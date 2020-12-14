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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10547105481054910550

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:43

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Сегодня Минветеранов дало интересные цифры - ветеранов вместе с их членами семей в Украине уже порядка трех млн.
То есть, каждая десятая квартира платит коммуналку по льготному ветеранскому тарифу. И этот процент дальше будет только расти.
Сейчас коммунальные тарифы пока заморожены и пени на задолженности тоже нет. Но рано или поздно этот праздник закончится.
Как-то на этом фоне страшновато вкладываться в КРЖН.

Пільг не буде. Будуть компенсаційні виплати.

Бюджета не хватит

Вистачить. Пільги - це непрозорий шлях який коштуватиме економіці та платникам податків набагато більше.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:44

  Успіх написав:На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!

А у Києві які орієнтири?

Повноцінна однуха за модними мопами та ремонтом - 50 кв. м - 150К$.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:48

airmax78
Маршрутчикам компенсации сильно платят?
Проблема не потому, что не хотят, а потому что не могут. Бюджет не даёт.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:20

  Успіх написав:На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!

В такому разі ваша студія 27 м в економі, в львівських єпенях і без ремонту, максимум 7К ( ПІСЛЯ ЗДАЧІ ЗВИЧАЙНО).
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 22 гру, 2022 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 16:43

  antey1969 написав:airmax78
Маршрутчикам компенсации сильно платят?
Проблема не потому, что не хотят, а потому что не могут. Бюджет не даёт.

Будуть вирішувати. Далі так жити не можна. Повернуться мільйони українців що по-перше звикли до сучасного ГТ, по-друге - звикли або платити 2 євро за одну подорож в метро, або купувати річний абонемент за 365 євро. Їх вже не можна буде змусити їздити на богданчиках, але можна буде безболісно підняти тарифи на проїзд втричі за умови надання нормального ГТ. Так поступово і в нас з'явиться сучасний європейський ГТ, а також станції метро "Львівська Брама" та "Суднобудівна".
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:13

  airmax78 написав:
  Успіх написав:На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!

А у Києві які орієнтири?

Повноцінна однуха за модними мопами та ремонтом - 50 кв. м - 150К$.

А есть какое-то обоснование такой нереальной цены?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:23

  antey1969 написав:Сегодня Минветеранов дало интересные цифры - ветеранов вместе с их членами семей в Украине уже порядка трех млн.
То есть, каждая десятая квартира платит коммуналку по льготному ветеранскому тарифу. И этот процент дальше будет только расти.
Сейчас коммунальные тарифы пока заморожены и пени на задолженности тоже нет. Но рано или поздно этот праздник закончится.
Как-то на этом фоне страшновато вкладываться в КРЖН.


В Северной Америке наши взвинтили цены на аренду, на каждый более-менее крупный город приходится десятки тысяч человек. Процентов 80 - это люди до 40. В Украине остались пенсионеры, ветераны, половина детей. Жизнь после войны не будет прежней, хотя бы по причине демографии.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:30

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Хто там мастурбує на Тетріс.
Нарешті я його роздивився.

Зображення

Дивлюсь що кондери в Тетрисі вішають ніби в межах балконів але ж дуже помітно. В квітці з цим набагато краще справи (інформація для Реуса).

Интересно хотел бы Хотаб ОФ или нурсом по расхитителям социалистической собственности и ремонтёрам дорог в 21м году на его родине с захода долбануть или так пике заложил
А те три крана на горизонте над прелестями по 35 этажей для мебели стоят или крутятся?

Якщо крани крутяться, то лише від вітру))) Е/е - присутня 4-6 годин на день
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:52

Frant
Больше интересовало не свалили ли «Мыкытаси» в Видень с баблом именно этих инвесторов
Аренда крана наверно дорого стоит , а раз он стоит там то может и хоть 4-6часов в день и крутится
барабашов
 
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