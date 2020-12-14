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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 12:42
На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
А у Києві які орієнтири?
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Додано: Чет 22 гру, 2022 12:43
antey1969 написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
Сегодня Минветеранов дало интересные цифры - ветеранов вместе с их членами семей в Украине уже порядка трех млн.
То есть, каждая десятая квартира платит коммуналку по льготному ветеранскому тарифу. И этот процент дальше будет только расти.
Сейчас коммунальные тарифы пока заморожены и пени на задолженности тоже нет. Но рано или поздно этот праздник закончится.
Как-то на этом фоне страшновато вкладываться в КРЖН.
Пільг не буде. Будуть компенсаційні виплати.
Бюджета не хватит
Вистачить. Пільги - це непрозорий шлях який коштуватиме економіці та платникам податків набагато більше.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 12:44
Успіх написав:
На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
А у Києві які орієнтири?
Повноцінна однуха за модними мопами та ремонтом - 50 кв. м - 150К$.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 12:48
airmax78
Маршрутчикам компенсации сильно платят?
Проблема не потому, что не хотят, а потому что не могут. Бюджет не даёт.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 13:12
fler написав: vitaliian написав: Vlad442 написав:
. В местных группах беженцев каждый второй пост был где сделать ресницы и ногти. Так что кому война, кому мать родна. Работники индустрии красоты были в шоколаде
это как байки что во Львове квартиры по 1куе в начале войны сдавались. читаю Вайбер группу переселенцев, правда местную, ищут где бесплатно подстричься, сделать маникюр, получить одежду, продукты, мед.помощь, попутчиков переехать из города в город. А заграничные беженцы ищут это же, но за евро?. Да туда ехали ради халявы, потому что селили и кормили бесплатно, а не ради того чтобы платить за стрижку кино кофе по 10-20 евро.
Охотно верю Vlad442. Стрижка и маникюр - это святое для украинок, не важно дома они или за границей. Ухоженная внешность отличает наших за границей от всех остальных. Это не раз подтверждалось из разных источников информации.
Наші коли з манікюром, що зробили в Україні, заходять в салон десь в Європі, їх одразу сприймають за багатіїв, бо там таке коштує дуже і дуже дорого.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 13:16
Vlad442 написав:
... Когда жена решила подстричься, она смогла записаться на дату через несколько дней - пришла, украинская одесская парикмахерша, с рекламой между своими в фейсбуке, разрывалась и не успевала
...
сразу троих стригла, что ли ?
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Додано: Чет 22 гру, 2022 13:20
Успіх написав:
На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
В такому разі ваша студія 27 м в економі, в львівських єпенях і без ремонту, максимум 7К ( ПІСЛЯ ЗДАЧІ ЗВИЧАЙНО).
Востаннє редагувалось roberto dark
в Чет 22 гру, 2022 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 13:20
stm написав: BIGor написав:
Нажаль ті люди, що випадково опинилися у владі не думають на віть на 1 рік вперед. Але це вже зовсім інша тема.
А я увидела что вчера в Белом Доме глава самой сильной и развитой страны мира играл вторую скрипку
Ну так, він не був капітаном команди чемпіона квн))
Да и старость не радость
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Додано: Чет 22 гру, 2022 13:24
antey1969 написав:airmax78
Маршрутчикам компенсации сильно платят?
Проблема не потому, что не хотят, а потому что не могут. Бюджет не даёт.
Будуть вирішувати. Далі так жити не можна. Повернуться мільйони українців що по-перше звикли до сучасного ГТ, по-друге - звикли або платити 2 євро за одну подорож в метро, або купувати річний абонемент за 365 євро. Їх вже не можна буде змусити їздити на богданчиках, але можна буде безболісно підняти тарифи на проїзд втричі за умови надання нормального ГТ. Так поступово і в нас з'явиться сучасний європейський ГТ, а також станції метро "Львівська Брама" та "Суднобудівна".
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 22 гру, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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