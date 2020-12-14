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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10555105561055710558>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:Полностью поддерживаю точку зрения Франта (и всех кто высказывается за падение) падение цен должно быть по многим причинам, факторов для роста нет совсем.

Может быть, может не быть.
  Феодал написав:Недавно мне подтянулась эта новость - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/po-pro ... editov.htm (По программе "еОселя" выдали уже 277 кредитов)
Как думаете, банки действительно пораздают кучу кредитов на жилье?
Не получится ли так, что будет проще взять квартиру в кредит чем жить в арендной?
p.s. меня как арендодателя взволновала эта новость

В радостном волнении? Квартира от того, что банк решил выдать кредит не появилась. Просто теперь арендатор, вооружившись кредитным плечом придет к вам и скажет "дядя, продайте квартиру". Государству/банку плохо - доплачивать и брать риски девала по льготной ипотеке, покупателю плохо - то, чего раньше хватало купить квартиру, теперь стало начальным взносом. Только продавец в шоколаде потому что получит больше.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:56

  adeges написав:
  drevlyanin написав:
Ну розкажіть вже нам скоріше про страшну зимову комуналь в цифрах не зі стелі, особливо цікавлять такі країни як Італія, Іспанія, Португалія, Туреччина і т.п. Чи на вашу думку більшість українців подалися до Норвегії з Фінляндією?


скажу за Норвегию: там все на шару - жилье, плюс кормят и еще дают на карманные расходы. Но есть и проблема - заставляют учить норвежский - много. многие не довольны этим последним обстоятельством )


Яке жахіття! Зебра правий-зимувати з Норвегії всі повернуться до України. Один він героїчно кинеться під крижаний потяг канадської зими.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:05

  Vlad442 написав:
  Феодал написав:Полностью поддерживаю точку зрения Франта (и всех кто высказывается за падение) падение цен должно быть по многим причинам, факторов для роста нет совсем.

Может быть, может не быть.
  Феодал написав:Недавно мне подтянулась эта новость - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/po-pro ... editov.htm (По программе "еОселя" выдали уже 277 кредитов)
Как думаете, банки действительно пораздают кучу кредитов на жилье?
Не получится ли так, что будет проще взять квартиру в кредит чем жить в арендной?
p.s. меня как арендодателя взволновала эта новость

В радостном волнении? Квартира от того, что банк решил выдать кредит не появилась. Просто теперь арендатор, вооружившись кредитным плечом придет к вам и скажет "дядя, продайте квартиру". Государству/банку плохо - доплачивать и брать риски девала по льготной ипотеке, покупателю плохо - то, чего раньше хватало купить квартиру, теперь стало начальным взносом. Только продавец в шоколаде потому что получит больше.

НЕ в радостном волнении, мне кажется что такое растыкивание кредитов может отразится на спросе по аренде, а спрос и так уже не большой из-за того что происходит в стране, проще говоря будет у нас по 10 квартир на 1 человека
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:проще говоря будет у нас по 10 квартир на 1 человека

В провинции уже давно так. Просто такая волна теперь дойдет и до Киева.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:НЕ в радостном волнении, мне кажется что такое растыкивание кредитов может отразится на спросе по аренде, а спрос и так уже не большой из-за того что происходит в стране, проще говоря будет у нас по 10 квартир на 1 человека

Вот у вас и появится окно возможностей выскочить из арендного бизнеса.
  BIGor написав:В провинции уже давно так. Просто такая волна теперь дойдет и до Киева.

Не важно сколько у кого квартир. Важно количество желающих в них жить.
Сейчас непонятное время. Полтава, Кропивницкий, Львов, Европа - арендодатели в шоколаде. В других местах квартиры стоят пустые.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:24

  drevlyanin написав:
  adeges написав:
  drevlyanin написав:
Ну розкажіть вже нам скоріше про страшну зимову комуналь в цифрах не зі стелі, особливо цікавлять такі країни як Італія, Іспанія, Португалія, Туреччина і т.п. Чи на вашу думку більшість українців подалися до Норвегії з Фінляндією?


скажу за Норвегию: там все на шару - жилье, плюс кормят и еще дают на карманные расходы. Но есть и проблема - заставляют учить норвежский - много. многие не довольны этим последним обстоятельством )


Яке жахіття! Зебра правий-зимувати з Норвегії всі повернуться до України. Один він героїчно кинеться під крижаний потяг канадської зими.

Двоє моїх знайомих з двох, що жили деякий час в Норвегії ще задовго до війни і могли там залишитись - обрали повернення до України. Клімат там не кожному підійде. І ціни як в Швейцарії.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:27

  BIGor написав:
  Феодал написав:проще говоря будет у нас по 10 квартир на 1 человека

В провинции уже давно так. Просто такая волна теперь дойдет и до Киева.

Ха!
Я давно пропонував деяким товарижчам проїхатись по райцентрам і лісовим селам Чернігівської та Житомирської обл. Щоб звіздота бачила не лише Київ і Бориспільський аеропорт, не лише Єгипти і Туреччини, а й свою батьківщину,яка вона є.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 гру, 2022 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  stm написав:
  adeges написав:Я же четко указал - я пишу о вене для обычных людей, не вашей аренде от 2к, коммуналке за 700+, вашим с лечением зубов в Братиславе и неспособностью разобраться в льготах и кому они положены, как попасть к терапевту и в школу. Sorry about that

Ваши простые люди неплохо говорят на местном. На украинском и английском тут не понимают )))


Тут не понимают на английском? Вы про Японию? Не могу не согласиться. С этим у япошек действительно тяжело.

Хорошо, что в Вене не так. Хотя впрочем к доходам, затратам и льготам это не имеет ни малейшего отношения
Не знаю, як в Австрії, в Італії "понаїхи" - хоч реально біженці, хоч ті, хто за свій кошт приїхав тимчасово - однаково другосортні, шо дуже швидко помітно по відношенню в держустановах і по бюрократії. Отримання отої їх оспіталіта - типу документ, що підтверджує, що ви не безхатьки, подає власник нерухомості - навіть до будівлі не пускають, "ваше місце за порогом". І в тій черзі під дверима на вулиці - всі разом - від бомжуватого виду осіб до тих, хто приїхав на кілька місяців і винаймає житло - всі рівні в своїй другосортності.
З тою бумаженцією потім аналогічно, в такій самій черзі на вулиці з усіма сортами біженців стояти за пермессо де сіджорно, дозвіл легально працювати - багато годин, щоб встати в іншу чергу на прийом для подачі документів через місяць чи більше
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:Полностью поддерживаю точку зрения Франта (и всех кто высказывается за падение) падение цен должно быть по многим причинам, факторов для роста нет совсем.
Недавно мне подтянулась эта новость - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/po-pro ... editov.htm (По программе "еОселя" выдали уже 277 кредитов)
Как думаете, банки действительно пораздают кучу кредитов на жилье?
Не получится ли так, что будет проще взять квартиру в кредит чем жить в арендной?
p.s. меня как арендодателя взволновала эта новость


Програмі пара місяців, народили 277 заявок на всю країну. Майже впевнений, що участь беруть "добровільно-примусово" тільки держбанки. Схема мутна, як в принципі всі схеми з компенсаціями.
З тих пари десятків тисяч заявок, думаю, пройдуть кілька сотень, тобто пара відсотків.
Тим, кому то вдасться, дійсно, буде вигідніше, ніж в оренду, але ймовірність дуже низька, навіть, якщо покупець платоспроможний - бо ресурсів на кредити немає і найближчим часом не буде, і висока ліквідність у банках зараз цього не змінює, бо гроші потрібні довгі
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:37

  Faceless написав:
adeges написав:
Тут не понимают на английском? Вы про Японию? Не могу не согласиться. С этим у япошек действительно тяжело.

Хорошо, что в Вене не так. Хотя впрочем к доходам, затратам и льготам это не имеет ни малейшего отношения
Не знаю, як в Австрії, в Італії "понаїхи" - хоч реально біженці, хоч ті, хто за свій кошт приїхав тимчасово - однаково другосортні, шо дуже швидко помітно по відношенню в держустановах і по бюрократії. Отримання отої їх оспіталіта - типу документ, що підтверджує, що ви не безхатьки, подає власник нерухомості - навіть до будівлі не пускають, "ваше місце за порогом". І в тій черзі під дверима на вулиці - всі разом - від бомжуватого виду осіб до тих, хто приїхав на кілька місяців і винаймає житло - всі рівні в своїй другосортності.
З тою бумаженцією потім аналогічно, в такій самій черзі на вулиці з усіма сортами біженців стояти за пермессо де сіджорно, дозвіл легально працювати - багато годин, щоб встати в іншу чергу на прийом для подачі документів через місяць чи більше

В Австрії +/- те саме. Виняйняти квартиру - той ще квест. Я тут себе відчув кавказцем у Києві. Коли шукав останню свою квартиру: 20 емейлів - 5 відповідей. 3 перегляди. Один прямим текстом написав: сдаємо тільки громадянам Австрії. При чому це по квартирі яка виглядала дуже поюзаною навіть на фото. По двох квартирах що сподобались, коли побачив що власники вагаються - запропонував підвищити орендну плату на 200 ойро на місяць. Просто зникли. Короче, нехай адегес не росказує мені про оренду, людині яка тут вже 3 квартири змінила.
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