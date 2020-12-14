Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:Полностью поддерживаю точку зрения Франта (и всех кто высказывается за падение) падение цен должно быть по многим причинам, факторов для роста нет совсем. Недавно мне подтянулась эта новость - https://nerukhomi.ua/news/ryinok/po-pro ... editov.htm (По программе "еОселя" выдали уже 277 кредитов) Как думаете, банки действительно пораздают кучу кредитов на жилье? Не получится ли так, что будет проще взять квартиру в кредит чем жить в арендной? p.s. меня как арендодателя взволновала эта новость
Програмі пара місяців, народили 277 заявок на всю країну. Майже впевнений, що участь беруть "добровільно-примусово" тільки держбанки. Схема мутна, як в принципі всі схеми з компенсаціями. З тих пари десятків тисяч заявок, думаю, пройдуть кілька сотень, тобто пара відсотків. Тим, кому то вдасться, дійсно, буде вигідніше, ніж в оренду, але ймовірність дуже низька, навіть, якщо покупець платоспроможний - бо ресурсів на кредити немає і найближчим часом не буде, і висока ліквідність у банках зараз цього не змінює, бо гроші потрібні довгі
Дякую за вашу думку, я теж так вважаю, але вони так обіцяють що мені стало трішки лячно
adeges написав: Тут не понимают на английском? Вы про Японию? Не могу не согласиться. С этим у япошек действительно тяжело.
Хорошо, что в Вене не так. Хотя впрочем к доходам, затратам и льготам это не имеет ни малейшего отношения
Не знаю, як в Австрії, в Італії "понаїхи" - хоч реально біженці, хоч ті, хто за свій кошт приїхав тимчасово - однаково другосортні, шо дуже швидко помітно по відношенню в держустановах і по бюрократії. Отримання отої їх оспіталіта - типу документ, що підтверджує, що ви не безхатьки, подає власник нерухомості - навіть до будівлі не пускають, "ваше місце за порогом". І в тій черзі під дверима на вулиці - всі разом - від бомжуватого виду осіб до тих, хто приїхав на кілька місяців і винаймає житло - всі рівні в своїй другосортності. З тою бумаженцією потім аналогічно, в такій самій черзі на вулиці з усіма сортами біженців стояти за пермессо де сіджорно, дозвіл легально працювати - багато годин, щоб встати в іншу чергу на прийом для подачі документів через місяць чи більше
В Австрії +/- те саме. Виняйняти квартиру - той ще квест. Я тут себе відчув кавказцем у Києві. Коли шукав останню свою квартиру: 20 емейлів - 5 відповідей. 3 перегляди. Один прямим текстом написав: сдаємо тільки громадянам Австрії. При чому це по квартирі яка виглядала дуже поюзаною навіть на фото. По двох квартирах що сподобались, коли побачив що власники вагаються - запропонував підвищити орендну плату на 200 ойро на місяць. Просто зникли. Короче, нехай адегес не росказує мені про оренду, людині яка тут вже 3 квартири змінила.
В Австрії,як і в інших цивілізованих країнах, вельми сильна бюрократія. Для будівлі житла, тим більше багатоповерхового, потрібно пройти багато інстанцій. Забудувати все місто 25-поверховими "неохрущами", з порушенням санітарно-архітектурних вимог - там не вийде. І пристрличні Єпенях - теж не дадуть забудувати аби чим. Тому є певний дефіцит житла, на відміну від постсовка.
Vlad442 написав:Не важно сколько у кого квартир. Важно количество желающих в них жить. Сейчас непонятное время. Полтава, Кропивницкий, Львов, Европа - арендодатели в шоколаде. В других местах квартиры стоят пустые.
Мені невідома ситуація у Полтаві, Кропивницькому, Європі, але у Львові на даний момент на Вас чекають тисячі квартир, будинків, таунхасів, котеджів - як довгострокова так і короткострокова оренда... жодних проблем. Немає навіть новорічного ажіотажу. В принципі він закінчився ще з короною п.с. + регулярні знеструмлення усіх районів...
jump написав:Мені невідома ситуація у Полтаві, Кропивницькому, Європі, але у Львові на даний момент на Вас чекають тисячі квартир, будинків, таунхасів, котеджів - як довгострокова так і короткострокова оренда... жодних проблем.
а цены? Львову надо поумерить аппетиты. Про шоколад Влад немного психанул. Но низкие этажи в домах с газом действительно востребованы и за такие готовы доплатить несколько тысяч, по сравнению с аналогичными на верхних этажах. Увеличилась так же роль локации, арендаторы хотят жить возле работы, а не просто "рядом с транспортом" (как раньше). Такие варианты снимают не торгуясь. Общался с человеком, сначала он выехал во Львов, но нашел работу в другом городе в центральной части Украины и переехал туда. Не берусь доказывать что это тренд, но такой кейс есть.
vitaliian написав:а цены? Львову надо поумерить аппетиты.
Ціни були завищені у період початкової паніки, коли почалась війна, вже на весні купа народу звідси з"їхала, відповідно все внормувалось.
Є ще така цікава річ: купа місцевих виїхала за кордон, вже нормально там облаштовані, вертатись поки наміру не мають, причому чим довше там-тим більше задумуються про неповернення сюди... І при цьому їх квартири/будинки закриті на ключ, провідуються рідними/знайомими, в оренду їх здавати не бажають (особливо переселенцям), розглядатимуть лише продаж
Vlad442 написав:Не важно сколько у кого квартир. Важно количество желающих в них жить. Сейчас непонятное время. Полтава, Кропивницкий, Львов, Европа - арендодатели в шоколаде. В других местах квартиры стоят пустые.
Мені невідома ситуація у Полтаві, Кропивницькому, Європі, але у Львові на даний момент на Вас чекають тисячі квартир, будинків, таунхасів, котеджів - як довгострокова так і короткострокова оренда... жодних проблем. Немає навіть новорічного ажіотажу. В принципі він закінчився ще з короною п.с. + регулярні знеструмлення усіх районів...
Ставлю во Львове фильтр частное объявление, до 3000. Во Львове 4 варианта. Село, новострой голые стены, кладовка, цена за койку. В Полтаве 6 объявлений. Комната, село, цена за сутки и т. п. Ставлю в Харькове такие же условия поиска. 638 вариантов напрямую от собственника (сколько всех неизвестно, олх скромно без уточненией пишет больше тысячи). И двушки, и с ремонтом, и часто в эти 2-3 тысячи входят коммунальные, то есть плюс свет или плюс счетчики. Так что останусь при своем мнении кто в шоколаде, а кто в похожей только внешне субстанции.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 23 гру, 2022 12:58, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Мені невідома ситуація у Полтаві, Кропивницькому, Європі, але у Львові на даний момент на Вас чекають тисячі квартир, будинків, таунхасів, котеджів - як довгострокова так і короткострокова оренда... жодних проблем.
а цены? Львову надо поумерить аппетиты. Про шоколад Влад немного психанул. Но низкие этажи в домах с газом действительно востребованы и за такие готовы доплатить несколько тысяч, по сравнению с аналогичными на верхних этажах. Увеличилась так же роль локации, арендаторы хотят жить возле работы, а не просто "рядом с транспортом" (как раньше). Такие варианты снимают не торгуясь. Общался с человеком, сначала он выехал во Львов, но нашел работу в другом городе в центральной части Украины и переехал туда. Не берусь доказывать что это тренд, но такой кейс есть.
Прикиївським Єпеням - теж слід урізати апетити. Особливо власникам квартир в 15-25-поверхових "неохрущах". Нарешті до декого дійшло, що логістика - важливо!
Тут не понимают на английском? Вы про Японию? Не могу не согласиться. С этим у япошек действительно тяжело.
Хорошо, что в Вене не так. Хотя впрочем к доходам, затратам и льготам это не имеет ни малейшего отношения[/quote]Не знаю, як в Австрії, в Італії "понаїхи" - хоч реально біженці, хоч ті, хто за свій кошт приїхав тимчасово - однаково другосортні, шо дуже швидко помітно по відношенню в держустановах і по бюрократії. Отримання отої їх оспіталіта - типу документ, що підтверджує, що ви не безхатьки, подає власник нерухомості - навіть до будівлі не пускають, "ваше місце за порогом". І в тій черзі під дверима на вулиці - всі разом - від бомжуватого виду осіб до тих, хто приїхав на кілька місяців і винаймає житло - всі рівні в своїй другосортності. З тою бумаженцією потім аналогічно, в такій самій черзі на вулиці з усіма сортами біженців стояти за пермессо де сіджорно, дозвіл легально працювати - багато годин, щоб встати в іншу чергу на прийом для подачі документів через місяць чи більше[/quote] В Австрії +/- те саме. Виняйняти квартиру - той ще квест. Я тут себе відчув кавказцем у Києві. Коли шукав останню свою квартиру: 20 емейлів - 5 відповідей. 3 перегляди. Один прямим текстом написав: сдаємо тільки громадянам Австрії. При чому це по квартирі яка виглядала дуже поюзаною навіть на фото. По двох квартирах що сподобались, коли побачив що власники вагаються - запропонував підвищити орендну плату на 200 ойро на місяць. Просто зникли. Короче, нехай адегес не росказує мені про оренду, людині яка тут вже 3 квартири змінила.[/quote]
Чувствуется обида. Не оценили эрмакса арендодатели, в губы не поцеловали. Вот так может разбаловать аренда по украински. У нас ведь как, зашел- и снисходительно процедил хозяину: тут я буду жить. Оказывается, в Вене не так. Так много где не так.
В штатах без кредитной истории вообще шансы почти нулевые. Значит ли что, что и штаты - гавно?
Пора думаю поставить ваам работодателя перед выбором - или отпускаешь на неньку в квитку, или пшел вон пес. А уж дома оттянитесь по полной - там же не венские болота - КРЖН - простор для души и тела. И чиновники здесь свои, родные, все понимающие. Почувствуете себя наконец человеком с большой буквы )
airmax78 написав: В Австрії +/- те саме. Виняйняти квартиру - той ще квест. Я тут себе відчув кавказцем у Києві. Коли шукав останню свою квартиру: 20 емейлів - 5 відповідей. 3 перегляди. Один прямим текстом написав: сдаємо тільки громадянам Австрії. При чому це по квартирі яка виглядала дуже поюзаною навіть на фото. По двох квартирах що сподобались, коли побачив що власники вагаються - запропонував підвищити орендну плату на 200 ойро на місяць. Просто зникли. Короче, нехай адегес не росказує мені про оренду, людині яка тут вже 3 квартири змінила.
Чувствуется обида. Не оценили эрмакса арендодатели, в губы не поцеловали. Вот так может разбаловать аренда по украински. У нас ведь как, зашел- и снисходительно процедил хозяину: тут я буду жить. Оказывается, в Вене не так. Так много где не так.
В штатах без кредитной истории вообще шансы почти нулевые. Значит ли что, что и штаты - гавно?
Пора думаю поставить ваам работодателя перед выбором - или отпускаешь на неньку в квитку, или пшел вон пес. А уж дома оттянитесь по полной - там же не венские болота - КРЖН - простор для души и тела. И чиновники здесь свои, родные, все понимающие. Почувствуете себя наконец человеком с большой буквы )
Немного меня воротит от этого щенячьего восторга. Немного больше объективности хотелось бы, адегес. Не знаю, может это потому что я тут не совсем с позиции беженца на все смотрю. Ну уже как есть. PS Кстати, а как вообще наши беженцы, у кого нет работы, тут квартиры снимают? Ведь все арендодатели требуют подтверждение начилия работы и доходов. Через какую-то социальную службу?