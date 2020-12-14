Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Правоохранители разоблачили механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство ветки столичного метро.
В рамках расследования уголовного производства сотрудники Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления, сотрудники Офиса генпрокурора и Государственной налоговой службы установили, что в 2018 году между киевским метрополитеном и подрядчиком был заключен договор на 5,9 млрд грн, который профинансирован на 4 млрд грн. Однако запланированные работы были выполнены только на 60%, указанные в договоре сроки нарушены, а состояние строительства до сих пор не изменилось.
В дальнейшем, в октябре 2022 года, на счета подконтрольных предприятий в качестве предварительной оплаты за строительные работы перечислено еще 530 млн грн, несмотря на то, что данные предприятия не имели соответствующих квалифицированных работников и собственной спецтехники https://www.npu.gov.ua/news/vykryly-mek ... sdTecLK6e0
Frant написав:На верхніх поверхах 25-поверхових "неохрущів" - такий запах, неначе в неандертальській печері. Видно, відсутні електроенергія, гаряча і холодна вода. Доки піднімешся на 20-й поверх двічі, тричі на день - більше вже нічого не хочеться, жодних бубликів. От якби можна було на електросамокаті заїзжати з землі на 25-й поверх!
Подача води води та циркуляція опалення вирішується ОДНИМ простим 10+кВт 3-х фазним генератором. Це не проблема.
А аварійний канал інтернета, одним-двома старлінками встановленими на даху, а також одночасним поданням на підключення GPON декількома ДЕСЯТКАМИ квартир, що робить підключення доволы швидким.
Спробуйте купити генератор, або старлінк, або підключити так оптику у хрущ.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 23 гру, 2022 21:11, всього редагувалось 2 разів.