля метро здається легше і вигідніше, ніж квартири на високих поверхах в 25-поверхових "неохрущах". Це надовго, до речі. Можливо, на десятки років.
Що стосується "індустрії краси", кількості кабаків , виплавки чавуну, копання бурштину на душу населення - тут ми були попереду всієї планети. Це допомогло нам уникнути війни? Розробити і тиражувати сучасну зброю? Вирішити демографічну проблему? Підняти рівень життя до середньоєвропейського? Зламати корупційну систему, яка нищить державу?
Люди видумують якісь примітивні дії, тому що управлінська еліта - простаки-трієшники-деграданти. Які підміняють смисли, замінюють сенс на зовнішній вигляд і маніпулюють простими людьми з селянським менталітетом
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 22 гру, 2022 11:15, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 06:24
rjkz написав: vitaliian написав: slonomag написав:
Летел в Испанию с Венгрии - 50евро билет. На 4х в 2 конца 400евро + 200евро добраться до Венгрии. Если в Украине все наладится то можно будет и из Киева летать +/- за те же деньги наверное
соседи по коммерции купили помещение, сделали ремонт и куда то уехали. А тут война, городская канализация не работала, но кто знал, короче их затопили. Пишут им в домовом чате, из под вашей двери текут фекалии, хозяйка отвечает я с грудным ребенком в Германии а муж в ВСУ. Оба приехать не можем. Терпите. Передавали ключи, дистанционно искали людей кто бы взялся хотя бы фекалии отмыть. Круто, когда есть недвижимость черти где, а приехать не можешь.
У фекалий есть одна особенность - она течет только из нижней точки.
Хотя в принципе проектируется так, чтобы уходило самотеком.
Что-то в вашей коммерции не так если пришлось ставить говнонасос, который без люстричества не работает.
Ту комерційну нерухомість проектували і робили люди з так званої "індустрії краси", наманікюреними ручками, з купленими дипломами, а не професійні дядьки-будівельники. Головне, щоб "було гарно"))))
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 22 гру, 2022 07:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 07:03
43% українських дітей через війну навчаються в школах ЄС, - про це розповіла член групи досліджень у галузі політики розвитку людського капіталу Центру економічної стратегії Ганна Сахно
Станом на вересень цього року 2,25 мільйона школярів України навчаються в країнах Євросоюзу. Іще в вересні 2021 в українських школах і дитсадках вчилися 5,4 мільйона дітей.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:04
rjkz написав:
ЧТо ей светило в ее Хмельницком?
Я от тільки не розумію, чого ви кожен день приходите розказати нам усім, що нам нічого не світить?
Якщо все добре, то тихенько насолоджуються життям, а не чіпляються до прохожих з меседжем " а ти знаєш, що в мене є за що випити?(с).
Ви себе вмовляєте, що все правильно зробили? Хоча це люта брехня?
Навіщо себе дурити?
Якщо тут нам усім опа і нічого не світить, то навіщо повторювати одне і теж 1000 разів тільки різними словами?
Ви трус і втікач як Макс, для нас ви перегорнута сторінка, ми тут самі в усьому розберемся.
А ви сходіть дл психолога, щоб звикнути з думкою, що ви вже назавжди там і ніхто, а тут себе відчували кимось, а там ніхто і життя не вистачить це виправити...крапка!
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:07
rjkz написав:
Девушка из Хмельницкого приходит заниматься к детям знакомых.У ребенка типа отклонения в развитии. Как по мне - нормальный ребенок.
По какой-то программе от Сити. То есть, у нее сити-джаб.
80 долларов в час. Это 160 куе в год.ЧТо ей светило в ее Хмельницком?
Около 1,5 долларов в час. Но надо вкалывать.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:13
Frant написав:
Що стосується "індустрії краси", кількості кабаків , виплавки чавуну, копання бурштину на душу населення - тут ми були попереду всієї планети. Це допомогло нам уникнути війни? Розробити і тиражувати сучасну зброю? Вирішити демографічну проблему? Підняти рівень життя до середньоєвропейського? Зламати корупційну систему, яка нищить державу?
Люди видумують якісь примітивні дії, тому що управлінська еліта - простаки-трієшники-деграданти
. Які підміняють смисли, замінюють сенс на зовнішній вигляд і маніпулюють простими людьми з селянським менталітетом
Нажаль ті люди, що випадково опинилися у владі не думають на віть на 1 рік вперед. Але це вже зовсім інша тема.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:43
BIGor написав:
Нажаль ті люди, що випадково опинилися у владі не думають на віть на 1 рік вперед. Але це вже зовсім інша тема.
А я увидела что вчера в Белом Доме глава самой сильной и развитой страны мира играл вторую скрипку
Правда коррупцию это у нас не победит, но качество оставшихся людей меня вполне устраивает, они вон спутники способны покупать в складчину )))
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:50
somilitark написав: rjkz написав:
ЧТо ей светило в ее Хмельницком?
Я от тільки не розумію, чого ви кожен день приходите розказати нам усім, що нам нічого не світить?
Якщо все добре, то тихенько насолоджуються життям, а не чіпляються до прохожих з меседжем " а ти знаєш, що в мене є за що випити?(с).
Ви себе вмовляєте, що все правильно зробили? Хоча це люта брехня?
Навіщо себе дурити?
Якщо тут нам усім опа і нічого не світить, то навіщо повторювати одне і теж 1000 разів тільки різними словами?
Ви трус і втікач як Макс, для нас ви перегорнута сторінка, ми тут самі в усьому розберемся.
А ви сходіть дл психолога, щоб звикнути з думкою, що ви вже назавжди там і ніхто, а тут себе відчували кимось, а там ніхто і життя не вистачить це виправити...крапка!
Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:53
airmax78 написав:
тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.
Нет, память стереть годы не могут.
Грех, ты искупив перед судьбой,
Я лишь об одном тебя и Бога
Снова прошу: вернись домой!
Пусть, увы, это только мечты
Паутиною ливней опутаны. Пусть!
Я всё-таки верю, что ты
Вновь вернёшься в осеннее утро.
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