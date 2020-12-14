|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 18:12
BIGor написав: airmax78 написав: Успіх написав:
На мою думку, то у місті Лева орієнтир падіння цін буде такий:
1. Повноцінна однуха(40м2+) з нормальним ремонтом за 30К$ в межах міста!
2. Будинок (особняк 80м2+) без ремонту за 50К$ в межах міста!
А у Києві які орієнтири?
Повноцінна однуха за модними мопами та ремонтом - 50 кв. м - 150К$.
А есть какое-то обоснование такой нереальной цены?
Тут нема чого обгрунтовувати: ремонт з меблями - це вже 1000 дол. США на метрі. Вартість 1 кв. м голих стін - 2000 дол. США за метр - одна з найнижчіх цін у Європі за якісне житло з овноблоку.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41531
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 18:39
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Повноцінна однуха за модними мопами та ремонтом - 50 кв. м - 150К$.
А есть какое-то обоснование такой нереальной цены?
Тут нема чого обгрунтовувати: ремонт з меблями - це вже 1000 дол. США на метрі. Вартість 1 кв. м голих стін - 2000 дол. США за метр - одна з найнижчіх цін у Європі за якісне житло з овноблоку.
Це занадто дорого, навіть для моєї сімʼї, прийдеться на чужбині дешевше куплять.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7052
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 18:42
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
А есть какое-то обоснование такой нереальной цены?
Тут нема чого обгрунтовувати: ремонт з меблями - це вже 1000 дол. США на метрі. Вартість 1 кв. м голих стін - 2000 дол. США за метр - одна з найнижчіх цін у Європі за якісне житло з овноблоку.
Це занадто дорого, навіть для моєї сімʼї, прийдеться на чужбині дешевше куплять.
Тоді доведеться жити в провінції і на чужині.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41531
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 19:22
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Тут нема чого обгрунтовувати: ремонт з меблями - це вже 1000 дол. США на метрі. Вартість 1 кв. м голих стін - 2000 дол. США за метр - одна з найнижчіх цін у Європі за якісне житло з овноблоку.
Це занадто дорого, навіть для моєї сімʼї, прийдеться на чужбині дешевше куплять.
Тоді доведеться жити в провінції і на чужині.
А чого в провінції? Самі там живіть.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7052
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 19:41
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Це занадто дорого, навіть для моєї сімʼї, прийдеться на чужбині дешевше куплять.
Тоді доведеться жити в провінції і на чужині.
А чого в провінції? Самі там живіть.
Передмістя Кракова - це ж не столиця.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41531
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 19:49
барабашов написав:
Больше интересовало не свалили ли «Мыкытаси» в Видень с баблом именно этих инвесторов
Аренда крана наверно дорого стоит , а раз он стоит там то может и хоть 4-6часов в день и крутится
в правом углу кран это ТТ)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12879
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 880 раз.
- Подякували: 1403 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 19:51
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Тоді доведеться жити в провінції і на чужині.
А чого в провінції? Самі там живіть.
Передмістя Кракова - це ж не столиця.
Харків, Одеса виходить теж провінція?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7052
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 20:02
BIGor написав:
Харків, Одеса виходить теж провінція?
Так. Але чи погано жити в провінції? Як по мені не погано якщо б Бориспіль був поблизу. З провінції не зовсім зручно їздити відпочивати. Це єдиний мінус.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9346
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2194 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 20:04
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
А чого в провінції? Самі там живіть.
Передмістя Кракова - це ж не столиця.
Харків, Одеса виходить теж провінція?
Звісно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41531
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 20:18
За грaницей находится 5-7 млн украинцев.
Такие данные озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он говорит, что почти все беженцы хотят вернуться.
"До 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", - сказал Шмыгаль.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15844
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2079 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23417
|15025679
|
|
|1117
|4987679
|
|
|3
|5005
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|