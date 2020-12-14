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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 02:57
vitaliian написав: slonomag написав:
Летел в Испанию с Венгрии - 50евро билет. На 4х в 2 конца 400евро + 200евро добраться до Венгрии. Если в Украине все наладится то можно будет и из Киева летать +/- за те же деньги наверное
соседи по коммерции купили помещение, сделали ремонт и куда то уехали. А тут война, городская канализация не работала, но кто знал, короче их затопили. Пишут им в домовом чате, из под вашей двери текут фекалии, хозяйка отвечает я с грудным ребенком в Германии а муж в ВСУ. Оба приехать не можем. Терпите. Передавали ключи, дистанционно искали людей кто бы взялся хотя бы фекалии отмыть. Круто, когда есть недвижимость черти где, а приехать не можешь.
У фекалий есть одна особенность - она течет только из нижней точки.
Хотя в принципе проектируется так, чтобы уходило самотеком.
Что-то в вашей коммерции не так если пришлось ставить говнонасос, который без люстричества не работает.
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rjkz
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Додано: Чет 22 гру, 2022 04:43
vitaliian написав: slonomag написав: vitaliian написав:
Ипотека и сдача в аренду это не гибкие инструменты. Особо ими не покрутишь.
Я скучный програмист, у меня деньги или тупо под подушкой/на счету лежат, или так хоть какая-то польза от них будет
Почему все успешные кейсы эмигрантов обязательно айтишники? Забираю историю про свою арендаторшу обратно...в вашем случае она не актуальна. Айтишнику хорошо там, где стабильный интернет и вкусная еда. То есть почти везде.
Не обязательно айтишники.
Скажите каких профессий вам не хватает и я попробую помочь.
как примеры:
тот дядька, которому сын-аудитор лохус подарил - водитель автобуса
чувак, с зп 300 куе в год и 5 объектами в НЙ, часть под арендой, часть под флип
+ огромный дом как дача на огромном участке земли с лесом - инженер-электротехник.
Мой бывший лендлорд - 20 лет назад приехал из Одессы, сначала крутил гайки на СТО, потом пошел работать мейнтейнером в МТА, 3 выплаченные квартиры в НЙ. Вышел на очень некислую пенсию + пожизненная медстраховка на него и жену. Уже больше года как не живу у него, часто видимся. На этот НГ подарил зачем-то подарочный набор дорогой (наверное) водки. Я не пью, надо будет кому-то передарить.
Девушка из Хмельницкого приходит заниматься к детям знакомых.У ребенка типа отклонения в развитии. Как по мне - нормальный ребенок.
По какой-то программе от Сити. То есть, у нее сити-джаб.
80 долларов в час. Это 160 куе в год.
ЧТо ей светило в ее Хмельницком?
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rjkz
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Додано: Чет 22 гру, 2022 07:03
43% українських дітей через війну навчаються в школах ЄС, - про це розповіла член групи досліджень у галузі політики розвитку людського капіталу Центру економічної стратегії Ганна Сахно
Станом на вересень цього року 2,25 мільйона школярів України навчаються в країнах Євросоюзу. Іще в вересні 2021 в українських школах і дитсадках вчилися 5,4 мільйона дітей.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:07
rjkz написав:
Девушка из Хмельницкого приходит заниматься к детям знакомых.У ребенка типа отклонения в развитии. Как по мне - нормальный ребенок.
По какой-то программе от Сити. То есть, у нее сити-джаб.
80 долларов в час. Это 160 куе в год.ЧТо ей светило в ее Хмельницком?
Около 1,5 долларов в час. Но надо вкалывать.
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BIGor
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:43
BIGor написав:
Нажаль ті люди, що випадково опинилися у владі не думають на віть на 1 рік вперед. Але це вже зовсім інша тема.
А я увидела что вчера в Белом Доме глава самой сильной и развитой страны мира играл вторую скрипку
Правда коррупцию это у нас не победит, но качество оставшихся людей меня вполне устраивает, они вон спутники способны покупать в складчину )))
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:50
somilitark написав: rjkz написав:
ЧТо ей светило в ее Хмельницком?
Я от тільки не розумію, чого ви кожен день приходите розказати нам усім, що нам нічого не світить?
Якщо все добре, то тихенько насолоджуються життям, а не чіпляються до прохожих з меседжем " а ти знаєш, що в мене є за що випити?(с).
Ви себе вмовляєте, що все правильно зробили? Хоча це люта брехня?
Навіщо себе дурити?
Якщо тут нам усім опа і нічого не світить, то навіщо повторювати одне і теж 1000 разів тільки різними словами?
Ви трус і втікач як Макс, для нас ви перегорнута сторінка, ми тут самі в усьому розберемся.
А ви сходіть дл психолога, щоб звикнути з думкою, що ви вже назавжди там і ніхто, а тут себе відчували кимось, а там ніхто і життя не вистачить це виправити...крапка!
Ну капець. А мене то за що?! Я ж намагаюсь закрити саму огидну гілку на forum.finance.ua: Еміграція та заробітчанство. А сам я у відрядженні - тут залишатись не збираюсь і всіма думками в Києві.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 12:29
Сегодня Минветеранов дало интересные цифры - ветеранов вместе с их членами семей в Украине уже порядка трех млн.
То есть, каждая десятая квартира платит коммуналку по льготному ветеранскому тарифу. И этот процент дальше будет только расти.
Сейчас коммунальные тарифы пока заморожены и пени на задолженности тоже нет. Но рано или поздно этот праздник закончится.
Как-то на этом фоне страшновато вкладываться в КРЖН.
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antey1969
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Додано: Чет 22 гру, 2022 12:32
Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну та ті, хто краще за все тут може себе реалізувати: митці (на заході, у порівнянні з Україною, зараз взагалі немає ані емоцій, ані подій - впевнений, що протягом наступних 3-х років ми отримаємо принаймні одного нобелевського лауреата з літератури); справжні воїни - тут все зрозуміло; бізнесмени - Україна це все ше дикий захід де можна робити речі та займати ниші, які на заході вже давно зроблені та зайняті; IT-шники - тому що в Україні низькі податки; далі додайте ще когось вже самі - логіка зрозуміла.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 12:34
antey1969 написав:
Сегодня Минветеранов дало интересные цифры - ветеранов вместе с их членами семей в Украине уже порядка трех млн.
То есть, каждая десятая квартира платит коммуналку по льготному ветеранскому тарифу. И этот процент дальше будет только расти.
Сейчас коммунальные тарифы пока заморожены и пени на задолженности тоже нет. Но рано или поздно этот праздник закончится.
Как-то на этом фоне страшновато вкладываться в КРЖН.
Пільг не буде. Будуть компенсаційні виплати.
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airmax78
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Додано: Чет 22 гру, 2022 12:35
airmax78 написав: antey1969 написав:
Сегодня Минветеранов дало интересные цифры - ветеранов вместе с их членами семей в Украине уже порядка трех млн.
То есть, каждая десятая квартира платит коммуналку по льготному ветеранскому тарифу. И этот процент дальше будет только расти.
Сейчас коммунальные тарифы пока заморожены и пени на задолженности тоже нет. Но рано или поздно этот праздник закончится.
Как-то на этом фоне страшновато вкладываться в КРЖН.
Пільг не буде. Будуть компенсаційні виплати.
Бюджета не хватит
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antey1969
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