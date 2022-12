Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:02

airmax78 написав: adeges написав:

давай я дам стату по вене, но не эрмакса, а обычных flüchtlinge.



Аренда - от нуля за дом в пригороде Вены до 700 за 2к в неплохом районе (включая коммуналку)



Еда на 2х (1 тинейджер) включая перекусы в кафе и кофе по 3 евро несколько раз в неделю - 350-450 евро в месяц. транспорт по Вене: ребенок (школьник) - 78 евро в год, взрослый - 360 евро в год.



Думаю, с 8000 должно что-то оставаться )



о прочем для всех венцев (и венок)



культурная жизнь (все музеи) - бесплатно (для всех)

налог на радио и телевизор - бесплатно (вместо 28 евро в месяц) - для бедных

пособие на мобильную связь - до 10 евро в месяц - для бедных



для украинцев без дохода: пособие в месяц (Grundversorgung) - 260 взрослый, 145 ребенок. на одежду 300 евро в год, на канцелярию ребенку - 200 евро в год, на компенсацию аренды - 330 (на 2 и более человек) в месяц.



теперь о всех, а не только украинских беженцах. на компенсацию коммуналки - 200 евро в год от Вены (для всех), клима бонус - 500 евро на человека в год (для всех), на ребенка Familienbeihilfe - дополнительно от 114 до 165 евро в месяц (в зависимости от возраста - для всех). субсидированный Веной отдых с ребенком в Альпах на 7 дней в июле-августе - 10 евро (для бедных). государственная страховая медицина - бесплатно.



Гос медицина не покрывает стоматологию - приходится ездить в Братиславу. Пару раз сходил в частные клиники - похудел на 300 ойро за пломбу.

Один раз водили ребенка в гос клинику: условия збс, но очередь - на день. Просидели 3 часа рядом с чихающими и кашляющими детьми и поехали к частному доктору (150 ойро за 10 мин приема). Записаться в госклинику на прием можно на через 0,5-2 месяца. Пытались встать на учет к врачу: кующки - все заняты. Бесплатная школа - в 7 км от дома. В платных там куда удобно водить - тупо нет мест.

Чтобы получить культурпас для бесплатных походов в музей надо в рабочий день идти в магистрат (или какую-то похожую контору) - ни у кого на это времени нет уже 6 мес. + Дают его на одного из родителей и ребенка. Второй на лавочке под музеем должен ждать или платить (от 8 до 16+ ЕВРО).

Клима бонус положен тоже далеко не всем, а только малоимущим и платят его не на каждого члена, а на собственника/арендатора квартиры. Про компенсацию коммуналки вообще ничего не слышал.

Но в целом звучит как описание страны победившего социализма. Но есть нюансы.

Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that