Додано: Чет 22 гру, 2022 04:43

vitaliian написав: slonomag написав: vitaliian написав: Ипотека и сдача в аренду это не гибкие инструменты. Особо ими не покрутишь. Ипотека и сдача в аренду это не гибкие инструменты. Особо ими не покрутишь.

Я скучный програмист, у меня деньги или тупо под подушкой/на счету лежат, или так хоть какая-то польза от них будет Я скучный програмист, у меня деньги или тупо под подушкой/на счету лежат, или так хоть какая-то польза от них будет

Почему все успешные кейсы эмигрантов обязательно айтишники? Забираю историю про свою арендаторшу обратно...в вашем случае она не актуальна. Айтишнику хорошо там, где стабильный интернет и вкусная еда. То есть почти везде. Почему все успешные кейсы эмигрантов обязательно айтишники? Забираю историю про свою арендаторшу обратно...в вашем случае она не актуальна. Айтишнику хорошо там, где стабильный интернет и вкусная еда. То есть почти везде.

Не обязательно айтишники.Скажите каких профессий вам не хватает и я попробую помочь.как примеры:тот дядька, которому сын-аудитор лохус подарил - водитель автобусачувак, с зп 300 куе в год и 5 объектами в НЙ, часть под арендой, часть под флип+ огромный дом как дача на огромном участке земли с лесом - инженер-электротехник.Мой бывший лендлорд - 20 лет назад приехал из Одессы, сначала крутил гайки на СТО, потом пошел работать мейнтейнером в МТА, 3 выплаченные квартиры в НЙ. Вышел на очень некислую пенсию + пожизненная медстраховка на него и жену. Уже больше года как не живу у него, часто видимся. На этот НГ подарил зачем-то подарочный набор дорогой (наверное) водки. Я не пью, надо будет кому-то передарить.Девушка из Хмельницкого приходит заниматься к детям знакомых.У ребенка типа отклонения в развитии. Как по мне - нормальный ребенок.По какой-то программе от Сити. То есть, у нее сити-джаб.80 долларов в час. Это 160 куе в год.ЧТо ей светило в ее Хмельницком?