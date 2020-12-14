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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10557105581055910560

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 152
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:26

  airmax78 написав:Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну

Вам з Канади видніше.
Коли тікали - труси не згубили?
Кинули все, навіть свою нерухому прелєсць.
Очевидно, вона Вам не потрібна.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 22 гру, 2022 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:28

  Frant написав:
  airmax78 написав:Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну

Вам з Канади видніше.

Я зараз в нашій колишній метрополії знаходжусь. Тут навіть прапор жовто-блакитний: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:31

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну

Вам з Канади видніше.

Я зараз в нашій колишній метрополії знаходжусь. Тут навіть прапор жовто-блакитний: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F

В Україну слабо?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:10

  Frant написав:
  airmax78 написав:Якщо бути об'єктивним, то в Україні повинні залишатися ті, хто любить цю країну

Вам з Канади видніше.
Коли тікали - труси не згубили?
Кинули все, навіть свою нерухому прелєсць.
Очевидно, вона Вам не потрібна.

Пісня шарікова обірвалась на півслові. Тема «взять и поделить» не повністю розкрита
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:29

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:Вам з Канади видніше.

Я зараз в нашій колишній метрополії знаходжусь. Тут навіть прапор жовто-блакитний: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 1%96%D1%8F

В Україну слабо?

Шкода, але поки що не можу. На мені 4 жінки, і багато роботи, яку я в Києві виконувати не зможу. Треба почекати. Сподіваюсь - недовго.
airmax78
 
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