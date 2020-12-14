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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:05
pesikot написав:
Твоя шутка была тупой
мумушечку прочитал с папой? Дворовых мальчишек до сих пор боишься думаешь что набьют? 100% никчема, поэтому и самоутверждаешься на форумах, потому что по жизни любой третьеклассник поставит тебя на колени. А ещё облизуешься (др...шь) на чужие успехи. Далеко не полный твой портрет.
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vitaliian
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:08
vitaliian написав: pesikot написав:
Твоя шутка была тупой
мумушечку прочитал с папой? Дворовых мальчишек до сих пор боишься думаешь что набьют? 100% никчема, поэтому и самоутверждаешься на форумах, потому что по жизни любой третьеклассник поставит тебя на колени. А ещё облизуешься (др...шь) на чужие успехи.
Нарешті ти дав(дала) об'єктивну оцінку власній персоні, сама собі.
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Frant
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:13
_Mykola_ написав: Frant написав:
На верхніх поверхах 25-поверхових "неохрущів" - такий запах, неначе в неандертальській печері. Видно, відсутні електроенергія, гаряча і холодна вода. Доки піднімешся на 20-й поверх двічі, тричі на день - більше вже нічого не хочеться, жодних бубликів. От якби можна було на електросамокаті заїзжати з землі на 25-й поверх!
Подача води води та циркуляція опалення вирішується ОДНИМ простим 10+кВт 3-х фазним генератором. Це не проблема.
Робота пасажирського ліфта - також вирішується одним простим генератором 5 кВт, а робота електроплити - ще одним простим генератором 2 кВт на одну конфорку.
При вартості енергії від електрогенератора - 25 грн/кВт - рахунок за е/е прийде більшим, ніж мінімальна ЗП по Україні.
Тому 99% мешканців новобудів пішечки ходять на 20-25 поверх, і півдня/півночі сидять без води/тепла.
І хто міг би до війни подумати, що верхні поверхи 25-поверхівок незручні для проживання????
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Frant
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:25
vitaliian написав: pesikot написав:vitaliian
А снимок Ирпеней где ?
Или там яркое свято ?
Закрой глаза, стукнись лбом и резко открой. Увидишь Ирпень.
Поговорили блдь
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барабашов
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