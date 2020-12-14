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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10559105601056110562

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 153
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
18%
28
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:05

  pesikot написав:Твоя шутка была тупой
мумушечку прочитал с папой? Дворовых мальчишек до сих пор боишься думаешь что набьют? 100% никчема, поэтому и самоутверждаешься на форумах, потому что по жизни любой третьеклассник поставит тебя на колени. А ещё облизуешься (др...шь) на чужие успехи. Далеко не полный твой портрет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:08

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Твоя шутка была тупой
мумушечку прочитал с папой? Дворовых мальчишек до сих пор боишься думаешь что набьют? 100% никчема, поэтому и самоутверждаешься на форумах, потому что по жизни любой третьеклассник поставит тебя на колени. А ещё облизуешься (др...шь) на чужие успехи.

Нарешті ти дав(дала) об'єктивну оцінку власній персоні, сама собі.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:13

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:На верхніх поверхах 25-поверхових "неохрущів" - такий запах, неначе в неандертальській печері. Видно, відсутні електроенергія, гаряча і холодна вода. Доки піднімешся на 20-й поверх двічі, тричі на день - більше вже нічого не хочеться, жодних бубликів. От якби можна було на електросамокаті заїзжати з землі на 25-й поверх!

Подача води води та циркуляція опалення вирішується ОДНИМ простим 10+кВт 3-х фазним генератором. Це не проблема. :roll:

Робота пасажирського ліфта - також вирішується одним простим генератором 5 кВт, а робота електроплити - ще одним простим генератором 2 кВт на одну конфорку.
При вартості енергії від електрогенератора - 25 грн/кВт - рахунок за е/е прийде більшим, ніж мінімальна ЗП по Україні.

Тому 99% мешканців новобудів пішечки ходять на 20-25 поверх, і півдня/півночі сидять без води/тепла.

І хто міг би до війни подумати, що верхні поверхи 25-поверхівок незручні для проживання????
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:25

  vitaliian написав:
  pesikot написав:vitaliian
А снимок Ирпеней где ?
Или там яркое свято ?

Закрой глаза, стукнись лбом и резко открой. Увидишь Ирпень.

Поговорили блдь
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:31

  Frant написав:
  _Mykola_ написав:
  Frant написав:На верхніх поверхах 25-поверхових "неохрущів" - такий запах, неначе в неандертальській печері. Видно, відсутні електроенергія, гаряча і холодна вода. Доки піднімешся на 20-й поверх двічі, тричі на день - більше вже нічого не хочеться, жодних бубликів. От якби можна було на електросамокаті заїзжати з землі на 25-й поверх!

Подача води води та циркуляція опалення вирішується ОДНИМ простим 10+кВт 3-х фазним генератором. Це не проблема. :roll:

Робота пасажирського ліфта - також вирішується одним простим генератором 5 кВт, а робота електроплити - ще одним простим генератором 2 кВт на одну конфорку.
При вартості енергії від електрогенератора - 25 грн/кВт - рахунок за е/е прийде більшим, ніж мінімальна ЗП по Україні.

Тому 99% мешканців новобудів пішечки ходять на 20-25 поверх, і півдня/півночі сидять без води/тепла.

І хто міг би до війни подумати, що верхні поверхи 25-поверхівок незручні для проживання????

Та прямо 25грн/квтЧ
Писали что промгенераторы жрут как Крузак дизельный и выдают больше 100квт/часов и это за 15литров солярки в час - 800гривен
Литраж там около 5ти литров, не от КамАЗа пихло точно, скорее от судна маленького.
Стоит он это генератор конечно как хорошо б/у Крузак тоже, амортизацию и ТО не считали
барабашов
 
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  #<1 ... 10559105601056110562
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