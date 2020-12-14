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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10559105601056110562>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:00

Слова ua про центр подтверждаются

А слева сверху я так понимаю это Лавина Эпицентр
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:06

  Frant написав:Так, я живу в новобуді.
Ні води, ні електроенергії, ні тепла. І пішки клепати щоденно на 21-й поверх.
потому что вы на чердаке рядом с лифтовой живёте.
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Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 гру, 2022 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:08

vitaliian
А снимок Ирпеней где ?
Или там яркое свято ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:09

  pesikot написав:vitaliian
А снимок Ирпеней где ?
Или там яркое свято ?

Закрой глаза, стукнись лбом и резко открой. Увидишь Ирпень.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:11

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Так, я живу в новобуді.
Ні води, ні електроенергії, ні тепла. І пішки клепати щоденно на 21-й поверх.

Єпік фейл.

Та він мріє.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:51

Осиновый кол в сердце мэру

Правоохранители разоблачили механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство ветки столичного метро.

В рамках расследования уголовного производства сотрудники Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления, сотрудники Офиса генпрокурора и Государственной налоговой службы установили, что в 2018 году между киевским метрополитеном и подрядчиком был заключен договор на 5,9 млрд грн, который профинансирован на 4 млрд грн. Однако запланированные работы были выполнены только на 60%, указанные в договоре сроки нарушены, а состояние строительства до сих пор не изменилось.

В дальнейшем, в октябре 2022 года, на счета подконтрольных предприятий в качестве предварительной оплаты за строительные работы перечислено еще 530 млн грн, несмотря на то, что данные предприятия не имели соответствующих квалифицированных работников и собственной спецтехники
https://www.npu.gov.ua/news/vykryly-mek ... sdTecLK6e0
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:56

  vitaliian написав:
  pesikot написав:vitaliian
А снимок Ирпеней где ?
Или там яркое свято ?

Закрой глаза, стукнись лбом и резко открой. Увидишь Ирпень.

Нам зрозуміло, що ти робиш це щоденно і потужно. Тому маєш несприняття дійсності, плутанину логічних ланцюжків і когнітивний дисонанс, тобто повний ірпінь головного мозку.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 гру, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:57

  vitaliian написав:
  pesikot написав:vitaliian
А снимок Ирпеней где ?
Или там яркое свято ?

Закрой глаза, стукнись лбом и резко открой. Увидишь Ирпень.

Твоя шутка была тупой
Ты - никчема :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:59

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  pesikot написав:vitaliian
А снимок Ирпеней где ?
Или там яркое свято ?

Закрой глаза, стукнись лбом и резко открой. Увидишь Ирпень.

Твоя шутка была тупой
Ты - никчема :)

А хто в цьому сумнівається?
Причому - нікчема, яка намагається облити брудом те, що недоступне її розумінню чи її скромним статкам.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:03

  Frant написав:На верхніх поверхах 25-поверхових "неохрущів" - такий запах, неначе в неандертальській печері. Видно, відсутні електроенергія, гаряча і холодна вода. Доки піднімешся на 20-й поверх двічі, тричі на день - більше вже нічого не хочеться, жодних бубликів. От якби можна було на електросамокаті заїзжати з землі на 25-й поверх!

Подача води води та циркуляція опалення вирішується ОДНИМ простим 10+кВт 3-х фазним генератором. Це не проблема. :roll:

А аварійний канал інтернета, одним-двома старлінками встановленими на даху, а також одночасним поданням на підключення GPON декількома ДЕСЯТКАМИ квартир, що робить підключення доволы швидким.

Спробуйте купити генератор, або старлінк, або підключити так оптику у хрущ. ;)
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 23 гру, 2022 21:11, всього редагувалось 2 разів.
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