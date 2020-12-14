RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10553105541055510556

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 05:49

  vitaliian написав:
  Zebra написав:В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске
вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.


Таладна!
Это вы тоже за него решили или он вам сам сказал?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14038
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7350 раз.
Подякували: 4401 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 06:38

  барабашов написав:Frant
Во первых не все выехали полноценно всеми членами семьи,оставшиеся мужики тоже должны где то жить
Во вторых даже адепт "НадаВалить" РКЖЗ-Коля-ПГС не продал весь свой бетон
В третьих не у всех есть ТУТ на продажу за бесценок пентхаус с плинтусАми чтоб хотя бы кривоугольную аденауэрку присмотреть ТАМ, ну не в село ж на Сицилии же валить или в Габрово/Пловдив, а ипотеку взять там нашим - 99,99% отсеется, те что не отсеются и так купить смогут.
В четвёртых - а правительства ЕС заинтересованы в миллионах наших сейчас там? Что там с безработицей и рынком труда для новоприбывших без диплома(подтверждать надо) и языка(учить год минимум надо)?


А меня все не забывают.
Ща заплАчу.
Коля-ПГС верит в светлое БУДУЩЕЕ Украины.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14038
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7350 раз.
Подякували: 4401 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 07:58

Полностью поддерживаю точку зрения Франта (и всех кто высказывается за падение) падение цен должно быть по многим причинам, факторов для роста нет совсем.
Недавно мне подтянулась эта новость - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/po-pro ... editov.htm (По программе "еОселя" выдали уже 277 кредитов)
Как думаете, банки действительно пораздают кучу кредитов на жилье?
Не получится ли так, что будет проще взять квартиру в кредит чем жить в арендной?
p.s. меня как арендодателя взволновала эта новость
Феодал
 
Повідомлень: 289
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 08:32

  stm написав:
  adeges написав:Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that

Ваши простые люди неплохо говорят на местном. На украинском и английском тут не понимают )))


Тут не понимают на английском? Вы про Японию? Не могу не согласиться. С этим у япошек действительно тяжело.

Хорошо, что в Вене не так. Хотя впрочем к доходам, затратам и льготам это не имеет ни малейшего отношения
adeges
 
Повідомлень: 4074
З нами з: 14.03.06
Подякував: 330 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 09:13

  rjkz написав:Коля-ПГС верит в светлое БУДУЩЕЕ Украины
вам вчера сомик душевный пост написал, потерли. В кратце своими словами, когда у эмигранта всё хорошо, он не занимается троллингом бывших соотечественников на форумах, а тихо наслаждаться своим счастьем.

Хорошо у вас или не сложилось мне лично ниже спины. Вот почему ВАС интересует канализация моих соседей вообще не понятно, вы канализационный консультант?

Это ни в коем случае не плохо, создайте ветку будем заходить на консультацию, как заходим на остальные ваши ветки.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15845
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10553105541055510556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anduzenko і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23419 15026275
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 гру, 2022 00:43
Zebra
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4987816
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5011
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (116)
23.12.2022 09:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.