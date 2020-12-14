Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:33

vitaliian написав: Zebra написав: В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит. вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.

давай я дам стату по вене, но не эрмакса, а обычных flüchtlinge.Аренда - от нуля за дом в пригороде Вены до 700 за 2к в неплохом районе Вены (включая коммуналку)Еда на 2х (1 тинейджер) включая перекусы в кафе и кофе по 3 евро несколько раз в неделю - 350-450 евро в месяц. транспорт по Вене: ребенок (школьник) - 78 евро в год, взрослый - 360 евро в год.Думаю, с 8000 должно что-то оставаться )о прочем для всех венцев (и венок)культурная жизнь (все музеи) - бесплатно (для всех)налог на радио и телевизор - бесплатно (вместо 28 евро в месяц) - для бедныхпособие на мобильную связь - до 10 евро в месяц - для бедныхдля украинцев без дохода: пособие в месяц (Grundversorgung) - 260 взрослый, 145 ребенок. на одежду 300 евро в год, на канцелярию ребенку - 200 евро в год, на компенсацию аренды - 330 (на 2 и более человек) в месяц.теперь о всех, а не только украинских беженцах. на компенсацию коммуналки - 200 евро в год от Вены (для всех), клима бонус - 500 евро на человека в год (для всех), на ребенка Familienbeihilfe - дополнительно от 114 до 165 евро в месяц (в зависимости от возраста - для всех). субсидированный Веной отдых с ребенком в Альпах на 7 дней в июле-августе - 10 евро (для бедных). государственная страховая медицина - бесплатно.на днях продлили статус до марта 2024. полагаю, льготы до этого времени никто обрезать не будет