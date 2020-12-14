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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:07
airmax78 написав:
В Україні я 10 років знімав одну й ту саму квартиру - в "будинку мрії Амата". Звільнив її тільки в січні цього року.
І де ж ви жили у лютому? Невже у квіточці без штор? Тобто вона вже не нова, а б/в? Тоді як з машиной, виїхала з салона, мінус 20 відсотків вартості?
airmax78 написав:
Мене попросили в середині минулого року. Але домовились що звільню в січні 2022. Відчуваю провину. Можливо б встигли продати.
Причина продажу? Якщо влізти у новобудову, то їм пощастило. Відчувайте гордість, що врятували колишніх лендлордів.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:15
vitaliian написав: Frant написав:
В Прикиєвських Єпенях біженці не затримуються
ты на луне живёшь, как там погодка? Какие нах беженцы в разрушенном Ирпене. Там местным не всем жилья хватает. И после каждого обстрела 3 суток без света.
Обліківка Вітальєн писала, що орендарів - тьма в Прикиєвських Єпенях. Типа, їх приваблюють дешеві новобуди з фонтанами, і 12 км від києвської межі - це "майже" поруч. Аж раптом вияснилось, що це неправда.
Хіба можна вірити писанині цієї особи? У неї сім п'ятниць на тиждень
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