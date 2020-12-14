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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10550105511055210553

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:26

Frant
Во первых не все выехали полноценно всеми членами семьи,оставшиеся мужики тоже должны где то жить
Во вторых даже адепт "НадаВалить" РКЖЗ-Коля-ПГС не продал весь свой бетон
В третьих не у всех есть ТУТ на продажу за бесценок пентхаус с плинтусАми чтоб хотя бы кривоугольную аденауэрку присмотреть ТАМ, ну не в село ж на Сицилии же валить или в Габрово/Пловдив, а ипотеку взять там нашим - 99,99% отсеется, те что не отсеются и так купить смогут.
В четвёртых - а правительства ЕС заинтересованы в миллионах наших сейчас там? Что там с безработицей и рынком труда для новоприбывших без диплома(подтверждать надо) и языка(учить год минимум надо)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Квартира за коммуналку от выехавших через знакомых...Интересно везде ли так, или только в Харькове, и где конкретно в Харькове, и не боятся ли хозяева ТАМ, что эти въехавшие шаровики и краны на металл посдают...За мебель приличную и технику вообще непонятно, если уграют - с кого взыскивать то будут? С собутыльников Шарикова за разбитые унитазы и проломленные стены?

Тут ключевое слово "через знакомых". Я сейчас могу забрать за коммуналку нормальную однушку возле метро и пересдать под свою гарантию, но лень возиться ради тысячи гривен. Недавно потенциальные арендаторы, единственные которые смотрели, соскочили с однушки потому что взяли в центре возле работы двушку за коммуналку у знакомых. У меня родственники с разрушенной квартирой снимают за коммуналку у знакомых. На ОЛХ таких вариантов немного (но есть), а в реальной жизни полно.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Менты, прокуроры, СБУ будут уходить на пенсию в 65 лет и на общих основаниях.
Другого варианта не вижу.

С одной стороны да, Украина может привлечь инвесторов и бизнес только за счет низких налогов, поэтому всякие льготники пойдут в топку, в том числе и через девал и отсутствие индексации. С другой стороны вижу желание богатых стран налить много денег. Арабам же, насилующим немок, Германия платит, тут тем более не будут сажать на голодный пайок. Популистов хватает. Посмотрим.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:57

  vitaliian написав:
За грaницей находится 5-7 млн украинцев.

Такие данные озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он говорит, что почти все беженцы хотят вернуться.

"До 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", - сказал Шмыгаль.

З того, що я бачу, вертаються шукачі шари, коли вона закінчується. В Німеччині, Польщі, напевно ще десь - чітка установка урядів працевлаштувати, або унеможливити життя на шару. Воно і правильно.
Ті шукачі шари, що не змирились, інколи валять далі, в США, Канаду, не розуміючи, що їх там чекає.
Окремою групою усвідомлені, так би мовити, заможні громадяни, типу Слономага, Макса, які може і повернуться, але не скоро і роблять все можливе ( невикористання пільг, формальне працевлаштування, тощо) для отримання в подальшому громадянства однієї з європейських країн. Кажуть, що не за горами спрощення процесу натуралізації як мінімум в кількох країнах.
Ще група - молоді особи, яким в Україні мало що світило (студенти, молоді спеціалісти), які ніколи не повернуться. Ті, що в США по ю4ю не повернуться в переважній більшості. 90% - маячня, як би нам цього не хотілось.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:01

  gonchik74 написав:
  vitaliian написав:
За грaницей находится 5-7 млн украинцев.

Такие данные озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он говорит, что почти все беженцы хотят вернуться.

"До 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", - сказал Шмыгаль.

З того, що я бачу, вертаються шукачі шари, коли вона закінчується. В Німеччині, Польщі, напевно ще десь - чітка установка урядів працевлаштувати, або унеможливити життя на шару. Воно і правильно.
Ті шукачі шари, що не змирились, інколи валять далі, в США, Канаду, не розуміючи, що їх там чекає.
Окремою групою усвідомлені, так би мовити, заможні громадяни, типу Слономага, Макса, які може і повернуться, але не скоро і роблять все можливе ( невикористання пільг, формальне працевлаштування, тощо) для отримання в подальшому громадянства однієї з європейських країн. Кажуть, що не за горами спрощення процесу натуралізації як мінімум в кількох країнах.
Ще група - молоді особи, яким в Україні мало що світило (студенти, молоді спеціалісти), які ніколи не повернуться. Ті, що в США по ю4ю не повернуться в переважній більшості. 90% - маячня, як би нам цього не хотілось.

Добре, не 90%, але не менше ніж 87%. Це мінімум.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:04

У Тернополі сусіди домоглися знеструмлення будинку, в якому завжди було світло.

Про це повідомляють Галицькі Новини

Видання пише, що тернополянин розповів про те, що один з будинків у місті був на "хорошій лінії" електропостачання, тому там ніколи не вимикали світло, проте це розлютило сусідів і вони почали всюди скаржитися.

Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі, і тепер усі в рівному становищі, пише видання.

“Будинок на пров. Цегельний 1Д був підключений до хорошої лінії (що і пекарня), на якій завжди було світло. Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі і тепер усі сидять разом без світла. Оце справжня перемога!”


Скоро жители высоток будут требовать отключить хрюшам газ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:23

  vitaliian написав:
У Тернополі сусіди домоглися знеструмлення будинку, в якому завжди було світло.

Про це повідомляють Галицькі Новини

Видання пише, що тернополянин розповів про те, що один з будинків у місті був на "хорошій лінії" електропостачання, тому там ніколи не вимикали світло, проте це розлютило сусідів і вони почали всюди скаржитися.

Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі, і тепер усі в рівному становищі, пише видання.

“Будинок на пров. Цегельний 1Д був підключений до хорошої лінії (що і пекарня), на якій завжди було світло. Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі і тепер усі сидять разом без світла. Оце справжня перемога!”


Скоро жители высоток будут требовать отключить хрюшам газ.

Ти вже вимагаєш зносу радянської забудови в Києві. Від заздрощів.
Тільки тому, що ти нічого не можеш купити в межах столиці.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:28

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Харків, Одеса виходить теж провінція?

Так. Але чи погано жити в провінції? Як по мені не погано якщо б Бориспіль був поблизу. З провінції не зовсім зручно їздити відпочивати. Це єдиний мінус.

Завжди думав, що провінція - це міста типу Жмеринки чи Крижополя. Ну ладно, хай Харків і Одеса стануть в ряд з цими містами.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:29

  Frant написав:Тільки тому, що ти нічого не можеш купити в межах столиці.
вижу ты дрочишь на эту милую нелепую фантазию, нормального человека не должно интересовать, что я могу купить, а чего нет. 2 раза перечитай.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:33

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Харків, Одеса виходить теж провінція?

Так. Але чи погано жити в провінції? Як по мені не погано якщо б Бориспіль був поблизу. З провінції не зовсім зручно їздити відпочивати. Це єдиний мінус.

Завжди думав, що провінція - це міста типу Жмеринки чи Крижополя. Ну ладно, хай Харків і Одеса стануть в ряд з цими містами.

Втіштесь вже тим, що з Вашого провінційного можна легко полетіти мінімум з двох (а з Жешувом трьох) аеропортів. Ба більше - це хаби європейських лоукостерів.
gonchik74
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