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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:06
vitaliian написав: airmax78 написав:
Поки штор немає - квітка не введена в експлуатацію. Тобто перманентно нова.
у нас тоже без штор жилье не принимают. Приходит важная комиссия, если штор нет - квартира к проживанию не готова. Жёстко.
Стандартні умови. Звіряють з дизайн-проектом, перевіряють артікули та склад тканини. Для людей як для себе.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:10
Investor_K написав: airmax78 написав:
Я зберіг чиїсь валютні цінності всередені країни. Тоиу що вони б їх вивели за кордон.
Максе. Я пропонував Вам аж 40000 євро за "квітку". "Квітка" виявилася лайном. Пропозицію знімаю. Коли будете готові до 10000 євро - маякніть. Може, ще подумаю.
40000 євро - норм. 10000 євро - оренда на 3 місяці. Але ще 30000 євро потрібно бути надати гарантійного депозиту. Пишить в особисті як надумаєте.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:09
Был сегодня на Бесарабке в стоматологии. Говоря доктору - А у вас же генератор есть?
Она - А зачем? Тут всегда есть электричество.
Конча-Заспу тоже не отключают.
На Виноградаре от людей в магазине реально воняет.
Видать нет ни ЭЭ ни горячей воды.
Собственники инфраструктурных бутиков и ресторанов Центра Киева себя не дают в обиду.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:11
UA написав:
На Виноградаре от людей в магазине реально воняет
а зачем вы их нюхаете.
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