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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10554105551055610557>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 05:49

  vitaliian написав:
  Zebra написав:В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске
вот именно, как только прикрутят краник шары, вернётся 90% потому что чашка кофе или проезд за 10 ойро для беженца оверпрайс. Спросите у Макса сколько у него от 8куе в месяц остаётся. Хорошо если 200 ойро, и это он ещё не курит.


Таладна!
Это вы тоже за него решили или он вам сам сказал?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 06:38

  барабашов написав:Frant
Во первых не все выехали полноценно всеми членами семьи,оставшиеся мужики тоже должны где то жить
Во вторых даже адепт "НадаВалить" РКЖЗ-Коля-ПГС не продал весь свой бетон
В третьих не у всех есть ТУТ на продажу за бесценок пентхаус с плинтусАми чтоб хотя бы кривоугольную аденауэрку присмотреть ТАМ, ну не в село ж на Сицилии же валить или в Габрово/Пловдив, а ипотеку взять там нашим - 99,99% отсеется, те что не отсеются и так купить смогут.
В четвёртых - а правительства ЕС заинтересованы в миллионах наших сейчас там? Что там с безработицей и рынком труда для новоприбывших без диплома(подтверждать надо) и языка(учить год минимум надо)?


А меня все не забывают.
Ща заплАчу.
Коля-ПГС верит в светлое БУДУЩЕЕ Украины.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 07:58

Полностью поддерживаю точку зрения Франта (и всех кто высказывается за падение) падение цен должно быть по многим причинам, факторов для роста нет совсем.
Недавно мне подтянулась эта новость - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/po-pro ... editov.htm (По программе "еОселя" выдали уже 277 кредитов)
Как думаете, банки действительно пораздают кучу кредитов на жилье?
Не получится ли так, что будет проще взять квартиру в кредит чем жить в арендной?
p.s. меня как арендодателя взволновала эта новость
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 08:32

  stm написав:
  adeges написав:Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that

Ваши простые люди неплохо говорят на местном. На украинском и английском тут не понимают )))


Тут не понимают на английском? Вы про Японию? Не могу не согласиться. С этим у япошек действительно тяжело.

Хорошо, что в Вене не так. Хотя впрочем к доходам, затратам и льготам это не имеет ни малейшего отношения
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 09:13

  rjkz написав:Коля-ПГС верит в светлое БУДУЩЕЕ Украины
вам вчера сомик душевный пост написал, потерли. В кратце своими словами, когда у эмигранта всё хорошо, он не занимается троллингом бывших соотечественников на форумах, а тихо наслаждаться своим счастьем.

Хорошо у вас или не сложилось мне лично ниже спины. Вот почему ВАС интересует канализация моих соседей вообще не понятно, вы канализационный консультант?

Это ни в коем случае не плохо, создайте ветку будем заходить на консультацию, как заходим на остальные ваши ветки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 09:39

  Феодал написав:Полностью поддерживаю точку зрения Франта (и всех кто высказывается за падение) падение цен должно быть по многим причинам, факторов для роста нет совсем.
Недавно мне подтянулась эта новость - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/po-pro ... editov.htm (По программе "еОселя" выдали уже 277 кредитов)
Как думаете, банки действительно пораздают кучу кредитов на жилье?
Не получится ли так, что будет проще взять квартиру в кредит чем жить в арендной?
p.s. меня как арендодателя взволновала эта новость

Всі фактори працюють на падіння цін українського ринку нерухомості,і жодного - на підвищення цін.
На ОЛХ, Лун.уа, Бомбері - чітко простежується падіння київських цін
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 гру, 2022 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 09:42

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Коля-ПГС верит в светлое БУДУЩЕЕ Украины
вам вчера сомик душевный пост написал, потерли. В кратце своими словами, когда у эмигранта всё хорошо, он не занимается троллингом бывших соотечественников на форумах, а тихо наслаждаться своим счастьем.

Хорошо у вас или не сложилось мне лично ниже спины. Вот почему ВАС интересует канализация моих соседей вообще не понятно, вы канализационный консультант?

Это ни в коем случае не плохо, создайте ветку будем заходить на консультацию, как заходим на остальные ваши ветки.

Людина давно тут пише, причому за темою. Має вищу будівельну освіту і величезний досвід. Не жадібна, ділиться інформацією, консультує стосовно ремонтів. Чому би їй не писати далі?
На відміну від ірпіньської ріелторші-самокатчиці,яка плюється отрутою на київське житло лише тому, що не може нічого купити в межах столиці
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 09:59

  airmax78 написав:В провінційному Кракові один аеропорт. Симпатичний. Дещо менший за Одеській, але норм.

Менший? Доступно на зимовий сезон польоти в 30 країн та 94 аеропорти, влітку більше.
https://www.flightradar24.com/airport/krk
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 23 гру, 2022 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:03

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  Zebra написав:Весной будет вторая волна тех, кто вернулся сюда перезимовать.
странный вындля зимовки

В Европах требуют оплачивать коммуналь, счета такие, что волосы дыбом, чемоданы пакуются за одни сутки, и на вторые уже в своем мухосранске.

85 долл комунальні на 2-х за листопад (с кабельним інтернетом).
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:03

  BIGor написав:
  airmax78 написав:В провінційному Кракові один аеропорт. Симпатичний. Дещо менший за Одеській, але норм.

Менший? Доступно на зимовий сезон польоти в 30 країн та 94 аеропорти, влітку більше.

До Катовіце/Пижовіце неквапливо - година їзди. З правого в Бориспіль не завжди за цей час можна було доїхати. Якщо навалити - за півтори в Жешові.
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