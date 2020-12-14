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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10549105501055110552

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:31

  vitaliian написав:
За грaницей находится 5-7 млн украинцев.

Такие данные озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он говорит, что почти все беженцы хотят вернуться.

"До 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", - сказал Шмыгаль.


Хоч мені самому це геть не подобається, та оті шмигалівські 90%-сон рябої кобили.
Може пора вже нарешті починати дивитись правді у вічі?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  drevlyanin написав:Хоч мені самому це геть не подобається, та оті шмигалівські 90%-сон рябої кобили.
Може пора вже нарешті починати дивитись правді у вічі?

С цифрой 90% могу согласиться. Это люди, которых война выкинула без подготовки. Большее внимание привлекает оставшаяся цифра 10%. Это те, кто будет всеми силами там цепляться? Вы представляете, что будет с рынком, если 10% квартир во всех сегментах выйдут на рынок продажи или аренды? Сейчас не составляет труда через знакомых найти квартиру за коммуналку от выехавших. Что будет дальше?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:37

  drevlyanin написав:
  vitaliian написав:
За грaницей находится 5-7 млн украинцев.

Такие данные озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он говорит, что почти все беженцы хотят вернуться.

"До 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", - сказал Шмыгаль.


Хоч мені самому це геть не подобається, та оті шмигалівські 90%-сон рябої кобили.
Може пора вже нарешті починати дивитись правді у вічі?

Укро-їліта мусить визнати, що вона не здатна грамотно керувати державою? Зокрема, не може обмежити свою жадібність і поставити бар'єри для переходу тупаків на вищі щаблі влади??? Смієтесь????
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Укро-їліта

Укроэлита это квинтэссенция народа. Так что нужно сначала посмотреть в зеркало.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:40

  Vlad442 написав:
  drevlyanin написав:Хоч мені самому це геть не подобається, та оті шмигалівські 90%-сон рябої кобили.
Може пора вже нарешті починати дивитись правді у вічі?

С цифрой 90% могу согласиться. Это люди, которых война выкинула без подготовки. Большее внимание привлекает оставшаяся цифра 10%. Это те, кто будет всеми силами там цепляться? Вы представляете, что будет с рынком, если 10% квартир во всех сегментах выйдут на рынок продажи или аренды? Сейчас не составляет труда через знакомых найти квартиру за коммуналку от выехавших. Что будет дальше?

Що, що.
Обвал цін укро-нерухомості.
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта.
Верхні поверхи 25-поверхових неохрущів - за комуналку чи половину довоєнної ціни.
Квартири в Прикиєвських Єпенях - за третину ціни.
Так, це буде.
Але не завтра, не післязавтра.
І навіть не через тиждень.

На ОЛХ - з'являється все більше "вторинки". І недавніх новобудів, в тому числі. Ціни цікаві, проте який сенс щось купляти,якщо через два-три-чотири роки їх можна буде купити за половину нинішньої ціни
Востаннє редагувалось Frant в Чет 22 гру, 2022 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:44

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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 22 гру, 2022 21:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:45

  Vlad442 написав:
  drevlyanin написав:Хоч мені самому це геть не подобається, та оті шмигалівські 90%-сон рябої кобили.
Може пора вже нарешті починати дивитись правді у вічі?

С цифрой 90% могу согласиться. Это люди, которых война выкинула без подготовки. Большее внимание привлекает оставшаяся цифра 10%. Это те, кто будет всеми силами там цепляться? Вы представляете, что будет с рынком, если 10% квартир во всех сегментах выйдут на рынок продажи или аренды? Сейчас не составляет труда через знакомых найти квартиру за коммуналку от выехавших. Что будет дальше?

Ничего страшного не произойдет. Во-первых из тех, кто захочет остаться у многих нет никакой недвиги в Киеве/Харькове/Днепре/... и это серьезный стимул не возвращаться. Во-вторых, у тех, у кого есть недвига совсем не обязательно будут спешить ее сливать "за сколько дадут" или сдавать "за коммуналь". С цифрой в 90% - согласен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:47

  Прохожий написав:
  барабашов написав:
Больше интересовало не свалили ли «Мыкытаси» в Видень с баблом именно этих инвесторов
Аренда крана наверно дорого стоит , а раз он стоит там то может и хоть 4-6часов в день и крутится

в правом углу кран это ТТ)

Да я на чужом компе уже эти Дубаи рассмотрел.
Армяне строят или стоят? А остальные свечки?
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:59

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  drevlyanin написав:Хоч мені самому це геть не подобається, та оті шмигалівські 90%-сон рябої кобили.
Може пора вже нарешті починати дивитись правді у вічі?

С цифрой 90% могу согласиться. Это люди, которых война выкинула без подготовки. Большее внимание привлекает оставшаяся цифра 10%. Это те, кто будет всеми силами там цепляться? Вы представляете, что будет с рынком, если 10% квартир во всех сегментах выйдут на рынок продажи или аренды? Сейчас не составляет труда через знакомых найти квартиру за коммуналку от выехавших. Что будет дальше?

Ничего страшного не произойдет. Во-первых из тех, кто захочет остаться у многих нет никакой недвиги в Киеве/Харькове/Днепре/... и это серьезный стимул не возвращаться. Во-вторых, у тех, у кого есть недвига совсем не обязательно будут спешить ее сливать "за сколько дадут" или сдавать "за коммуналь". С цифрой в 90% - согласен.

Ви прекрасно розумієте - хто хоче продати за ціну, більш меньш близьку до рівня 2021 - той повинен робити це терміново. А не крутити хвостом. Кожен місяць гальмування - збиток 1,5-3%.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:02

  Vlad442 написав:
  drevlyanin написав:Хоч мені самому це геть не подобається, та оті шмигалівські 90%-сон рябої кобили.
Може пора вже нарешті починати дивитись правді у вічі?

С цифрой 90% могу согласиться. Это люди, которых война выкинула без подготовки. Большее внимание привлекает оставшаяся цифра 10%. Это те, кто будет всеми силами там цепляться? Вы представляете, что будет с рынком, если 10% квартир во всех сегментах выйдут на рынок продажи или аренды? Сейчас не составляет труда через знакомых найти квартиру за коммуналку от выехавших. Что будет дальше?

Квартира за коммуналку от выехавших через знакомых...Интересно везде ли так, или только в Харькове, и где конкретно в Харькове, и не боятся ли хозяева ТАМ, что эти въехавшие шаровики и краны на металл посдают...За мебель приличную и технику вообще непонятно, если уграют - с кого взыскивать то будут? С собутыльников Шарикова за разбитые унитазы и проломленные стены?
Очень интересный тренд однако.
У нас дома по 500 метров просто закрытые стоят или отец-основатель сам там живёт жизнью графа Монте-Кристо
Аренда некоторых объектов декларируется только в зелени и точка
А сколько народа в % с Харькова то выехало с концами что аренда упала от минус 80 до чисто коммуналки?
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