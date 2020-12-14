|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:07
airmax78 написав:
В Україні я 10 років знімав одну й ту саму квартиру - в "будинку мрії Амата". Звільнив її тільки в січні цього року.
І де ж ви жили у лютому? Невже у квіточці без штор? Тобто вона вже не нова, а б/в? Тоді як з машиной, виїхала з салона, мінус 20 відсотків вартості?
airmax78 написав:
Мене попросили в середині минулого року. Але домовились що звільню в січні 2022. Відчуваю провину. Можливо б встигли продати.
Причина продажу? Якщо влізти у новобудову, то їм пощастило. Відчувайте гордість, що врятували колишніх лендлордів.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9357
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2194 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:15
vitaliian написав: Frant написав:
В Прикиєвських Єпенях біженці не затримуються
ты на луне живёшь, как там погодка? Какие нах беженцы в разрушенном Ирпене. Там местным не всем жилья хватает. И после каждого обстрела 3 суток без света.
Обліківка Вітальєн писала, що орендарів - тьма в Прикиєвських Єпенях. Типа, їх приваблюють дешеві новобуди з фонтанами, і 12 км від києвської межі - це "майже" поруч. Аж раптом вияснилось, що це неправда.
Хіба можна вірити писанині цієї особи? У неї сім п'ятниць на тиждень
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23127
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1484 раз.
- Подякували: 2442 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:30
Vlad442 написав: airmax78 написав:
В Україні я 10 років знімав одну й ту саму квартиру - в "будинку мрії Амата". Звільнив її тільки в січні цього року.
І де ж ви жили у лютому? Невже у квіточці без штор? Тобто вона вже не нова, а б/в? Тоді як з машиной, виїхала з салона, мінус 20 відсотків вартості?
airmax78 написав:
Мене попросили в середині минулого року. Але домовились що звільню в січні 2022. Відчуваю провину. Можливо б встигли продати.
Причина продажу? Якщо влізти у новобудову, то їм пощастило. Відчувайте гордість, що врятували колишніх лендлордів.
Ну звісно у квітці. Поки штор немає - квітка не введена в експлуатацію. Тобто перманентно нова.
Я зберіг чиїсь валютні цінності всередені країни. Тоиу що вони б їх вивели за кордон.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41551
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:37
airmax78 написав:
Я зберіг чиїсь валютні цінності всередені країни. Тоиу що вони б їх вивели за кордон.
Максе. Я пропонував Вам аж 40000 євро за "квітку". "Квітка" виявилася лайном. Пропозицію знімаю. Коли будете готові до 10000 євро - маякніть. Може, ще подумаю.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8167
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 809 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:52
airmax78 написав:
Поки штор немає - квітка не введена в експлуатацію. Тобто перманентно нова.
у нас тоже без штор жилье не принимают. Приходит важная комиссия, если штор нет - квартира к проживанию не готова. Жёстко.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15860
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2079 раз.
- Подякували: 2948 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:06
vitaliian написав: airmax78 написав:
Поки штор немає - квітка не введена в експлуатацію. Тобто перманентно нова.
у нас тоже без штор жилье не принимают. Приходит важная комиссия, если штор нет - квартира к проживанию не готова. Жёстко.
Стандартні умови. Звіряють з дизайн-проектом, перевіряють артікули та склад тканини. Для людей як для себе.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41551
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:10
Investor_K написав: airmax78 написав:
Я зберіг чиїсь валютні цінності всередені країни. Тоиу що вони б їх вивели за кордон.
Максе. Я пропонував Вам аж 40000 євро за "квітку". "Квітка" виявилася лайном. Пропозицію знімаю. Коли будете готові до 10000 євро - маякніть. Може, ще подумаю.
40000 євро - норм. 10000 євро - оренда на 3 місяці. Але ще 30000 євро потрібно бути надати гарантійного депозиту. Пишить в особисті як надумаєте.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41551
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 952 раз.
- Подякували: 5121 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23420
|15026789
|
|
|1117
|4987979
|
|
|3
|5015
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|