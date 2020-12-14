Додано: Чет 22 гру, 2022 21:02

Vlad442 написав: drevlyanin написав: Хоч мені самому це геть не подобається, та оті шмигалівські 90%-сон рябої кобили.

Може пора вже нарешті починати дивитись правді у вічі? Хоч мені самому це геть не подобається, та оті шмигалівські 90%-сон рябої кобили.Може пора вже нарешті починати дивитись правді у вічі?

С цифрой 90% могу согласиться. Это люди, которых война выкинула без подготовки. Большее внимание привлекает оставшаяся цифра 10%. Это те, кто будет всеми силами там цепляться? Вы представляете, что будет с рынком, если 10% квартир во всех сегментах выйдут на рынок продажи или аренды? Сейчас не составляет труда через знакомых найти квартиру за коммуналку от выехавших. Что будет дальше? С цифрой 90% могу согласиться. Это люди, которых война выкинула без подготовки. Большее внимание привлекает оставшаяся цифра 10%. Это те, кто будет всеми силами там цепляться? Вы представляете, что будет с рынком, если 10% квартир во всех сегментах выйдут на рынок продажи или аренды? Сейчас не составляет труда через знакомых найти квартиру за коммуналку от выехавших. Что будет дальше?

Квартира за коммуналку от выехавших через знакомых...Интересно везде ли так, или только в Харькове, и где конкретно в Харькове, и не боятся ли хозяева ТАМ, что эти въехавшие шаровики и краны на металл посдают...За мебель приличную и технику вообще непонятно, если уграют - с кого взыскивать то будут? С собутыльников Шарикова за разбитые унитазы и проломленные стены?Очень интересный тренд однако.У нас дома по 500 метров просто закрытые стоят или отец-основатель сам там живёт жизнью графа Монте-КристоАренда некоторых объектов декларируется только в зелени и точкаА сколько народа в % с Харькова то выехало с концами что аренда упала от минус 80 до чисто коммуналки?