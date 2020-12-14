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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10557105581055910560

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В Україні я 10 років знімав одну й ту саму квартиру - в "будинку мрії Амата". Звільнив її тільки в січні цього року.

І де ж ви жили у лютому? Невже у квіточці без штор? Тобто вона вже не нова, а б/в? Тоді як з машиной, виїхала з салона, мінус 20 відсотків вартості?
  airmax78 написав:Мене попросили в середині минулого року. Але домовились що звільню в січні 2022. Відчуваю провину. Можливо б встигли продати.

Причина продажу? Якщо влізти у новобудову, то їм пощастило. Відчувайте гордість, що врятували колишніх лендлордів.
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:15

  vitaliian написав:
  Frant написав:В Прикиєвських Єпенях біженці не затримуються
ты на луне живёшь, как там погодка? Какие нах беженцы в разрушенном Ирпене. Там местным не всем жилья хватает. И после каждого обстрела 3 суток без света.

Обліківка Вітальєн писала, що орендарів - тьма в Прикиєвських Єпенях. Типа, їх приваблюють дешеві новобуди з фонтанами, і 12 км від києвської межі - це "майже" поруч. Аж раптом вияснилось, що це неправда.
Хіба можна вірити писанині цієї особи? У неї сім п'ятниць на тиждень
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:30

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:В Україні я 10 років знімав одну й ту саму квартиру - в "будинку мрії Амата". Звільнив її тільки в січні цього року.

І де ж ви жили у лютому? Невже у квіточці без штор? Тобто вона вже не нова, а б/в? Тоді як з машиной, виїхала з салона, мінус 20 відсотків вартості?
  airmax78 написав:Мене попросили в середині минулого року. Але домовились що звільню в січні 2022. Відчуваю провину. Можливо б встигли продати.

Причина продажу? Якщо влізти у новобудову, то їм пощастило. Відчувайте гордість, що врятували колишніх лендлордів.

Ну звісно у квітці. Поки штор немає - квітка не введена в експлуатацію. Тобто перманентно нова.
Я зберіг чиїсь валютні цінності всередені країни. Тоиу що вони б їх вивели за кордон.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Я зберіг чиїсь валютні цінності всередені країни. Тоиу що вони б їх вивели за кордон.


Максе. Я пропонував Вам аж 40000 євро за "квітку". "Квітка" виявилася лайном. Пропозицію знімаю. Коли будете готові до 10000 євро - маякніть. Може, ще подумаю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:52

  airmax78 написав:Поки штор немає - квітка не введена в експлуатацію. Тобто перманентно нова.
у нас тоже без штор жилье не принимают. Приходит важная комиссия, если штор нет - квартира к проживанию не готова. Жёстко.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:06

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Поки штор немає - квітка не введена в експлуатацію. Тобто перманентно нова.
у нас тоже без штор жилье не принимают. Приходит важная комиссия, если штор нет - квартира к проживанию не готова. Жёстко.

Стандартні умови. Звіряють з дизайн-проектом, перевіряють артікули та склад тканини. Для людей як для себе.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:10

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Я зберіг чиїсь валютні цінності всередені країни. Тоиу що вони б їх вивели за кордон.


Максе. Я пропонував Вам аж 40000 євро за "квітку". "Квітка" виявилася лайном. Пропозицію знімаю. Коли будете готові до 10000 євро - маякніть. Може, ще подумаю.

40000 євро - норм. 10000 євро - оренда на 3 місяці. Але ще 30000 євро потрібно бути надати гарантійного депозиту. Пишить в особисті як надумаєте.
airmax78
 
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