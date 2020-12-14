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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10552105531055410555>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:42

  vitaliian написав:
  Frant написав:Тільки тому, що ти нічого не можеш купити в межах столиці.
вижу ты дрочишь на эту милую нелепую фантазию, нормального человека не должно интересовать, что я могу купить, а чего нет. 2 раза перечитай.

Якщо людина не може купити старий Ланос, їй нічого робити на форумі з столичної нерухомості. Цінність її писанини (зокрема, обгрунтування, чому ціни нерухомості в Єпенях будуть зростати і чому саме там проведуть міжгалактичний шахматний турнір) - наближається до нуля.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 22 гру, 2022 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:45

  vitaliian написав:
За грaницей находится 5-7 млн украинцев.

Такие данные озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он говорит, что почти все беженцы хотят вернуться.

"До 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", - сказал Шмыгаль.

Весной будет вторая волна тех, кто вернулся сюда перезимовать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:54

  Zebra написав:Весной будет вторая волна тех, кто вернулся сюда перезимовать.
странный вындля зимовки
Всеобщей эвакуации из больших городов в случае блэкаута не будет, — премьер Денис Шмыгаль

"Централизованно можно вывозить, например, из Херсона в другую область, где есть условия для размещения. В случае блэкаута, это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда вывозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы?

Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и уже сделала соответствующие приготовления... Кто-то придет в "Пункт несокрушимости". Кто-то уедет за границу".
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:57

  Vlad442 написав:
  UA написав:Менты, прокуроры, СБУ будут уходить на пенсию в 65 лет и на общих основаниях.
Другого варианта не вижу.

С одной стороны да, Украина может привлечь инвесторов и бизнес только за счет низких налогов,


Украина может привлечь инвесторов только честными судами и понятными правилами игры. И четким, понятным администрированием налогов, а не откатным и взяточным. Да пусть даже и откатным, но предсказуемым. Что абсолютная фантастика в ближайшие 20-30 лет. Ср-ли инвесторы на низкие налоги, когда у них могут бизнес отжать или выдавить с рынка, или налоговая (вместе с НАБУ, ДБР, и прокуратурой) наехать в любой момент и счета арестовать, а там и недвижимость и акции.

И конечно все это исключительно на фоне полного развала рашки. И нулевой угрозе повтора 2022. Что пока видится скорее мечтами.

В ближайшие годы деньги будут давать по политическим причинам, государства и МФО, не частные инвесторы.

И поэтому перспективы КРЖН на этом фоне все еще очень грустные.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:03

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
За грaницей находится 5-7 млн украинцев.

Такие данные озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он говорит, что почти все беженцы хотят вернуться.

"До 90% тех, кто уехал, хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов. Мы ясно понимаем, что украинцы более активно будут возвращаться весной", - сказал Шмыгаль.

Весной будет вторая волна тех, кто вернулся сюда перезимовать.

Интересно, кто верит в цифры Шмыгаля?
Во время войны озвучивать "красоту" его положение обязывает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:15

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Весной будет вторая волна тех, кто вернулся сюда перезимовать.
странный вындля зимовки

В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:22

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Так. Але чи погано жити в провінції? Як по мені не погано якщо б Бориспіль був поблизу. З провінції не зовсім зручно їздити відпочивати. Це єдиний мінус.

Завжди думав, що провінція - це міста типу Жмеринки чи Крижополя. Ну ладно, хай Харків і Одеса стануть в ряд з цими містами.

Втіштесь вже тим, що з Вашого провінційного можна легко полетіти мінімум з двох (а з Жешувом трьох) аеропортів. Ба більше - це хаби європейських лоукостерів.

В провінційному Кракові один аеропорт. Симпатичний. Дещо менший за Одеській, але норм.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:23

  Zebra написав:В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске
вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:32

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Весной будет вторая волна тех, кто вернулся сюда перезимовать.
странный вындля зимовки

В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске.


Ну розкажіть вже нам скоріше про страшну зимову комуналь в цифрах не зі стелі, особливо цікавлять такі країни як Італія, Іспанія, Португалія, Туреччина і т.п. Чи на вашу думку більшість українців подалися до Норвегії з Фінляндією?
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:33

  vitaliian написав:
  Zebra написав:В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске
вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.

Тот кто здесь курит - ходит в аккуратно заштопанных вещах. От 8куе что-то бы точно оставалось. А от того, что мне тут платят - остается только на кино и мороженое.
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