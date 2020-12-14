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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10548105491055010551

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:12

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  Успіх написав:На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!

А у Києві які орієнтири?

Повноцінна однуха за модними мопами та ремонтом - 50 кв. м - 150К$.

А есть какое-то обоснование такой нереальной цены?

Тут нема чого обгрунтовувати: ремонт з меблями - це вже 1000 дол. США на метрі. Вартість 1 кв. м голих стін - 2000 дол. США за метр - одна з найнижчіх цін у Європі за якісне житло з овноблоку.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:39

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Повноцінна однуха за модними мопами та ремонтом - 50 кв. м - 150К$.

А есть какое-то обоснование такой нереальной цены?

Тут нема чого обгрунтовувати: ремонт з меблями - це вже 1000 дол. США на метрі. Вартість 1 кв. м голих стін - 2000 дол. США за метр - одна з найнижчіх цін у Європі за якісне житло з овноблоку.

Це занадто дорого, навіть для моєї сімʼї, прийдеться на чужбині дешевше куплять. :|
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:42

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:А есть какое-то обоснование такой нереальной цены?

Тут нема чого обгрунтовувати: ремонт з меблями - це вже 1000 дол. США на метрі. Вартість 1 кв. м голих стін - 2000 дол. США за метр - одна з найнижчіх цін у Європі за якісне житло з овноблоку.

Це занадто дорого, навіть для моєї сімʼї, прийдеться на чужбині дешевше куплять. :|

Тоді доведеться жити в провінції і на чужині.
airmax78
 
Повідомлень: 41526
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:22

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Тут нема чого обгрунтовувати: ремонт з меблями - це вже 1000 дол. США на метрі. Вартість 1 кв. м голих стін - 2000 дол. США за метр - одна з найнижчіх цін у Європі за якісне житло з овноблоку.

Це занадто дорого, навіть для моєї сімʼї, прийдеться на чужбині дешевше куплять. :|

Тоді доведеться жити в провінції і на чужині.

А чого в провінції? Самі там живіть.
BIGor
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