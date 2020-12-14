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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 23:37
vitaliian написав: Zebra написав:
В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске
вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.
Наш беженец особо не прихотлив. Я отслеживаю конкретные пути. Живут они где ни попадя, получают пособия, питаются гуманитаркой, одеваются в гуманитарку. Шикуют только те, кто и не беженец по сути, остальные просто околачиваются возле своего поселения, передвигаются пешком, могут где-то устроиться подрабатывать, поддерживают связь между собой, всеобразным образом пытаясь прожить на гуманитарную помощь. Из Украины к ним родственники отправляют почтой посылки с необходимыми вещами и расходниками, которые тут значительно дешевле. В целом, если не попандос, с коммуналкой, то кое как держатся.
То что 90% хотят сюда вернуться, это все фантазии. Просто ностальгические опросы. В реальности - хотели бы - вернулись бы.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 23:47
airmax78 написав:
Ничего страшного не произойдет. Во-первых из тех, кто захочет остаться у многих нет никакой недвиги в Киеве/Харькове/Днепре/... и это серьезный стимул не возвращаться. Во-вторых, у тех, у кого есть недвига совсем не обязательно будут спешить ее сливать "за сколько дадут" или сдавать "за коммуналь". С цифрой в 90% - согласен.
Максим признавайтесь
До войны вы были трудоустроены в Национальном цирке Украины
С Бульварно-Кудрявской туда можно пешком дойти
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Додано: Чет 22 гру, 2022 23:52
drevlyanin написав:
Ну розкажіть вже нам скоріше про страшну зимову комуналь в цифрах не зі стелі, особливо цікавлять такі країни як Італія, Іспанія, Португалія, Туреччина і т.п. Чи на вашу думку більшість українців подалися до Норвегії з Фінляндією?
Більшість - у Німеччину. Можливо Польшу.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:00
UA написав: airmax78 написав:
Ничего страшного не произойдет. Во-первых из тех, кто захочет остаться у многих нет никакой недвиги в Киеве/Харькове/Днепре/... и это серьезный стимул не возвращаться. Во-вторых, у тех, у кого есть недвига совсем не обязательно будут спешить ее сливать "за сколько дадут" или сдавать "за коммуналь". С цифрой в 90% - согласен.
Максим признавайтесь
До войны вы были трудоустроены в Национальном цирке Украины
С Бульварно-Кудрявской туда можно пешком дойти
А обратно? Обратно вы хоть раз оттуда поднимались?
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