Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Сегодня Минветеранов дало интересные цифры - ветеранов вместе с их членами семей в Украине уже порядка трех млн. То есть, каждая десятая квартира платит коммуналку по льготному ветеранскому тарифу. И этот процент дальше будет только расти. Сейчас коммунальные тарифы пока заморожены и пени на задолженности тоже нет. Но рано или поздно этот праздник закончится. Как-то на этом фоне страшновато вкладываться в КРЖН.
Пільг не буде. Будуть компенсаційні виплати.
Бюджета не хватит
Вистачить. Пільги - це непрозорий шлях який коштуватиме економіці та платникам податків набагато більше.
Успіх написав:На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий: 1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста! 2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
А у Києві які орієнтири?
Повноцінна однуха за модними мопами та ремонтом - 50 кв. м - 150К$.
antey1969 написав:airmax78 Маршрутчикам компенсации сильно платят? Проблема не потому, что не хотят, а потому что не могут. Бюджет не даёт.
Будуть вирішувати. Далі так жити не можна. Повернуться мільйони українців що по-перше звикли до сучасного ГТ, по-друге - звикли або платити 2 євро за одну подорож в метро, або купувати річний абонемент за 365 євро. Їх вже не можна буде змусити їздити на богданчиках, але можна буде безболісно підняти тарифи на проїзд втричі за умови надання нормального ГТ. Так поступово і в нас з'явиться сучасний європейський ГТ, а також станції метро "Львівська Брама" та "Суднобудівна".
Успіх написав:На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий: 1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста! 2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
А у Києві які орієнтири?
Повноцінна однуха за модними мопами та ремонтом - 50 кв. м - 150К$.
А есть какое-то обоснование такой нереальной цены?
antey1969 написав:Сегодня Минветеранов дало интересные цифры - ветеранов вместе с их членами семей в Украине уже порядка трех млн. То есть, каждая десятая квартира платит коммуналку по льготному ветеранскому тарифу. И этот процент дальше будет только расти. Сейчас коммунальные тарифы пока заморожены и пени на задолженности тоже нет. Но рано или поздно этот праздник закончится. Как-то на этом фоне страшновато вкладываться в КРЖН.
В Северной Америке наши взвинтили цены на аренду, на каждый более-менее крупный город приходится десятки тысяч человек. Процентов 80 - это люди до 40. В Украине остались пенсионеры, ветераны, половина детей. Жизнь после войны не будет прежней, хотя бы по причине демографии.
Hotab написав:Хто там мастурбує на Тетріс. Нарешті я його роздивився.
Дивлюсь що кондери в Тетрисі вішають ніби в межах балконів але ж дуже помітно. В квітці з цим набагато краще справи (інформація для Реуса).
Интересно хотел бы Хотаб ОФ или нурсом по расхитителям социалистической собственности и ремонтёрам дорог в 21м году на его родине с захода долбануть или так пике заложил А те три крана на горизонте над прелестями по 35 этажей для мебели стоят или крутятся?
Якщо крани крутяться, то лише від вітру))) Е/е - присутня 4-6 годин на день
барабашов написав:Frant Больше интересовало не свалили ли «Мыкытаси» в Видень с баблом именно этих инвесторов Аренда крана наверно дорого стоит , а раз он стоит там то может и хоть 4-6часов в день и крутится
Може "так", а може й "ні". Війна - це подія надзвичайної непереборної сили. Власники кранів не можуть їх тимчасово вивезти у Відень чи в Канаду. Простіше орендарям відправити крановщиків у відпустку за свій рахунок, а власникикам запропонувати потім урегулювати питання з оплатою під час блекауту)))
Основна проблема : е/е подається рандомно, хаотично, не за графіком. Я сам працюю в галузі, пов'язаною з індустрією - повний капець.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 22 гру, 2022 18:12, всього редагувалось 1 раз.