Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that
Ваши простые люди неплохо говорят на местном. На украинском и английском тут не понимают )))
Тут не понимают на английском? Вы про Японию? Не могу не согласиться. С этим у япошек действительно тяжело.
Хорошо, что в Вене не так. Хотя впрочем к доходам, затратам и льготам это не имеет ни малейшего отношения
Да, что бы получить льготу надо прийти в соц.службу, а там тоже не юникорны на миллион в год работают. Немцы - немецкий. Чехи - ческий. Вопрос когда война закончится вы к своим или они к вам?
Феодал написав:Полностью поддерживаю точку зрения Франта (и всех кто высказывается за падение) падение цен должно быть по многим причинам, факторов для роста нет совсем.
Может быть, может не быть.
Феодал написав:Недавно мне подтянулась эта новость - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/po-pro ... editov.htm (По программе "еОселя" выдали уже 277 кредитов) Как думаете, банки действительно пораздают кучу кредитов на жилье? Не получится ли так, что будет проще взять квартиру в кредит чем жить в арендной? p.s. меня как арендодателя взволновала эта новость
В радостном волнении? Квартира от того, что банк решил выдать кредит не появилась. Просто теперь арендатор, вооружившись кредитным плечом придет к вам и скажет "дядя, продайте квартиру". Государству/банку плохо - доплачивать и брать риски девала по льготной ипотеке, покупателю плохо - то, чего раньше хватало купить квартиру, теперь стало начальным взносом. Только продавец в шоколаде потому что получит больше.