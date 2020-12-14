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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055810559105601056110562>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:06

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Поки штор немає - квітка не введена в експлуатацію. Тобто перманентно нова.
у нас тоже без штор жилье не принимают. Приходит важная комиссия, если штор нет - квартира к проживанию не готова. Жёстко.

Стандартні умови. Звіряють з дизайн-проектом, перевіряють артікули та склад тканини. Для людей як для себе.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:10

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Я зберіг чиїсь валютні цінності всередені країни. Тоиу що вони б їх вивели за кордон.


Максе. Я пропонував Вам аж 40000 євро за "квітку". "Квітка" виявилася лайном. Пропозицію знімаю. Коли будете готові до 10000 євро - маякніть. Може, ще подумаю.

40000 євро - норм. 10000 євро - оренда на 3 місяці. Але ще 30000 євро потрібно бути надати гарантійного депозиту. Пишить в особисті як надумаєте.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:09

Был сегодня на Бесарабке в стоматологии. Говоря доктору - А у вас же генератор есть?
Она - А зачем? Тут всегда есть электричество.
Конча-Заспу тоже не отключают.
На Виноградаре от людей в магазине реально воняет.
Видать нет ни ЭЭ ни горячей воды.
Собственники инфраструктурных бутиков и ресторанов Центра Киева себя не дают в обиду.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:11

  UA написав:На Виноградаре от людей в магазине реально воняет
В хрюшах заселенными бабушками воняет круглый год без отключений света и воды. Как будто это новость. Некоторые даже кайфуют от этого.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 гру, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:30

  UA написав:Был сегодня на Бесарабке в стоматологии. Говоря доктору - А у вас же генератор есть?
Она - А зачем? Тут всегда есть электричество.
Конча-Заспу тоже не отключают.
На Виноградаре от людей в магазине реально воняет.
Видать нет ни ЭЭ ни горячей воды.
Собственники инфраструктурных бутиков и ресторанов Центра Киева себя не дают в обиду.

Критична інфраструктура. Якщо вони перестануть працювати - все зупиниться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Был сегодня на Бесарабке в стоматологии. Говоря доктору - А у вас же генератор есть?
Она - А зачем? Тут всегда есть электричество.
Конча-Заспу тоже не отключают.
На Виноградаре от людей в магазине реально воняет.
Видать нет ни ЭЭ ни горячей воды.
Собственники инфраструктурных бутиков и ресторанов Центра Киева себя не дают в обиду.

В Харькове последние два дня не отключали. До этого отключали на 3 часа. С 9 до 12 АМ. В выходные не отключают никогда. Это в отключаемых домах. По моей статистике 50% не отключаемых.
Город пустой, поэтому даже ограниченных ресурсов хватает на всех.
  vitaliian написав:В хрюшах заселенными бабушками воняет круглый год без отключений света и воды. Как будто это новость. Некоторые даже кайфуют от этого.

Я, как ответственный гражданин, редко грею бойлер чтобы искупаться. Пусть это будет мой вклад в перемогу. Остальное время пользуюсь централизованной горячей водой, хоть она идет комнатной температуры по цене горячей (правда у меня черырехтарифный счетчик воды).
Vlad442
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:48

  vitaliian написав:
  UA написав:На Виноградаре от людей в магазине реально воняет
В хрюшах заселенными бабушками воняет круглый год без отключений света и воды. Как будто это новость. Некоторые даже кайфуют от этого.

На верхніх поверхах 25-поверхових "неохрущів" - такий запах, неначе в неандертальській печері. Видно, відсутні електроенергія, гаряча і холодна вода. Доки піднімешся на 20-й поверх двічі, тричі на день - більше вже нічого не хочеться, жодних бубликів. От якби можна було на електросамокаті заїзжати з землі на 25-й поверх!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:45

  Frant написав:От якби можна було на електросамокаті заїзжати з землі на 25-й поверх

В Києві припиняють роботу всього наземного електротранспорту
Таке рішення прийняли через дефіцит електроенергії. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси.

  Frant написав:На верхніх поверхах 25-поверхових "неохрущів" - такий запах, неначе в неандертальській печері.
судя по всему вы там часто бываете, так ярко описали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:58

  vitaliian написав:
  Frant написав:От якби можна було на електросамокаті заїзжати з землі на 25-й поверх

В Києві припиняють роботу всього наземного електротранспорту
Таке рішення прийняли через дефіцит електроенергії. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси.

  Frant написав:На верхніх поверхах 25-поверхових "неохрущів" - такий запах, неначе в неандертальській печері.
судя по всему вы там часто бываете, так ярко описали.

Так, я живу в новобуді.
Ні води, ні електроенергії, ні тепла. І пішки клепати щоденно на 21-й поверх. Спускаюсь на парашюті - так швидше і простіше.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 гру, 2022 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 19:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Так, я живу в новобуді.
Ні води, ні електроенергії, ні тепла. І пішки клепати щоденно на 21-й поверх.

Єпік фейл.
Vlad442
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