Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 13:26
airmax78 написав:
Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну
Вам з Канади видніше.
Коли тікали - труси не згубили?
Кинули все, навіть свою нерухому прелєсць.
Очевидно, вона Вам не потрібна.
Востаннє редагувалось
Frant
в Чет 22 гру, 2022 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Чет 22 гру, 2022 13:28
Frant написав: airmax78 написав:
Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну
Вам з Канади видніше.
Я зараз в нашій колишній метрополії знаходжусь. Тут навіть прапор жовто-блакитний:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F
airmax78
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Додано: Чет 22 гру, 2022 13:31
airmax78 написав: Frant написав: airmax78 написав:
Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну
Вам з Канади видніше.
Я зараз в нашій колишній метрополії знаходжусь. Тут навіть прапор жовто-блакитний:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F
В Україну слабо?
Investor_K
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Додано: Чет 22 гру, 2022 14:10
Frant написав: airmax78 написав:
Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну
Вам з Канади видніше.
Коли тікали - труси не згубили?
Кинули все, навіть свою нерухому прелєсць.
Очевидно, вона Вам не потрібна.
Пісня шарікова обірвалась на півслові. Тема «взять и поделить» не повністю розкрита
gonchik74
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Додано: Чет 22 гру, 2022 14:29
Investor_K написав:
В Україну слабо?
Шкода, але поки що не можу. На мені 4 жінки, і багато роботи, яку я в Києві виконувати не зможу. Треба почекати. Сподіваюсь - недовго.
airmax78
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