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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 18:12
BIGor написав: airmax78 написав: Успіх написав:
На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
А у Києві які орієнтири?
Повноцінна однуха за модними мопами та ремонтом - 50 кв. м - 150К$.
А есть какое-то обоснование такой нереальной цены?
Тут нема чого обгрунтовувати: ремонт з меблями - це вже 1000 дол. США на метрі. Вартість 1 кв. м голих стін - 2000 дол. США за метр - одна з найнижчіх цін у Європі за якісне житло з овноблоку.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:39
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Повноцінна однуха за модними мопами та ремонтом - 50 кв. м - 150К$.
А есть какое-то обоснование такой нереальной цены?
Тут нема чого обгрунтовувати: ремонт з меблями - це вже 1000 дол. США на метрі. Вартість 1 кв. м голих стін - 2000 дол. США за метр - одна з найнижчіх цін у Європі за якісне житло з овноблоку.
Це занадто дорого, навіть для моєї сімʼї, прийдеться на чужбині дешевше куплять.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:42
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
А есть какое-то обоснование такой нереальной цены?
Тут нема чого обгрунтовувати: ремонт з меблями - це вже 1000 дол. США на метрі. Вартість 1 кв. м голих стін - 2000 дол. США за метр - одна з найнижчіх цін у Європі за якісне житло з овноблоку.
Це занадто дорого, навіть для моєї сімʼї, прийдеться на чужбині дешевше куплять.
Тоді доведеться жити в провінції і на чужині.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 19:22
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Тут нема чого обгрунтовувати: ремонт з меблями - це вже 1000 дол. США на метрі. Вартість 1 кв. м голих стін - 2000 дол. США за метр - одна з найнижчіх цін у Європі за якісне житло з овноблоку.
Це занадто дорого, навіть для моєї сімʼї, прийдеться на чужбині дешевше куплять.
Тоді доведеться жити в провінції і на чужині.
А чого в провінції? Самі там живіть.
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