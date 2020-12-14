|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 21:26
Frant
Во первых не все выехали полноценно всеми членами семьи,оставшиеся мужики тоже должны где то жить
Во вторых даже адепт "НадаВалить" РКЖЗ-Коля-ПГС не продал весь свой бетон
В третьих не у всех есть ТУТ на продажу за бесценок пентхаус с плинтусАми чтоб хотя бы кривоугольную аденауэрку присмотреть ТАМ, ну не в село ж на Сицилии же валить или в Габрово/Пловдив, а ипотеку взять там нашим - 99,99% отсеется, те что не отсеются и так купить смогут.
В четвёртых - а правительства ЕС заинтересованы в миллионах наших сейчас там? Что там с безработицей и рынком труда для новоприбывших без диплома(подтверждать надо) и языка(учить год минимум надо)?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2812
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 гру, 2022 21:28
барабашов написав:
Квартира за коммуналку от выехавших через знакомых...Интересно везде ли так, или только в Харькове, и где конкретно в Харькове, и не боятся ли хозяева ТАМ, что эти въехавшие шаровики и краны на металл посдают...За мебель приличную и технику вообще непонятно, если уграют - с кого взыскивать то будут? С собутыльников Шарикова за разбитые унитазы и проломленные стены?
Тут ключевое слово "через знакомых". Я сейчас могу забрать за коммуналку нормальную однушку возле метро и пересдать под свою гарантию, но лень возиться ради тысячи гривен. Недавно потенциальные арендаторы, единственные которые смотрели, соскочили с однушки потому что взяли в центре возле работы двушку за коммуналку у знакомых. У меня родственники с разрушенной квартирой снимают за коммуналку у знакомых. На ОЛХ таких вариантов немного (но есть), а в реальной жизни полно.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9348
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2194 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 21:33
UA написав:
Менты, прокуроры, СБУ будут уходить на пенсию в 65 лет и на общих основаниях.
Другого варианта не вижу.
С одной стороны да, Украина может привлечь инвесторов и бизнес только за счет низких налогов, поэтому всякие льготники пойдут в топку, в том числе и через девал и отсутствие индексации. С другой стороны вижу желание богатых стран налить много денег. Арабам же, насилующим немок, Германия платит, тут тем более не будут сажать на голодный пайок. Популистов хватает. Посмотрим.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9348
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2194 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 21:57
vitaliian написав:
За грaницей находится 5-7 млн украинцев.
Такие данные озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он говорит, что почти все беженцы хотят вернуться.
"До 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", - сказал Шмыгаль.
З того, що я бачу, вертаються шукачі шари, коли вона закінчується. В Німеччині, Польщі, напевно ще десь - чітка установка урядів працевлаштувати, або унеможливити життя на шару. Воно і правильно.
Ті шукачі шари, що не змирились, інколи валять далі, в США, Канаду, не розуміючи, що їх там чекає.
Окремою групою усвідомлені, так би мовити, заможні громадяни, типу Слономага, Макса, які може і повернуться, але не скоро і роблять все можливе ( невикористання пільг, формальне працевлаштування, тощо) для отримання в подальшому громадянства однієї з європейських країн. Кажуть, що не за горами спрощення процесу натуралізації як мінімум в кількох країнах.
Ще група - молоді особи, яким в Україні мало що світило (студенти, молоді спеціалісти), які ніколи не повернуться. Ті, що в США по ю4ю не повернуться в переважній більшості. 90% - маячня, як би нам цього не хотілось.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 гру, 2022 22:01
gonchik74 написав: vitaliian написав:
За грaницей находится 5-7 млн украинцев.
Такие данные озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он говорит, что почти все беженцы хотят вернуться.
"До 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", - сказал Шмыгаль.
З того, що я бачу, вертаються шукачі шари, коли вона закінчується. В Німеччині, Польщі, напевно ще десь - чітка установка урядів працевлаштувати, або унеможливити життя на шару. Воно і правильно.
Ті шукачі шари, що не змирились, інколи валять далі, в США, Канаду, не розуміючи, що їх там чекає.
Окремою групою усвідомлені, так би мовити, заможні громадяни, типу Слономага, Макса, які може і повернуться, але не скоро і роблять все можливе ( невикористання пільг, формальне працевлаштування, тощо) для отримання в подальшому громадянства однієї з європейських країн. Кажуть, що не за горами спрощення процесу натуралізації як мінімум в кількох країнах.
Ще група - молоді особи, яким в Україні мало що світило (студенти, молоді спеціалісти), які ніколи не повернуться. Ті, що в США по ю4ю не повернуться в переважній більшості. 90% - маячня, як би нам цього не хотілось.
Добре, не 90%, але не менше ніж 87%. Це мінімум.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41532
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 22:04
У Тернополі сусіди домоглися знеструмлення будинку, в якому завжди було світло.
Про це повідомляють Галицькі Новини
Видання пише, що тернополянин розповів про те, що один з будинків у місті був на "хорошій лінії" електропостачання, тому там ніколи не вимикали світло, проте це розлютило сусідів і вони почали всюди скаржитися.
Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі, і тепер усі в рівному становищі, пише видання.
“Будинок на пров. Цегельний 1Д був підключений до хорошої лінії (що і пекарня), на якій завжди було світло. Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі і тепер усі сидять разом без світла. Оце справжня перемога!”
Скоро жители высоток будут требовать отключить хрюшам газ.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15843
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2079 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 гру, 2022 22:23
vitaliian написав:
У Тернополі сусіди домоглися знеструмлення будинку, в якому завжди було світло.
Про це повідомляють Галицькі Новини
Видання пише, що тернополянин розповів про те, що один з будинків у місті був на "хорошій лінії" електропостачання, тому там ніколи не вимикали світло, проте це розлютило сусідів і вони почали всюди скаржитися.
Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі, і тепер усі в рівному становищі, пише видання.
“Будинок на пров. Цегельний 1Д був підключений до хорошої лінії (що і пекарня), на якій завжди було світло. Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі і тепер усі сидять разом без світла. Оце справжня перемога!”
Скоро жители высоток будут требовать отключить хрюшам газ.
Ти вже вимагаєш зносу радянської забудови в Києві. Від заздрощів.
Тільки тому, що ти нічого не можеш купити в межах столиці.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23124
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1484 раз.
- Подякували: 2441 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 гру, 2022 22:28
Vlad442 написав: BIGor написав:
Харків, Одеса виходить теж провінція?
Так. Але чи погано жити в провінції? Як по мені не погано якщо б Бориспіль був поблизу. З провінції не зовсім зручно їздити відпочивати. Це єдиний мінус.
Завжди думав, що провінція - це міста типу Жмеринки чи Крижополя. Ну ладно, хай Харків і Одеса стануть в ряд з цими містами.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7053
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 22:29
Frant написав:
Тільки тому, що ти нічого не можеш купити в межах столиці.
вижу ты дрочишь на эту милую нелепую фантазию, нормального человека не должно интересовать, что я могу купить, а чего нет. 2 раза перечитай.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15843
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2079 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 гру, 2022 22:33
BIGor написав: Vlad442 написав: BIGor написав:
Харків, Одеса виходить теж провінція?
Так. Але чи погано жити в провінції? Як по мені не погано якщо б Бориспіль був поблизу. З провінції не зовсім зручно їздити відпочивати. Це єдиний мінус.
Завжди думав, що провінція - це міста типу Жмеринки чи Крижополя. Ну ладно, хай Харків і Одеса стануть в ряд з цими містами.
Втіштесь вже тим, що з Вашого провінційного можна легко полетіти мінімум з двох (а з Жешувом трьох) аеропортів. Ба більше - це хаби європейських лоукостерів.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23417
|15025788
|
|
|1117
|4987706
|
|
|3
|5005
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|