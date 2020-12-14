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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 гру, 2022 00:47
adeges написав: vitaliian написав: Zebra написав:
В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске
вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.
давай я дам стату по вене, но не эрмакса, а обычных flüchtlinge.
Аренда - от нуля за дом в пригороде Вены до 700 за 2к в неплохом районе (включая коммуналку)
Еда на 2х (1 тинейджер) включая перекусы в кафе и кофе по 3 евро несколько раз в неделю - 350-450 евро в месяц. транспорт по Вене: ребенок (школьник) - 78 евро в год, взрослый - 360 евро в год.
Думаю, с 8000 должно что-то оставаться )
о прочем для всех венцев (и венок)
культурная жизнь (все музеи) - бесплатно (для всех)
налог на радио и телевизор - бесплатно (вместо 28 евро в месяц) - для бедных
пособие на мобильную связь - до 10 евро в месяц - для бедных
для украинцев без дохода: пособие в месяц (Grundversorgung) - 260 взрослый, 145 ребенок. на одежду 300 евро в год, на канцелярию ребенку - 200 евро в год, на компенсацию аренды - 330 (на 2 и более человек) в месяц.
теперь о всех, а не только украинских беженцах. на компенсацию коммуналки - 200 евро в год от Вены (для всех), клима бонус - 500 евро на человека в год (для всех), на ребенка Familienbeihilfe - дополнительно от 114 до 165 евро в месяц (в зависимости от возраста - для всех). субсидированный Веной отдых с ребенком в Альпах на 7 дней в июле-августе - 10 евро (для бедных). государственная страховая медицина - бесплатно.
на днях продлили статус до марта 2024. полагаю, льготы до этого времени никто обрезать не будет
Гос медицина не покрывает стоматологию - приходится ездить в Братиславу. Пару раз сходил в частные клиники - похудел на 300 ойро за пломбу.
Один раз водили ребенка в гос клинику: условия збс, но очередь - на день. Просидели 3 часа рядом с чихающими и кашляющими детьми и поехали к частному доктору (150 ойро за 10 мин приема). Записаться в госклинику на прием можно на через 0,5-2 месяца. Пытались встать на учет к врачу: кующки - все заняты. Бесплатная школа - в 7 км от дома. В платных там куда удобно водить - тупо нет мест.
Чтобы получить культурпас для бесплатных походов в музей надо в рабочий день идти в магистрат (или какую-то похожую контору) - ни у кого на это времени нет уже 6 мес. + Дают его на одного из родителей и ребенка. Второй на лавочке под музеем должен ждать или платить (от 8 до 16+ ЕВРО).
Клима бонус положен тоже далеко не всем, а только малоимущим и платят его не на каждого члена, а на собственника/арендатора квартиры. Про компенсацию коммуналки вообще ничего не слышал.
Но в целом звучит как описание страны победившего социализма. Но есть нюансы.
PS Про квартиры 2К в хорошем районе, включая коммуналку, за 700 ойро - пздж. Тут одна коммуналка может выйти в 700 ойро в месяц если не экономить.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:02
airmax78 написав: adeges написав:
давай я дам стату по вене, но не эрмакса, а обычных flüchtlinge.
Аренда - от нуля за дом в пригороде Вены до 700 за 2к в неплохом районе (включая коммуналку)
Еда на 2х (1 тинейджер) включая перекусы в кафе и кофе по 3 евро несколько раз в неделю - 350-450 евро в месяц. транспорт по Вене: ребенок (школьник) - 78 евро в год, взрослый - 360 евро в год.
Думаю, с 8000 должно что-то оставаться )
о прочем для всех венцев (и венок)
культурная жизнь (все музеи) - бесплатно (для всех)
налог на радио и телевизор - бесплатно (вместо 28 евро в месяц) - для бедных
пособие на мобильную связь - до 10 евро в месяц - для бедных
для украинцев без дохода: пособие в месяц (Grundversorgung) - 260 взрослый, 145 ребенок. на одежду 300 евро в год, на канцелярию ребенку - 200 евро в год, на компенсацию аренды - 330 (на 2 и более человек) в месяц.
теперь о всех, а не только украинских беженцах. на компенсацию коммуналки - 200 евро в год от Вены (для всех), клима бонус - 500 евро на человека в год (для всех), на ребенка Familienbeihilfe - дополнительно от 114 до 165 евро в месяц (в зависимости от возраста - для всех). субсидированный Веной отдых с ребенком в Альпах на 7 дней в июле-августе - 10 евро (для бедных). государственная страховая медицина - бесплатно.
на днях продлили статус до марта 2024. полагаю, льготы до этого времени никто обрезать не будет
Гос медицина не покрывает стоматологию - приходится ездить в Братиславу. Пару раз сходил в частные клиники - похудел на 300 ойро за пломбу.
Один раз водили ребенка в гос клинику: условия збс, но очередь - на день. Просидели 3 часа рядом с чихающими и кашляющими детьми и поехали к частному доктору (150 ойро за 10 мин приема). Записаться в госклинику на прием можно на через 0,5-2 месяца. Пытались встать на учет к врачу: кующки - все заняты. Бесплатная школа - в 7 км от дома. В платных там куда удобно водить - тупо нет мест.
Чтобы получить культурпас для бесплатных походов в музей надо в рабочий день идти в магистрат (или какую-то похожую контору) - ни у кого на это времени нет уже 6 мес. + Дают его на одного из родителей и ребенка. Второй на лавочке под музеем должен ждать или платить (от 8 до 16+ ЕВРО).
Клима бонус положен тоже далеко не всем, а только малоимущим и платят его не на каждого члена, а на собственника/арендатора квартиры. Про компенсацию коммуналки вообще ничего не слышал.
Но в целом звучит как описание страны победившего социализма. Но есть нюансы.
PS Про квартиры 2К в хорошем районе, включая коммуналку, за 700 ойро - пздж. Тут одна коммуналка может выйти в 700 ойро в месяц если не экономить.
Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that
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adeges
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:24
adeges написав: airmax78 написав:
Гос медицина не покрывает стоматологию - приходится ездить в Братиславу. Пару раз сходил в частные клиники - похудел на 300 ойро за пломбу.
Один раз водили ребенка в гос клинику: условия збс, но очередь - на день. Просидели 3 часа рядом с чихающими и кашляющими детьми и поехали к частному доктору (150 ойро за 10 мин приема). Записаться в госклинику на прием можно на через 0,5-2 месяца. Пытались встать на учет к врачу: кующки - все заняты. Бесплатная школа - в 7 км от дома. В платных там куда удобно водить - тупо нет мест.
Чтобы получить культурпас для бесплатных походов в музей надо в рабочий день идти в магистрат (или какую-то похожую контору) - ни у кого на это времени нет уже 6 мес. + Дают его на одного из родителей и ребенка. Второй на лавочке под музеем должен ждать или платить (от 8 до 16+ ЕВРО).
Клима бонус положен тоже далеко не всем, а только малоимущим и платят его не на каждого члена, а на собственника/арендатора квартиры. Про компенсацию коммуналки вообще ничего не слышал.
Но в целом звучит как описание страны победившего социализма. Но есть нюансы.
PS Про квартиры 2К в хорошем районе, включая коммуналку, за 700 ойро - пздж. Тут одна коммуналка может выйти в 700 ойро в месяц если не экономить.
Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that
Да понятно. Разбирался не я - супруга, преподаватель немецкого на местных курсах. Неасилила.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:25
adeges написав:
Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that
Ваши простые люди неплохо говорят на местном. На украинском и английском тут не понимают )))
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stm
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:29
Пляяяяя... сейчас прямо на меня из поезда выскочил чувак босиком, с разорванными на жопе штанами. От пояса до паха. И поскакал в другой стоящий на платформе поезд. Жаль не успел сфоткать. Разбирается с местными льготами.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:36
stm написав: adeges написав:
Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that
Ваши простые люди неплохо говорят на местном. На украинском и английском тут не понимают )))
Реально в пригороде, минутах в 20 езды от Вены, все проще. Но почему-то в пригород простые люди не очень хотят. Но если все что написал адегес с огромной натяжкой еще можно местами притянуть за уши, то про аренду это .... ладно.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:48
airmax78 написав: stm написав: adeges написав:
Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that
Ваши простые люди неплохо говорят на местном. На украинском и английском тут не понимают )))
Реально в пригороде, минутах в 20 езды от Вены, все проще. Но почему-то в пригород простые люди не очень хотят. Но если все что написал адегес с огромной натяжкой еще можно местами притянуть за уши, то про аренду это .... ладно.
Максим, я тоже подофигела когда в Дрездене нашли жильё оплачиваемое правительством за 540€. Отличная пара: жена вот уж 10 месяцев учит немецкий, администратор ресторана в Киеве, ребенок первоклассник, папа купивший справку, в прошлом официант. Короче тоже мечтают остаться в Германии или вообще улететь в Канаду. Короче я б задолбалась 10 месяцев учить немецкий каждый день, кроме выходных. 2 раза пропуск и слетаешь с нуждающегося. Наверное про утрату таких прекрасных семей мы плачем на форуме. И уверенна adeges как только так сразу к своим на Альпы. Работать можно ж сразу, а можно и не работать и чувствовать себя человеком при средней аренде в 1200€ 30 метровой однухи, не считая коммунальные )))
О, одноклассница сестры с ребенком у бабушки доброй в Германии, тоже довольна что социалка это больше чем зарабатывала. Маму вот хотела пригласить на 2 недели, а бабушка стала не доброй и объяснила что водить людей не нужно, даже маму ))) короче от этих 2 радостных историй с желанием остаться в ЕС мой мозг плавиться и не понимает нафуя эта радость.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 02:33
Zebra написав: vitaliian написав: Zebra написав:
Весной будет вторая волна тех, кто вернулся сюда перезимовать.
странный вындля зимовки
В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске.
А в Канале какие счета и по каждому сектору цены где глянуть - ну за КВт/ч там, кубометр воды со стоками и за Гигакалорию или как там тепло оплачивают, Коля-ПГС писал что мазутом топят, как то же они смотрят на расход тепла и могут прикрутить, хотя страна холодная как Зауралье рашки, оно может и не стоит этого?
Хотелось бы сопоставить траты на это у нас в ЖКХ-секторе и у них и не пропорциональна ли от этих трат цена гипсокартон в ипенях Оттавы в сравнении с бетоном на Оболони к примеру? Ну в плане они впятеро больше платят за 30 метров однухи чем мы - и цена на неё эту однуху у них впятеро от нашей в Оболонь-Плаза(не гипсокартон кстати ни разу) к примеру.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 02:44
adeges написав: drevlyanin написав:
Ну розкажіть вже нам скоріше про страшну зимову комуналь в цифрах не зі стелі, особливо цікавлять такі країни як Італія, Іспанія, Португалія, Туреччина і т.п. Чи на вашу думку більшість українців подалися до Норвегії з Фінляндією?
скажу за Норвегию: там все на шару - жилье, плюс кормят и еще дают на карманные расходы. Но есть и проблема - заставляют учить норвежский - много. многие не довольны этим последним обстоятельством )
А вы б выучили норвежский?
Вы любите норвежскую народную музыку навеянную мраком полярной ночи в пустыне Telemark?
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