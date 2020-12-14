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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 гру, 2022 23:15
vitaliian написав: Zebra написав:
Весной будет вторая волна тех, кто вернулся сюда перезимовать.
странный вындля зимовки
В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 23:22
gonchik74 написав: BIGor написав: Vlad442 написав:
Так. Але чи погано жити в провінції? Як по мені не погано якщо б Бориспіль був поблизу. З провінції не зовсім зручно їздити відпочивати. Це єдиний мінус.
Завжди думав, що провінція - це міста типу Жмеринки чи Крижополя. Ну ладно, хай Харків і Одеса стануть в ряд з цими містами.
Втіштесь вже тим, що з Вашого провінційного можна легко полетіти мінімум з двох (а з Жешувом трьох) аеропортів. Ба більше - це хаби європейських лоукостерів.
В провінційному Кракові один аеропорт. Симпатичний. Дещо менший за Одеській, але норм.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 23:23
Zebra написав:
В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске
вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 23:32
Zebra написав: vitaliian написав: Zebra написав:
Весной будет вторая волна тех, кто вернулся сюда перезимовать.
странный вындля зимовки
В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске.
Ну розкажіть вже нам скоріше про страшну зимову комуналь в цифрах не зі стелі, особливо цікавлять такі країни як Італія, Іспанія, Португалія, Туреччина і т.п. Чи на вашу думку більшість українців подалися до Норвегії з Фінляндією?
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Додано: Чет 22 гру, 2022 23:33
vitaliian написав: Zebra написав:
В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске
вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.
Тот кто здесь курит - ходит в аккуратно заштопанных вещах. От 8куе что-то бы точно оставалось. А от того, что мне тут платят - остается только на кино и мороженое.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 23:47
airmax78 написав:
Ничего страшного не произойдет. Во-первых из тех, кто захочет остаться у многих нет никакой недвиги в Киеве/Харькове/Днепре/... и это серьезный стимул не возвращаться. Во-вторых, у тех, у кого есть недвига совсем не обязательно будут спешить ее сливать "за сколько дадут" или сдавать "за коммуналь". С цифрой в 90% - согласен.
Максим признавайтесь
До войны вы были трудоустроены в Национальном цирке Украины
С Бульварно-Кудрявской туда можно пешком дойти
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:00
UA написав: airmax78 написав:
Ничего страшного не произойдет. Во-первых из тех, кто захочет остаться у многих нет никакой недвиги в Киеве/Харькове/Днепре/... и это серьезный стимул не возвращаться. Во-вторых, у тех, у кого есть недвига совсем не обязательно будут спешить ее сливать "за сколько дадут" или сдавать "за коммуналь". С цифрой в 90% - согласен.
Максим признавайтесь
До войны вы были трудоустроены в Национальном цирке Украины
С Бульварно-Кудрявской туда можно пешком дойти
А обратно? Обратно вы хоть раз оттуда поднимались? Не с моими коленями.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:19
airmax78 написав: UA написав:
Максим признавайтесь
До войны вы были трудоустроены в Национальном цирке Украины
С Бульварно-Кудрявской туда можно пешком дойти
А обратно? Обратно вы хоть раз оттуда поднимались?
Я в той местности установил личный рекорд скорости на велосипеде
В 3 часа ночи.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:33
vitaliian написав: Zebra написав:
В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске
вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.
давай я дам стату по вене, но не эрмакса, а обычных flüchtlinge.
Аренда - от нуля за дом в пригороде Вены до 700 за 2к в неплохом районе Вены (включая коммуналку)
Еда на 2х (1 тинейджер) включая перекусы в кафе и кофе по 3 евро несколько раз в неделю - 350-450 евро в месяц. транспорт по Вене: ребенок (школьник) - 78 евро в год, взрослый - 360 евро в год.
Думаю, с 8000 должно что-то оставаться )
о прочем для всех венцев (и венок)
культурная жизнь (все музеи) - бесплатно (для всех)
налог на радио и телевизор - бесплатно (вместо 28 евро в месяц) - для бедных
пособие на мобильную связь - до 10 евро в месяц - для бедных
для украинцев без дохода: пособие в месяц (Grundversorgung) - 260 взрослый, 145 ребенок. на одежду 300 евро в год, на канцелярию ребенку - 200 евро в год, на компенсацию аренды - 330 (на 2 и более человек) в месяц.
теперь о всех, а не только украинских беженцах. на компенсацию коммуналки - 200 евро в год от Вены (для всех), клима бонус - 500 евро на человека в год (для всех), на ребенка Familienbeihilfe - дополнительно от 114 до 165 евро в месяц (в зависимости от возраста - для всех). субсидированный Веной отдых с ребенком в Альпах на 7 дней в июле-августе - 10 евро (для бедных). государственная страховая медицина - бесплатно.
на днях продлили статус до марта 2024. полагаю, льготы до этого времени никто обрезать не будет
Востаннє редагувалось adeges
в П'ят 23 гру, 2022 00:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:42
drevlyanin написав:
Ну розкажіть вже нам скоріше про страшну зимову комуналь в цифрах не зі стелі, особливо цікавлять такі країни як Італія, Іспанія, Португалія, Туреччина і т.п. Чи на вашу думку більшість українців подалися до Норвегії з Фінляндією?
скажу за Норвегию: там все на шару - жилье, плюс кормят и еще дают на карманные расходы. Но есть и проблема - заставляют учить норвежский - много. многие не довольны этим последним обстоятельством )
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