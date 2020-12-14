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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10552105531055410555

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:47

  adeges написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске
вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.


давай я дам стату по вене, но не эрмакса, а обычных flüchtlinge.

Аренда - от нуля за дом в пригороде Вены до 700 за 2к в неплохом районе (включая коммуналку)

Еда на 2х (1 тинейджер) включая перекусы в кафе и кофе по 3 евро несколько раз в неделю - 350-450 евро в месяц. транспорт по Вене: ребенок (школьник) - 78 евро в год, взрослый - 360 евро в год.

Думаю, с 8000 должно что-то оставаться )

о прочем для всех венцев (и венок)

культурная жизнь (все музеи) - бесплатно (для всех)
налог на радио и телевизор - бесплатно (вместо 28 евро в месяц) - для бедных
пособие на мобильную связь - до 10 евро в месяц - для бедных

для украинцев без дохода: пособие в месяц (Grundversorgung) - 260 взрослый, 145 ребенок. на одежду 300 евро в год, на канцелярию ребенку - 200 евро в год, на компенсацию аренды - 330 (на 2 и более человек) в месяц.

теперь о всех, а не только украинских беженцах. на компенсацию коммуналки - 200 евро в год от Вены (для всех), клима бонус - 500 евро на человека в год (для всех), на ребенка Familienbeihilfe - дополнительно от 114 до 165 евро в месяц (в зависимости от возраста - для всех). субсидированный Веной отдых с ребенком в Альпах на 7 дней в июле-августе - 10 евро (для бедных). государственная страховая медицина - бесплатно.

на днях продлили статус до марта 2024. полагаю, льготы до этого времени никто обрезать не будет

Гос медицина не покрывает стоматологию - приходится ездить в Братиславу. Пару раз сходил в частные клиники - похудел на 300 ойро за пломбу.
Один раз водили ребенка в гос клинику: условия збс, но очередь - на день. Просидели 3 часа рядом с чихающими и кашляющими детьми и поехали к частному доктору (150 ойро за 10 мин приема). Записаться в госклинику на прием можно на через 0,5-2 месяца. Пытались встать на учет к врачу: кующки - все заняты. Бесплатная школа - в 7 км от дома. В платных там куда удобно водить - тупо нет мест.
Чтобы получить культурпас для бесплатных походов в музей надо в рабочий день идти в магистрат (или какую-то похожую контору) - ни у кого на это времени нет уже 6 мес. + Дают его на одного из родителей и ребенка. Второй на лавочке под музеем должен ждать или платить (от 8 до 16+ ЕВРО).
Клима бонус положен тоже далеко не всем, а только малоимущим и платят его не на каждого члена, а на собственника/арендатора квартиры. Про компенсацию коммуналки вообще ничего не слышал.
Но в целом звучит как описание страны победившего социализма. Но есть нюансы.
PS Про квартиры 2К в хорошем районе, включая коммуналку, за 700 ойро - пздж. Тут одна коммуналка может выйти в 700 ойро в месяц если не экономить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:02

  airmax78 написав:
  adeges написав:
давай я дам стату по вене, но не эрмакса, а обычных flüchtlinge.

Аренда - от нуля за дом в пригороде Вены до 700 за 2к в неплохом районе (включая коммуналку)

Еда на 2х (1 тинейджер) включая перекусы в кафе и кофе по 3 евро несколько раз в неделю - 350-450 евро в месяц. транспорт по Вене: ребенок (школьник) - 78 евро в год, взрослый - 360 евро в год.

Думаю, с 8000 должно что-то оставаться )

о прочем для всех венцев (и венок)

культурная жизнь (все музеи) - бесплатно (для всех)
налог на радио и телевизор - бесплатно (вместо 28 евро в месяц) - для бедных
пособие на мобильную связь - до 10 евро в месяц - для бедных

для украинцев без дохода: пособие в месяц (Grundversorgung) - 260 взрослый, 145 ребенок. на одежду 300 евро в год, на канцелярию ребенку - 200 евро в год, на компенсацию аренды - 330 (на 2 и более человек) в месяц.

теперь о всех, а не только украинских беженцах. на компенсацию коммуналки - 200 евро в год от Вены (для всех), клима бонус - 500 евро на человека в год (для всех), на ребенка Familienbeihilfe - дополнительно от 114 до 165 евро в месяц (в зависимости от возраста - для всех). субсидированный Веной отдых с ребенком в Альпах на 7 дней в июле-августе - 10 евро (для бедных). государственная страховая медицина - бесплатно.

на днях продлили статус до марта 2024. полагаю, льготы до этого времени никто обрезать не будет

Гос медицина не покрывает стоматологию - приходится ездить в Братиславу. Пару раз сходил в частные клиники - похудел на 300 ойро за пломбу.
Один раз водили ребенка в гос клинику: условия збс, но очередь - на день. Просидели 3 часа рядом с чихающими и кашляющими детьми и поехали к частному доктору (150 ойро за 10 мин приема). Записаться в госклинику на прием можно на через 0,5-2 месяца. Пытались встать на учет к врачу: кующки - все заняты. Бесплатная школа - в 7 км от дома. В платных там куда удобно водить - тупо нет мест.
Чтобы получить культурпас для бесплатных походов в музей надо в рабочий день идти в магистрат (или какую-то похожую контору) - ни у кого на это времени нет уже 6 мес. + Дают его на одного из родителей и ребенка. Второй на лавочке под музеем должен ждать или платить (от 8 до 16+ ЕВРО).
Клима бонус положен тоже далеко не всем, а только малоимущим и платят его не на каждого члена, а на собственника/арендатора квартиры. Про компенсацию коммуналки вообще ничего не слышал.
Но в целом звучит как описание страны победившего социализма. Но есть нюансы.
PS Про квартиры 2К в хорошем районе, включая коммуналку, за 700 ойро - пздж. Тут одна коммуналка может выйти в 700 ойро в месяц если не экономить.


Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:24

  adeges написав:
  airmax78 написав:Гос медицина не покрывает стоматологию - приходится ездить в Братиславу. Пару раз сходил в частные клиники - похудел на 300 ойро за пломбу.
Один раз водили ребенка в гос клинику: условия збс, но очередь - на день. Просидели 3 часа рядом с чихающими и кашляющими детьми и поехали к частному доктору (150 ойро за 10 мин приема). Записаться в госклинику на прием можно на через 0,5-2 месяца. Пытались встать на учет к врачу: кующки - все заняты. Бесплатная школа - в 7 км от дома. В платных там куда удобно водить - тупо нет мест.
Чтобы получить культурпас для бесплатных походов в музей надо в рабочий день идти в магистрат (или какую-то похожую контору) - ни у кого на это времени нет уже 6 мес. + Дают его на одного из родителей и ребенка. Второй на лавочке под музеем должен ждать или платить (от 8 до 16+ ЕВРО).
Клима бонус положен тоже далеко не всем, а только малоимущим и платят его не на каждого члена, а на собственника/арендатора квартиры. Про компенсацию коммуналки вообще ничего не слышал.
Но в целом звучит как описание страны победившего социализма. Но есть нюансы.
PS Про квартиры 2К в хорошем районе, включая коммуналку, за 700 ойро - пздж. Тут одна коммуналка может выйти в 700 ойро в месяц если не экономить.


Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that

Да понятно. Разбирался не я - супруга, преподаватель немецкого на местных курсах. Неасилила.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:25

  adeges написав:Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that

Ваши простые люди неплохо говорят на местном. На украинском и английском тут не понимают )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пляяяяя... сейчас прямо на меня из поезда выскочил чувак босиком, с разорванными на жопе штанами. От пояса до паха. И поскакал в другой стоящий на платформе поезд. Жаль не успел сфоткать. Разбирается с местными льготами.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:36

  stm написав:
  adeges написав:Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that

Ваши простые люди неплохо говорят на местном. На украинском и английском тут не понимают )))

Реально в пригороде, минутах в 20 езды от Вены, все проще. Но почему-то в пригород простые люди не очень хотят. Но если все что написал адегес с огромной натяжкой еще можно местами притянуть за уши, то про аренду это .... ладно.
airmax78
 
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