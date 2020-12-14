Додано: Чет 22 гру, 2022 22:57

Vlad442 написав: UA написав: Менты, прокуроры, СБУ будут уходить на пенсию в 65 лет и на общих основаниях.

Другого варианта не вижу. Менты, прокуроры, СБУ будут уходить на пенсию в 65 лет и на общих основаниях.Другого варианта не вижу.

С одной стороны да, Украина может привлечь инвесторов и бизнес только за счет низких налогов, С одной стороны да, Украина может привлечь инвесторов и бизнес только за счет низких налогов,

Украина может привлечь инвесторов только честными судами и понятными правилами игры. И четким, понятным администрированием налогов, а не откатным и взяточным. Да пусть даже и откатным, но предсказуемым. Что абсолютная фантастика в ближайшие 20-30 лет. Ср-ли инвесторы на низкие налоги, когда у них могут бизнес отжать или выдавить с рынка, или налоговая (вместе с НАБУ, ДБР, и прокуратурой) наехать в любой момент и счета арестовать, а там и недвижимость и акции.И конечно все это исключительно на фоне полного развала рашки. И нулевой угрозе повтора 2022. Что пока видится скорее мечтами.В ближайшие годы деньги будут давать по политическим причинам, государства и МФО, не частные инвесторы.И поэтому перспективы КРЖН на этом фоне все еще очень грустные.