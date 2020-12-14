Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
мумушечку прочитал с папой? Дворовых мальчишек до сих пор боишься думаешь что набьют? 100% никчема, поэтому и самоутверждаешься на форумах, потому что по жизни любой третьеклассник поставит тебя на колени. А ещё облизуешься (др...шь) на чужие успехи.
Нарешті ти дав(дала) об'єктивну оцінку власній персоні, сама собі.
Frant написав:На верхніх поверхах 25-поверхових "неохрущів" - такий запах, неначе в неандертальській печері. Видно, відсутні електроенергія, гаряча і холодна вода. Доки піднімешся на 20-й поверх двічі, тричі на день - більше вже нічого не хочеться, жодних бубликів. От якби можна було на електросамокаті заїзжати з землі на 25-й поверх!
Подача води води та циркуляція опалення вирішується ОДНИМ простим 10+кВт 3-х фазним генератором. Це не проблема.
Робота пасажирського ліфта - також вирішується одним простим генератором 5 кВт, а робота електроплити - ще одним простим генератором 2 кВт на одну конфорку. При вартості енергії від електрогенератора - 25 грн/кВт - рахунок за е/е прийде більшим, ніж мінімальна ЗП по Україні.
Тому 99% мешканців новобудів пішечки ходять на 20-25 поверх, і півдня/півночі сидять без води/тепла.
І хто міг би до війни подумати, що верхні поверхи 25-поверхівок незручні для проживання????
Frant написав:На верхніх поверхах 25-поверхових "неохрущів" - такий запах, неначе в неандертальській печері. Видно, відсутні електроенергія, гаряча і холодна вода. Доки піднімешся на 20-й поверх двічі, тричі на день - більше вже нічого не хочеться, жодних бубликів. От якби можна було на електросамокаті заїзжати з землі на 25-й поверх!
Подача води води та циркуляція опалення вирішується ОДНИМ простим 10+кВт 3-х фазним генератором. Це не проблема.
Робота пасажирського ліфта - також вирішується одним простим генератором 5 кВт, а робота електроплити - ще одним простим генератором 2 кВт на одну конфорку. При вартості енергії від електрогенератора - 25 грн/кВт - рахунок за е/е прийде більшим, ніж мінімальна ЗП по Україні.
Тому 99% мешканців новобудів пішечки ходять на 20-25 поверх, і півдня/півночі сидять без води/тепла.
І хто міг би до війни подумати, що верхні поверхи 25-поверхівок незручні для проживання????
Та прямо 25грн/квтЧ Писали что промгенераторы жрут как Крузак дизельный и выдают больше 100квт/часов и это за 15литров солярки в час - 800гривен Литраж там около 5ти литров, не от КамАЗа пихло точно, скорее от судна маленького. Стоит он это генератор конечно как хорошо б/у Крузак тоже, амортизацию и ТО не считали
Хто ж Вам на кожен під'їзд поставить промисловий генератор, щоб зменшити ціну е/е з 25 до до 8 грн/кВт? Це вам, батєнька, не салон краси в Ірпені відкрити)))) на сучасний ЖК - потрібен мегаватний електропоїзд. І це по скромному. Наскільки мені відомо, навіть наш австрійський бігунець з своїми багатими сусідами - поки що не змогли провести залізничну колію до свого модного ЖК. Чогось не вистачає(((