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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10554105551055610557

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:25

  adeges написав:
  stm написав:
  adeges написав:Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that

Ваши простые люди неплохо говорят на местном. На украинском и английском тут не понимают )))


Тут не понимают на английском? Вы про Японию? Не могу не согласиться. С этим у япошек действительно тяжело.

Хорошо, что в Вене не так. Хотя впрочем к доходам, затратам и льготам это не имеет ни малейшего отношения

Да, что бы получить льготу надо прийти в соц.службу, а там тоже не юникорны на миллион в год работают. Немцы - немецкий. Чехи - ческий. Вопрос когда война закончится вы к своим или они к вам?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:31

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150 евро за троих
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:Полностью поддерживаю точку зрения Франта (и всех кто высказывается за падение) падение цен должно быть по многим причинам, факторов для роста нет совсем.

Может быть, может не быть.
  Феодал написав:Недавно мне подтянулась эта новость - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/po-pro ... editov.htm (По программе "еОселя" выдали уже 277 кредитов)
Как думаете, банки действительно пораздают кучу кредитов на жилье?
Не получится ли так, что будет проще взять квартиру в кредит чем жить в арендной?
p.s. меня как арендодателя взволновала эта новость

В радостном волнении? Квартира от того, что банк решил выдать кредит не появилась. Просто теперь арендатор, вооружившись кредитным плечом придет к вам и скажет "дядя, продайте квартиру". Государству/банку плохо - доплачивать и брать риски девала по льготной ипотеке, покупателю плохо - то, чего раньше хватало купить квартиру, теперь стало начальным взносом. Только продавец в шоколаде потому что получит больше.
Vlad442
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