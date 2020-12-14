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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:37

  vitaliian написав:
  Zebra написав:В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске
вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.

Наш беженец особо не прихотлив. Я отслеживаю конкретные пути. Живут они где ни попадя, получают пособия, питаются гуманитаркой, одеваются в гуманитарку. Шикуют только те, кто и не беженец по сути, остальные просто околачиваются возле своего поселения, передвигаются пешком, могут где-то устроиться подрабатывать, поддерживают связь между собой, всеобразным образом пытаясь прожить на гуманитарную помощь. Из Украины к ним родственники отправляют почтой посылки с необходимыми вещами и расходниками, которые тут значительно дешевле. В целом, если не попандос, с коммуналкой, то кое как держатся.
То что 90% хотят сюда вернуться, это все фантазии. Просто ностальгические опросы. В реальности - хотели бы - вернулись бы.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:47

  airmax78 написав:Ничего страшного не произойдет. Во-первых из тех, кто захочет остаться у многих нет никакой недвиги в Киеве/Харькове/Днепре/... и это серьезный стимул не возвращаться. Во-вторых, у тех, у кого есть недвига совсем не обязательно будут спешить ее сливать "за сколько дадут" или сдавать "за коммуналь". С цифрой в 90% - согласен.

Максим признавайтесь
До войны вы были трудоустроены в Национальном цирке Украины
С Бульварно-Кудрявской туда можно пешком дойти
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:52

  drevlyanin написав:Ну розкажіть вже нам скоріше про страшну зимову комуналь в цифрах не зі стелі, особливо цікавлять такі країни як Італія, Іспанія, Португалія, Туреччина і т.п. Чи на вашу думку більшість українців подалися до Норвегії з Фінляндією?

Більшість - у Німеччину. Можливо Польшу.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:00

  UA написав:
  airmax78 написав:Ничего страшного не произойдет. Во-первых из тех, кто захочет остаться у многих нет никакой недвиги в Киеве/Харькове/Днепре/... и это серьезный стимул не возвращаться. Во-вторых, у тех, у кого есть недвига совсем не обязательно будут спешить ее сливать "за сколько дадут" или сдавать "за коммуналь". С цифрой в 90% - согласен.

Максим признавайтесь
До войны вы были трудоустроены в Национальном цирке Украины
С Бульварно-Кудрявской туда можно пешком дойти

А обратно? Обратно вы хоть раз оттуда поднимались?
airmax78
 
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