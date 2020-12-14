барабашов написав:

Во первых не все выехали полноценно всеми членами семьи,оставшиеся мужики тоже должны где то житьВ третьих не у всех есть ТУТ на продажу за бесценок пентхаус с плинтусАми чтоб хотя бы кривоугольную аденауэрку присмотреть ТАМ, ну не в село ж на Сицилии же валить или в Габрово/Пловдив, а ипотеку взять там нашим - 99,99% отсеется, те что не отсеются и так купить смогут.В четвёртых - а правительства ЕС заинтересованы в миллионах наших сейчас там? Что там с безработицей и рынком труда для новоприбывших без диплома(подтверждать надо) и языка(учить год минимум надо)?