На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
А у Києві які орієнтири?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 12:42
А як у вас в КиЙові?
На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
А у Києві які орієнтири?
Додано: Чет 22 гру, 2022 12:43
Вистачить. Пільги - це непрозорий шлях який коштуватиме економіці та платникам податків набагато більше.
Додано: Чет 22 гру, 2022 12:44
Повноцінна однуха за модними мопами та ремонтом - 50 кв. м - 150К$.
Додано: Чет 22 гру, 2022 12:48
airmax78
Маршрутчикам компенсации сильно платят?
Проблема не потому, что не хотят, а потому что не могут. Бюджет не даёт.
Додано: Чет 22 гру, 2022 13:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Наші коли з манікюром, що зробили в Україні, заходять в салон десь в Європі, їх одразу сприймають за багатіїв, бо там таке коштує дуже і дуже дорого.
Додано: Чет 22 гру, 2022 13:16
Додано: Чет 22 гру, 2022 13:20
В такому разі ваша студія 27 м в економі, в львівських єпенях і без ремонту, максимум 7К ( ПІСЛЯ ЗДАЧІ ЗВИЧАЙНО).
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 22 гру, 2022 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 гру, 2022 13:20
Ну так, він не був капітаном команди чемпіона квн))
Да и старость не радость
Додано: Чет 22 гру, 2022 13:24
Будуть вирішувати. Далі так жити не можна. Повернуться мільйони українців що по-перше звикли до сучасного ГТ, по-друге - звикли або платити 2 євро за одну подорож в метро, або купувати річний абонемент за 365 євро. Їх вже не можна буде змусити їздити на богданчиках, але можна буде безболісно підняти тарифи на проїзд втричі за умови надання нормального ГТ. Так поступово і в нас з'явиться сучасний європейський ГТ, а також станції метро "Львівська Брама" та "Суднобудівна".
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 22 гру, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 гру, 2022 13:25
Ром, там круто отработали политтехнологи. Для США медаль за мужество и флаг страны от солдат - самое понятное и ценное в мире. Это дабл вин для двух сторон действо. Посмотрим удастся ли бенефис в ЕС в феврале 2023. ЕС действительно нужна идея для общего объединения, буксуют они и от этого их же экономики в застое
Зараз переглядають цей форум: Investor_K, stm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|