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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10557105581055910560>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:55

  Vlad442 написав:останусь при своем мнении кто в шоколаде, а кто в похожей только внешне субстанции.
знаете почему сдавать в аренду беженца переселенцам не шоколад? Никто долго не задерживается, месяц максимум три. Причин для релокации вагон, работу нашел в другом городе/районе, нашел вариант дешевле, "на новом месте не отключают свет", или ниже этаж, или приехали какие-то родственники (нужна бОльшая площадь). Бывает наоборот кехали дети заграницу и нужна конура поменьше. Кто то решил вернуться откуда выехал, у другого закончились деньги. Фильтр олх этого не показывает, поэтому кажется шоколад. Нестабильность адская. И по факту убытки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:00

Frant
У Києві відкрили 52 нових пункти обігріву.
Загалом тепер функціонують 532 пункти, які підготувало місто, – повідомив мер Кличко.
а вы свою душу где греете. В хрюше на газплите?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:09

  airmax78 написав: Короче, нехай адегес не росказує мені про оренду, людині яка тут вже 3 квартири змінила.


Галя балувана. Ви й в Україні не сиділи довго на одному місці. Моя мала 10 місяців в одному орендному, хоча вже 2 роботи змінила і на 3 різних курсах вчилася/вчиться.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:17

  vitaliian написав:Frant
У Києві відкрили 52 нових пункти обігріву.
Загалом тепер функціонують 532 пункти, які підготувало місто, – повідомив мер Кличко.
а вы свою душу где греете. В хрюше на газплите?

На форуме.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:19

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав: Короче, нехай адегес не росказує мені про оренду, людині яка тут вже 3 квартири змінила.


Галя балувана. Ви й в Україні не сиділи довго на одному місці. Моя мала 10 місяців в одному орендному, хоча вже 2 роботи змінила і на 3 різних курсах вчилася/вчиться.

В Україні я 10 років знімав одну й ту саму квартиру - в "будинку мрії Амата". Звільнив її тільки в січні цього року.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:27

  airmax78 написав:Звільнив її тільки в січні цього року.
подарочек хозяину к 24.02
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:34

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:останусь при своем мнении кто в шоколаде, а кто в похожей только внешне субстанции.
знаете почему сдавать в аренду беженца переселенцам не шоколад? Никто долго не задерживается, месяц максимум три. Причин для релокации вагон, работу нашел в другом городе/районе, нашел вариант дешевле, "на новом месте не отключают свет", или ниже этаж, или приехали какие-то родственники (нужна бОльшая площадь). Бывает наоборот кехали дети заграницу и нужна конура поменьше. Кто то решил вернуться откуда выехал, у другого закончились деньги. Фильтр олх этого не показывает, поэтому кажется шоколад. Нестабильность адская. И по факту убытки.

В Прикиєвських Єпенях біженці не затримуються. Роботи там немає, робота в Києві.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:45

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав: Короче, нехай адегес не росказує мені про оренду, людині яка тут вже 3 квартири змінила.


Галя балувана. Ви й в Україні не сиділи довго на одному місці. Моя мала 10 місяців в одному орендному, хоча вже 2 роботи змінила і на 3 різних курсах вчилася/вчиться.

В Україні я 10 років знімав одну й ту саму квартиру - в "будинку мрії Амата". Звільнив її тільки в січні цього року.


Зачекайте, я звичайно не всі ваші мемуари на форумі пам'ятаю: та як же розповіді про "червоний" будинок, з якого начебто вас "попросили" через продаж тієї квартири кілька років тому? Ейрмакс завжди говорить правду?
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 23 гру, 2022 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:45

  Frant написав:В Прикиєвських Єпенях біженці не затримуються
ты на луне живёшь, как там погодка? Какие нах беженцы в разрушенном Ирпене. Там местным не всем жилья хватает. И после каждого обстрела 3 суток без света.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:56

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:В Україні я 10 років знімав одну й ту саму квартиру - в "будинку мрії Амата". Звільнив її тільки в січні цього року.


Зачекайте, я звичайно не всі ваші мемуари на форумі пам'ятаю: та як же розповіді про "червоний" будинок, з якого начебто вас "попросили" через продаж тієї квартири кілька років тому? Ейрмакс завжди говорить правду?

Тільки правду і нічого окрім правди. Це Ви щось плутаєте. Мене попросили в середині минулого року. Але домовились що звільню в січні 2022. Відчуваю провину. Можливо б встигли продати.
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