RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055610557105581055910560>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 152
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 02:57

  vitaliian написав:
  slonomag написав:Летел в Испанию с Венгрии - 50евро билет. На 4х в 2 конца 400евро + 200евро добраться до Венгрии. Если в Украине все наладится то можно будет и из Киева летать +/- за те же деньги наверное
соседи по коммерции купили помещение, сделали ремонт и куда то уехали. А тут война, городская канализация не работала, но кто знал, короче их затопили. Пишут им в домовом чате, из под вашей двери текут фекалии, хозяйка отвечает я с грудным ребенком в Германии а муж в ВСУ. Оба приехать не можем. Терпите. Передавали ключи, дистанционно искали людей кто бы взялся хотя бы фекалии отмыть. Круто, когда есть недвижимость черти где, а приехать не можешь.


У фекалий есть одна особенность - она течет только из нижней точки.
Хотя в принципе проектируется так, чтобы уходило самотеком.
Что-то в вашей коммерции не так если пришлось ставить говнонасос, который без люстричества не работает.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14034
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7344 раз.
Подякували: 4399 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 04:43

  vitaliian написав:
  slonomag написав:
  vitaliian написав:Ипотека и сдача в аренду это не гибкие инструменты. Особо ими не покрутишь.

Я скучный програмист, у меня деньги или тупо под подушкой/на счету лежат, или так хоть какая-то польза от них будет :)

Почему все успешные кейсы эмигрантов обязательно айтишники? Забираю историю про свою арендаторшу обратно...в вашем случае она не актуальна. Айтишнику хорошо там, где стабильный интернет и вкусная еда. То есть почти везде.


Не обязательно айтишники.
Скажите каких профессий вам не хватает и я попробую помочь.
как примеры:
тот дядька, которому сын-аудитор лохус подарил - водитель автобуса
чувак, с зп 300 куе в год и 5 объектами в НЙ, часть под арендой, часть под флип
+ огромный дом как дача на огромном участке земли с лесом - инженер-электротехник.
Мой бывший лендлорд - 20 лет назад приехал из Одессы, сначала крутил гайки на СТО, потом пошел работать мейнтейнером в МТА, 3 выплаченные квартиры в НЙ. Вышел на очень некислую пенсию + пожизненная медстраховка на него и жену. Уже больше года как не живу у него, часто видимся. На этот НГ подарил зачем-то подарочный набор дорогой (наверное) водки. Я не пью, надо будет кому-то передарить.
Девушка из Хмельницкого приходит заниматься к детям знакомых.У ребенка типа отклонения в развитии. Как по мне - нормальный ребенок.
По какой-то программе от Сити. То есть, у нее сити-джаб.
80 долларов в час. Это 160 куе в год.
ЧТо ей светило в ее Хмельницком?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14034
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7344 раз.
Подякували: 4399 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 07:03

43% українських дітей через війну навчаються в школах ЄС, - про це розповіла член групи досліджень у галузі політики розвитку людського капіталу Центру економічної стратегії Ганна Сахно

Станом на вересень цього року 2,25 мільйона школярів України навчаються в країнах Євросоюзу. Іще в вересні 2021 в українських школах і дитсадках вчилися 5,4 мільйона дітей. 
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15837
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Девушка из Хмельницкого приходит заниматься к детям знакомых.У ребенка типа отклонения в развитии. Как по мне - нормальный ребенок.
По какой-то программе от Сити. То есть, у нее сити-джаб.
80 долларов в час. Это 160 куе в год.
ЧТо ей светило в ее Хмельницком?

Около 1,5 долларов в час. Но надо вкалывать.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7048
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:43

  BIGor написав:Нажаль ті люди, що випадково опинилися у владі не думають на віть на 1 рік вперед. Але це вже зовсім інша тема.

А я увидела что вчера в Белом Доме глава самой сильной и развитой страны мира играл вторую скрипку :) Правда коррупцию это у нас не победит, но качество оставшихся людей меня вполне устраивает, они вон спутники способны покупать в складчину )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3583
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:50

  somilitark написав:
  rjkz написав:ЧТо ей светило в ее Хмельницком?

Я от тільки не розумію, чого ви кожен день приходите розказати нам усім, що нам нічого не світить?
Якщо все добре, то тихенько насолоджуються життям, а не чіпляються до прохожих з меседжем " а ти знаєш, що в мене є за що випити?(с).
Ви себе вмовляєте, що все правильно зробили? Хоча це люта брехня?
Навіщо себе дурити?
Якщо тут нам усім опа і нічого не світить, то навіщо повторювати одне і теж 1000 разів тільки різними словами?
Ви трус і втікач як Макс, для нас ви перегорнута сторінка, ми тут самі в усьому розберемся.
А ви сходіть дл психолога, щоб звикнути з думкою, що ви вже назавжди там і ніхто, а тут себе відчували кимось, а там ніхто і життя не вистачить це виправити...крапка!

Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.
airmax78
 
Повідомлень: 41521
З нами з: 25.10.12
Подякував: 952 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сегодня Минветеранов дало интересные цифры - ветеранов вместе с их членами семей в Украине уже порядка трех млн.
То есть, каждая десятая квартира платит коммуналку по льготному ветеранскому тарифу. И этот процент дальше будет только расти.
Сейчас коммунальные тарифы пока заморожены и пени на задолженности тоже нет. Но рано или поздно этот праздник закончится.
Как-то на этом фоне страшновато вкладываться в КРЖН.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11634
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 3478 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну та ті, хто краще за все тут може себе реалізувати: митці (на заході, у порівнянні з Україною, зараз взагалі немає ані емоцій, ані подій - впевнений, що протягом наступних 3-х років ми отримаємо принаймні одного нобелевського лауреата з літератури); справжні воїни - тут все зрозуміло; бізнесмени - Україна це все ше дикий захід де можна робити речі та займати ниші, які на заході вже давно зроблені та зайняті; IT-шники - тому що в Україні низькі податки; далі додайте ще когось вже самі - логіка зрозуміла.
airmax78
 
Повідомлень: 41521
З нами з: 25.10.12
Подякував: 952 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:34

  antey1969 написав:Сегодня Минветеранов дало интересные цифры - ветеранов вместе с их членами семей в Украине уже порядка трех млн.
То есть, каждая десятая квартира платит коммуналку по льготному ветеранскому тарифу. И этот процент дальше будет только расти.
Сейчас коммунальные тарифы пока заморожены и пени на задолженности тоже нет. Но рано или поздно этот праздник закончится.
Как-то на этом фоне страшновато вкладываться в КРЖН.

Пільг не буде. Будуть компенсаційні виплати.
airmax78
 
Повідомлень: 41521
З нами з: 25.10.12
Подякував: 952 раз.
Подякували: 5121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:35

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Сегодня Минветеранов дало интересные цифры - ветеранов вместе с их членами семей в Украине уже порядка трех млн.
То есть, каждая десятая квартира платит коммуналку по льготному ветеранскому тарифу. И этот процент дальше будет только расти.
Сейчас коммунальные тарифы пока заморожены и пени на задолженности тоже нет. Но рано или поздно этот праздник закончится.
Как-то на этом фоне страшновато вкладываться в КРЖН.

Пільг не буде. Будуть компенсаційні виплати.

Бюджета не хватит
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11634
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 3478 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 1055610557105581055910560>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 15021681
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4987613
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5004
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.