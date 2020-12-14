Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:08

[quote="5520705:airmax78"][quote="5520698:Faceless"][quote="adeges"]



Тут не понимают на английском? Вы про Японию? Не могу не согласиться. С этим у япошек действительно тяжело.



Хорошо, что в Вене не так. Хотя впрочем к доходам, затратам и льготам это не имеет ни малейшего отношения[/quote]Не знаю, як в Австрії, в Італії "понаїхи" - хоч реально біженці, хоч ті, хто за свій кошт приїхав тимчасово - однаково другосортні, шо дуже швидко помітно по відношенню в держустановах і по бюрократії. Отримання отої їх оспіталіта - типу документ, що підтверджує, що ви не безхатьки, подає власник нерухомості - навіть до будівлі не пускають, "ваше місце за порогом". І в тій черзі під дверима на вулиці - всі разом - від бомжуватого виду осіб до тих, хто приїхав на кілька місяців і винаймає житло - всі рівні в своїй другосортності.

З тою бумаженцією потім аналогічно, в такій самій черзі на вулиці з усіма сортами біженців стояти за пермессо де сіджорно, дозвіл легально працювати - багато годин, щоб встати в іншу чергу на прийом для подачі документів через місяць чи більше[/quote]

В Австрії +/- те саме. Виняйняти квартиру - той ще квест. Я тут себе відчув кавказцем у Києві. Коли шукав останню свою квартиру: 20 емейлів - 5 відповідей. 3 перегляди. Один прямим текстом написав: сдаємо тільки громадянам Австрії. При чому це по квартирі яка виглядала дуже поюзаною навіть на фото. По двох квартирах що сподобались, коли побачив що власники вагаються - запропонував підвищити орендну плату на 200 ойро на місяць. Просто зникли. Короче, нехай адегес не росказує мені про оренду, людині яка тут вже 3 квартири змінила.[/quote]



Чувствуется обида. Не оценили эрмакса арендодатели, в губы не поцеловали. Вот так может разбаловать аренда по украински. У нас ведь как, зашел- и снисходительно процедил хозяину: тут я буду жить. Оказывается, в Вене не так. Так много где не так.



В штатах без кредитной истории вообще шансы почти нулевые. Значит ли что, что и штаты - гавно?



Пора думаю поставить ваам работодателя перед выбором - или отпускаешь на неньку в квитку, или пшел вон пес. А уж дома оттянитесь по полной - там же не венские болота - КРЖН - простор для души и тела. И чиновники здесь свои, родные, все понимающие. Почувствуете себя наконец человеком с большой буквы )