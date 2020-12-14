Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске
вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.
Таладна! Это вы тоже за него решили или он вам сам сказал?
барабашов написав:Frant Во первых не все выехали полноценно всеми членами семьи,оставшиеся мужики тоже должны где то жить Во вторых даже адепт "НадаВалить" РКЖЗ-Коля-ПГС не продал весь свой бетон В третьих не у всех есть ТУТ на продажу за бесценок пентхаус с плинтусАми чтоб хотя бы кривоугольную аденауэрку присмотреть ТАМ, ну не в село ж на Сицилии же валить или в Габрово/Пловдив, а ипотеку взять там нашим - 99,99% отсеется, те что не отсеются и так купить смогут. В четвёртых - а правительства ЕС заинтересованы в миллионах наших сейчас там? Что там с безработицей и рынком труда для новоприбывших без диплома(подтверждать надо) и языка(учить год минимум надо)?
А меня все не забывают. Ща заплАчу. Коля-ПГС верит в светлое БУДУЩЕЕ Украины.
Полностью поддерживаю точку зрения Франта (и всех кто высказывается за падение) падение цен должно быть по многим причинам, факторов для роста нет совсем. Недавно мне подтянулась эта новость - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/po-pro ... editov.htm (По программе "еОселя" выдали уже 277 кредитов) Как думаете, банки действительно пораздают кучу кредитов на жилье? Не получится ли так, что будет проще взять квартиру в кредит чем жить в арендной? p.s. меня как арендодателя взволновала эта новость
adeges написав:Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that
Ваши простые люди неплохо говорят на местном. На украинском и английском тут не понимают )))
Тут не понимают на английском? Вы про Японию? Не могу не согласиться. С этим у япошек действительно тяжело.
Хорошо, что в Вене не так. Хотя впрочем к доходам, затратам и льготам это не имеет ни малейшего отношения
rjkz написав:Коля-ПГС верит в светлое БУДУЩЕЕ Украины
вам вчера сомик душевный пост написал, потерли. В кратце своими словами, когда у эмигранта всё хорошо, он не занимается троллингом бывших соотечественников на форумах, а тихо наслаждаться своим счастьем.
Хорошо у вас или не сложилось мне лично ниже спины. Вот почему ВАС интересует канализация моих соседей вообще не понятно, вы канализационный консультант?
Это ни в коем случае не плохо, создайте ветку будем заходить на консультацию, как заходим на остальные ваши ветки.
Феодал написав:Полностью поддерживаю точку зрения Франта (и всех кто высказывается за падение) падение цен должно быть по многим причинам, факторов для роста нет совсем. Недавно мне подтянулась эта новость - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/po-pro ... editov.htm (По программе "еОселя" выдали уже 277 кредитов) Как думаете, банки действительно пораздают кучу кредитов на жилье? Не получится ли так, что будет проще взять квартиру в кредит чем жить в арендной? p.s. меня как арендодателя взволновала эта новость
Всі фактори працюють на падіння цін українського ринку нерухомості,і жодного - на підвищення цін. На ОЛХ, Лун.уа, Бомбері - чітко простежується падіння київських цін
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 гру, 2022 09:54, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Коля-ПГС верит в светлое БУДУЩЕЕ Украины
вам вчера сомик душевный пост написал, потерли. В кратце своими словами, когда у эмигранта всё хорошо, он не занимается троллингом бывших соотечественников на форумах, а тихо наслаждаться своим счастьем.
Хорошо у вас или не сложилось мне лично ниже спины. Вот почему ВАС интересует канализация моих соседей вообще не понятно, вы канализационный консультант?
Это ни в коем случае не плохо, создайте ветку будем заходить на консультацию, как заходим на остальные ваши ветки.
Людина давно тут пише, причому за темою. Має вищу будівельну освіту і величезний досвід. Не жадібна, ділиться інформацією, консультує стосовно ремонтів. Чому би їй не писати далі? На відміну від ірпіньської ріелторші-самокатчиці,яка плюється отрутою на київське житло лише тому, що не може нічого купити в межах столиці